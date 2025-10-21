Elkezdődött a visszaszámlálás, indul az őszi szünet – ide készülnek a magyarok

Az őszi szünet idén is a belföldi idegenforgalom egyik csúcspontjának ígérkezik, a legfrissebb foglalási adatok szerint szinte mindegyik hazai régió felélénkül. Nem mindenki utazik el a teljes szünidőre, de a most következő hosszúhétvégén sokan indulnak el pihenni.

Turisztikai szempontból jó ideje az év egyik csúcspontja az őszi szünet / Fotó: Shutterstock

Az idei őszi szünetre is megtelnek a szálláshelyek

Október 23-tól november 2-ig tart az idei őszi szünet, tehát akár 6-7 napos utazást is tervezhetnek azok a családok, akik úgy döntenek hogy tartalmasabb utazással vagy pihenéssel dobják fel a szünidőt. A legkeresettebb térségek közül a felmérések szerint Észak-Magyarország áll az élen, ahová az összes belföldi foglalás mintegy egyötöde irányul, ezt követi a Balaton környéke, Budapest és vonzáskörzete, illetve a Nyugat-Dunántúl – számolt be a napokban a Szallas.hu.

A top 10 úti cél továbbra is Eger, Budapest, Miskolc, Gyula, Hajdúszoboszló, Pécs, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron.

Nagyjából ezek is azt tükrözik, hogy szinte minden hazai termál és élményfürdő és az ezek mellett található szálláshelyek teltházas napokra számíthatnak az őszi szünetben.

Ilyen szállásárakon foglalhatunk most

Bár sokan már lefoglalták a szállásukat, akik még nem, ezekkel az árakkal találkozhatnak, két éjszakára, két fő részére jelenleg, a legkedveltebb városokban.

Eger legendás „törökverő” vára, macskaköves utcácskái és hangulatos belvárosa és gyógyfürdője mellett a környéke is számos látnivalót, programlehetőséget rejt, ilyen a Bélapátfalvai Ciszterci Apátság, a De la Motte kastély, a siroki vár, a Noszvaji barlanglakások, az egerszalóki sódomb, hazánk legmagasabb csúcsa, a Kékes-tető, Parád és Parádsasvár, a Bél-kő, a Szalajka-völgy, az Istállós-kői barlang, valamint az Egerszalóki barlanglakások. Ami a környékbeli foglalható szállások árait illeti:

Egerben már alig, de a környékén még akadnak szabad helyek az őszi szünetre. Vendégházban, ellátás nélkül 42 ezer forinttól találhatunk helyet, szállodában, ugyanez, étkezéssel 106 ezer körüli összegtől alakul.

Budapest látnivalóit nemigen kell bemutatni senkinek, több nap is kevés, ha egy utazó alaposan körbejárja. A Budai várat, Halászbástyát, a Parlament környékét, a Citadellát, a Hősök terét, a Szent István Bazilikát és a Széchenyi fürdőt nem hagyják ki sem a hazai, sem a külföldi vendégek. A szálláshelyek árak is rendkívül széles skálán mozognak. Ami biztos: az apartmanok a fővárosban ellátás nélkül 26 ezertől foglalhatóak, ugyanez, 3 csillagos hotelben már 47 ezerért elérhető, szintén ellátás nélkül.

Miskolcot is kedvelik a magyarok, amelynek kiemelt látnivalója a Diósgyőri vár, a Miskolci Állatkert, az Avasi kilátó, a Miskolctapolcai Barlangfürdő, a cseppkőbarlang, Lillafüred gyönyörű tavával és vízesésével. Miskolcon ellátás nélkül két főre, két éjszakára, vendégházban szállást 32 ezer forinttól tudtunk találni, háromcsillagos hotelben reggelivel 51 ezertől lehetett foglalni.

Gyulát évről-évre sokan választják úti célul évszaktól függetlenül, amelyhez hozzájárulnak látnivalói és programlehetőségei: a Gyulai vár, a Várfürdő, az Almásy-kastély, a Százéves Cukrászda is, ráadásul szállásárai sem túlzóak.

Népszerűségét jelzi, hogy már alig van szabad hely itt és a környéken is az elkövetkező napokra. A városban apartmant már csupán 82 ezer forintért láttunk ellátás nélkül, de a környéken is csupán egyetlen apartman vár még vendéget, itt is 68 ezer két fős, két éjszakás pihenés, reggelivel.

Hajdúszoboszló vonzerejét a Hungarospa Hajdúszoboszló, Európa legnagyobb fürdőkomplexuma jelenti, de ha itt vagyunk, nem érdemes kihagyni a a Bocskai István Múzeumot, Magyarország első és legnagyobb nemzeti parkját, valamint a Mókus Kalandparkot sem. A hajdúsági fürdővárosban is egészen barátiak az árak: apartmanban, ellátás nélkül 29 ezer forinttól találni szállást, 50 ezerét pedig már háromcsillagos hotelben is megszállhatunk, ahol reggelit is kínálnak.

Pécsett még bőven van szállás

Pécset évente sokan keresik fel, amelyben közrejátszik a város mediterrrán hangulata és látnivalói: az óváros, a bazilika, a Zsolnay Kulturális negyed, a Tettye, az itteni állatkert. Szállás egyelőre itt még akad és nem is vészesen drága: 20-30 ezer forint körüli összegtől kínálják a vendégházak a szobát, ellátás nélkül, 41 ezer forintért pedig háromcsillagos hotelt is találni, igaz ellátás nélkül.

Szegedet a napfény városának is nevezik, látnivalóit egy hétvége alatt fel lehet fedezni: legemblematikusabb része a Dóm tér, a szintén a belvárosban található zsinagógája, amely az országban a második legnagyobb, illetve az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő, ahol időnként éjszakai fürdésre is lehetőség van, de sok családos látogat el a városközponttól 2,5 kilométerre fekvő vadasparkba is. Szegeden még bőven van szállás az őszi szünetre, ellátás nélkül, 30 ezerért egész nagy számú szállás foglalható vendégházakban, apartmanokban, 43 ezertől pedig már 5 csillagos hotelt is találtunk, ellátás nélkül, ahol ráadásul SZÉP-kártyát is elfogadnak.

Nyíregyháza sem véletlenül szerepel a TOP 10-es listán, itt is számos programlehetőség vár az ide látogatókra. Sokan érkeznek az Aquarius Élmény- és Parkfürdő miatt, emellett kedvelt a Nyíregyházi Állatpark - Sóstó Zoo, a Sóstói Múzeumfalu, a Tuzson János Botanikus Kert.

Nyíregyházán is akad még férőhely az őszi szünetre, ellátás nélkül, vendégházaknál 35-40 ezer forint körül szállhatnak meg a vendégek, 3 csillagos hotelben, ellátás nélkül 50 ezer forinttól találni szállást két főre, két éjszakára.

Van, ahol már nem nagyon találni szállást