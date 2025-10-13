Figyelem: hamarosan megszűnik az OTP Bank egy fontos szolgáltatása

November 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank újgenerációs digitális csatornái – az OTP MobilBank mellett az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők. Az OTPdirekt 21 év után adja át a helyét a korszerűbb, kényelmesebb és biztonságosabb digitális platformoknak, amelyek már közel 2,5 millió ügyfél mindennapjait segítik.

Az OTP Bank megszünteti az OTPdirektet, helyette új digitális platformok jönnek

Ez az OTPdirektet használó ügyfelek teendője

Az online bankolás ezentúl tehát két fő csatornán keresztül zajlik:

OTP Bank HU mobilapplikáció – itt a MobilBank funkció biztosítja a teljes körű bankolást biztonsági elemekkel kiegészítve. OTP InternetBank – webes felület, amely számítógépen és laptopon keresztül érhető el.

Azon ügyfeleik, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták, néhány egyszerű lépésben, online tudják megkötni az új felületek használatához szükséges digitális szolgáltatási szerződésüket – derül ki a pénzintézet közleményéből. Erre azért van szükség, mert az új felületek olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyekre az OTPdirekt használatához szükséges szerződés nem terjed ki. Aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.

Az OTP InternetBank biztonságos belépést biztosít, könnyebben kezelhető felülettel rendelkezik.

Többek között minden számla egy helyen lesz kezelhető:

Folyószámla, devizaszámla, értékpapírszámla kezelése

Tranzakciók listája

SZÉP-kártya-egyenleg és -tranzakciók

Más banknál vezetett számlák egyenlege

A hagyományos banki műveletek kiegészülnek új, innovatív szolgáltatásokkal, ilyen például a Kiadásfigyelő, a Számlabontó vagy a Persely. A megszokott biztonság mellett az OTP InternetBank extra védelmi funkciókat kínál, például napi utalási limit, nem rögzített partnereknek való utalás hitelesítése, és még sok más.

De egyszerűbbé válik a bankártyák kezelése is: aktiválni, illetve letiltani is lehet kártyákat, be lehet állítani limiteket, és lehet igényelni virtuális kártyát.