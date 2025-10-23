Az Otthon Start is lehet befektetés, csak nem úgy, ahogy sokan gondolják

A fix 3 százalékos hitel valóban hozott áremelkedést és keresletnövekedést is, ám a drágulás egy tízéves folyamat része, 2016 óta átlagosan három és félszeresére növekedtek a hazai ingatlanárak – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ez az árváltozás nem független a vagyoni helyzettől, hiszen a hazai ingatlantulajdonosok pozíciója érdemben nem változott.
A lakástámogatási elemek is tíz évvel ezelőtt jelentek meg a piacon, célzottan a házasokat, gyerekvállalásban gondolkodókat segítve. Nem az egyről a kettőre jutás jelentette tehát az igazi kihívást, hiszen belépett a babaváró és a falusi csok, (tágabban ideértve pedig a munkáshitel is), hanem sok első-lakás-vásárló egyszerűen nem tudott piacra lépni, vagy pedig egyre távolodott attól, hogy megvehesse élete első saját otthonát – magyarázta a szakértő. Felidézte, a hazai lakóingatlanok kilencven százaléka saját tulajdonú. Írtunk róla, ez az arány a visegrádi régió térségeiben hasonlóan magas, az ingatlan vagyontárgynak és bizonyos értelemben befektetésnek is számít.
A kritikák szerint – reagált Balogh László – sokan kimaradtak a családalapításhoz kötött támogatásokból, azonban most a statisztikák szerint az Otthon Start igénylőinek négyötöde negyven év alatti (átlagéletkoruk 34 év). Igaz, az ingatlanpiacra két-három hónap alatt plusz tizenötezren léptek be, ilyen rövid idő alatt ekkora keresletnövekedés pedig szükségszerűen áremelkedéseket okozott, hiszen nem lehetséges olyan forgatókönyv, hogy a piacot közben „befagyasztjuk”.
Balogh László rámutatott, éves összevetésben pont Kelet-Magyarország drágult jobban, és Nyugat-Magyarország, illetve Pest megye kevésbé, amivel zárult az árolló, járulékosan pedig a keleti részben élők (ingatlan) vagyoni helyzete javult. Minden méretű és típusú településen feljebb mentek ugyanis az árak.
A főváros árszintje csak részben függ össze ezzel, az árakat itt elsődlegesen nem az Otthon Start, hanem az állampapírpiacról az ingatlanokhoz visszatérő befektetők által generált kereslet húzta felfelé. Ehhez képest a fix 3 százalékos hitel hatása elenyésző volt – mutatott rá Balogh László.
Hangsúlyozta, az áremelkedés valóban érezhető, azonban az első otthonukat vásárlók pozícióját azért nem rontotta az Otthon Start, mert tavaly, hiába voltak kisebbek az árak, egyáltalán nem tudtak piacra lépni, most viszont a 2025-ös szintek ellenére megvan rá a lehetőségük. A másfél millió forintos maximalizált négyzetméterár is segít ebben, a szakértő viszont egyúttal megjegyezte, főleg a fővárosban a százmillió forint feletti, illetve az ettől magasabb négyzetméterárú ingatlanok piaca sem fagyott be, azaz az Otthon Start nem „borogatta” a piacot.
Az albérletárakra kedvező hatást gyakorolt, hiszen nőtt a kínálat, ám az árak stagnálása, enyhe csökkenése csak időleges, hiszen az ingatlankiadás hozama csökken, a befektetői célú vásárlások csökkennek.
A képet tovább árnyalja, hogy a befektetőnek nincsen olyan definíciója, mint a mértékegységeknek, így akár az Otthon Start vásárlói is lehetnek befektetők. Az a házaspár például, akinek már van résztulajdona ingatlanban, ám most sajátot vásárolnak a leendő vagy meglévő gyerekük számára, és a lakást egy időre kiadják. Ez – érvelt a szakértő – egyaránt lehet befektetés is, ugyanakkor előrelátás is, különös tekintettel a használati értékre. A kérdést persze részben megválaszolhatja a fix 3 százalékos hitel igénylőinek átlagéletkora. Ugyanis mivel a vagyoni helyzet nem független az életkortól, kevésbé valószínű, hogy az átlagosan 34 éves igénylők sokkal jobb vagyoni helyzetben lennének, mint az idősebb korosztály – az elérhető statisztikák szerint ez pont fordítva van.