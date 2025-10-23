Az Otthon Start is lehet befektetés, csak nem úgy, ahogy sokan gondolják

A fix 3 százalékos hitel valóban hozott áremelkedést és keresletnövekedést is, ám a drágulás egy tízéves folyamat része, 2016 óta átlagosan három és félszeresére növekedtek a hazai ingatlanárak – mondta el lapunk megkeresésére Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Ez az árváltozás nem független a vagyoni helyzettől, hiszen a hazai ingatlantulajdonosok pozíciója érdemben nem változott.

Az Otthon Start jelentős hatást gyakorolt ugyan a piacra, azonban a budapesti árakat nem ez a konstrukció ugrasztotta meg

(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A lakástámogatási elemek is tíz évvel ezelőtt jelentek meg a piacon, célzottan a házasokat, gyerekvállalásban gondolkodókat segítve. Nem az egyről a kettőre jutás jelentette tehát az igazi kihívást, hiszen belépett a babaváró és a falusi csok, (tágabban ideértve pedig a munkáshitel is), hanem sok első-lakás-vásárló egyszerűen nem tudott piacra lépni, vagy pedig egyre távolodott attól, hogy megvehesse élete első saját otthonát – magyarázta a szakértő. Felidézte, a hazai lakóingatlanok kilencven százaléka saját tulajdonú. Írtunk róla, ez az arány a visegrádi régió térségeiben hasonlóan magas, az ingatlan vagyontárgynak és bizonyos értelemben befektetésnek is számít.

A kritikák szerint – reagált Balogh László – sokan kimaradtak a családalapításhoz kötött támogatásokból, azonban most a statisztikák szerint az Otthon Start igénylőinek négyötöde negyven év alatti (átlagéletkoruk 34 év). Igaz, az ingatlanpiacra két-három hónap alatt plusz tizenötezren léptek be, ilyen rövid idő alatt ekkora keresletnövekedés pedig szükségszerűen áremelkedéseket okozott, hiszen nem lehetséges olyan forgatókönyv, hogy a piacot közben „befagyasztjuk”.

Balogh László rámutatott, éves összevetésben pont Kelet-Magyarország drágult jobban, és Nyugat-Magyarország, illetve Pest megye kevésbé, amivel zárult az árolló, járulékosan pedig a keleti részben élők (ingatlan) vagyoni helyzete javult. Minden méretű és típusú településen feljebb mentek ugyanis az árak.

A főváros árszintje csak részben függ össze ezzel, az árakat itt elsődlegesen nem az Otthon Start, hanem az állampapírpiacról az ingatlanokhoz visszatérő befektetők által generált kereslet húzta felfelé. Ehhez képest a fix 3 százalékos hitel hatása elenyésző volt – mutatott rá Balogh László.