Aki házas, megint jobban jár – hogyan lehet kimaxolni az Otthon Start hitelt?

Az Otthon Start Program komoly előnyöket kínál azoknak a házaspároknak, akik közösen vágnának bele az ingatlanvásárlásba. A konstrukció nemcsak kedvező kamatozású hitelt biztosít, hanem több millió forintos támogatást is jelenthet a megfelelő feltételekkel rendelkezőknek. Szakértők szerint érdemes időben lépni. Hogyan járhatnak a legjobban a házaspárok?

Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel: a házaspárok nagy a mozgásterük/ Fotó: Shutterstock

Bár az Otthon Start hitel igénylése nem kötött családi állapothoz, több szempontból is könnyebb a helyzetük azoknak, akik házasként igénylik a támogatott kölcsönt – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A legnagyobb mozgástérrel pedig azok a házaspárok rendelkeznek, akik gyermekvállalásra is készülnek az Otthon Start igénylése mellett. Ugyan az évi legfeljebb három százalékos kamat mellett elérhető Otthon Start hitel – amellett, hogy sok egyéb szempontból is rugalmasak a feltételei – egyedülállók által is igényelhető, jóval nagyobb a mozgásterük azoknak, akik házaspárként veszik fel a kölcsönt.

Nagyot nőhet a figyelembe vehető jövedelem az Otthon Start igénylésekor

Házaspárként történő igénylésnél az egyik előny, hogy a TB-jogviszonyra és a lakástulajdonra vonatkozó elvárásoknak elegendő csak az egyik félnek megfelelnie. „Ami viszont nagyon fontos, hogy közös hitel felvételénél a házaspár egyik tagja automatikusan adóssá, a másik pedig adóstárssá válik, ami azt jelenti, hogy mindketten egyetemlegesen felelnek a hitel visszafizetéséért. Óriási előny ugyanakkor, hogy ebben az esetben a bank a házaspár mindkét tagjának jövedelmét figyelembe veszi, ami nagyon sokat számíthat a hitelbírálat során” – emelte ki Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu szakújságírója. Ez annak tükrében is igaz – tette hozzá – hogy az Otthon Start hitelben gondolkodók az eddigi tapasztalatok szerint általában nagyobb kölcsönösszeget igényelnek a piaci átlagnál – utóbbi jelenleg 20 millió forint alatt jár valamivel, míg a támogatott hitelnél 30 millió forint feletti az átlagos összeg.

Arra viszont mindenképp oda kell figyelni, hogy a jövedelem/törlesztőrészlet mutató (JTM) számításánál az adós és adóstárs meglévő tartozásait is figyelembe veszik a bankok, tehát a havonta törlesztésre fordított összeget le kell vonni az együttes jövedelemből. A most érvényben levő, a JTM-re vonatkozó szabály szerint:

600 ezer forintot elérő, igazolt havi nettó jövedelemnél akár annak 60 százaléka is lehet a törlesztőrészlet,

míg 600 ezer forint alatt legfeljebb a jövedelem 50 százalékát lehet törlesztésre fordítani.

„Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy a JTM szabályainak való megfelelés önmagában nem garancia a sikerre, hiszen ennél szigorúbb elvárásokat is meghatározhatnak a bankok” – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.