Aki házas, megint jobban jár – hogyan lehet kimaxolni az Otthon Start hitelt?

Az Otthon Start Program komoly előnyöket kínál azoknak a házaspároknak, akik közösen vágnának bele az ingatlanvásárlásba. A konstrukció nemcsak kedvező kamatozású hitelt biztosít, hanem több millió forintos támogatást is jelenthet a megfelelő feltételekkel rendelkezőknek. Szakértők szerint érdemes időben lépni. Hogyan járhatnak a legjobban a házaspárok?
Bár az Otthon Start hitel igénylése nem kötött családi állapothoz, több szempontból is könnyebb a helyzetük azoknak, akik házasként igénylik a támogatott kölcsönt – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu. A legnagyobb mozgástérrel pedig azok a házaspárok rendelkeznek, akik gyermekvállalásra is készülnek az Otthon Start igénylése mellett. Ugyan az évi legfeljebb három százalékos kamat mellett elérhető Otthon Start hitel – amellett, hogy sok egyéb szempontból is rugalmasak a feltételei – egyedülállók által is igényelhető, jóval nagyobb a mozgásterük azoknak, akik házaspárként veszik fel a kölcsönt.
Nagyot nőhet a figyelembe vehető jövedelem az Otthon Start igénylésekor
Házaspárként történő igénylésnél az egyik előny, hogy a TB-jogviszonyra és a lakástulajdonra vonatkozó elvárásoknak elegendő csak az egyik félnek megfelelnie. „Ami viszont nagyon fontos, hogy közös hitel felvételénél a házaspár egyik tagja automatikusan adóssá, a másik pedig adóstárssá válik, ami azt jelenti, hogy mindketten egyetemlegesen felelnek a hitel visszafizetéséért. Óriási előny ugyanakkor, hogy ebben az esetben a bank a házaspár mindkét tagjának jövedelmét figyelembe veszi, ami nagyon sokat számíthat a hitelbírálat során” – emelte ki Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu szakújságírója. Ez annak tükrében is igaz – tette hozzá – hogy az Otthon Start hitelben gondolkodók az eddigi tapasztalatok szerint általában nagyobb kölcsönösszeget igényelnek a piaci átlagnál – utóbbi jelenleg 20 millió forint alatt jár valamivel, míg a támogatott hitelnél 30 millió forint feletti az átlagos összeg.
Arra viszont mindenképp oda kell figyelni, hogy a jövedelem/törlesztőrészlet mutató (JTM) számításánál az adós és adóstárs meglévő tartozásait is figyelembe veszik a bankok, tehát a havonta törlesztésre fordított összeget le kell vonni az együttes jövedelemből. A most érvényben levő, a JTM-re vonatkozó szabály szerint:
- 600 ezer forintot elérő, igazolt havi nettó jövedelemnél akár annak 60 százaléka is lehet a törlesztőrészlet,
- míg 600 ezer forint alatt legfeljebb a jövedelem 50 százalékát lehet törlesztésre fordítani.
„Fontos ugyanakkor figyelembe venni, hogy a JTM szabályainak való megfelelés önmagában nem garancia a sikerre, hiszen ennél szigorúbb elvárásokat is meghatározhatnak a bankok” – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.
Könnyebben kombinálhatók a támogatott konstrukciók
A házaspárokat szintén előnyösen érinti, hogy egy augusztus végén megjelent kormányrendelet szerint párhuzamosan is igényelhető több állami támogatás:
- a gyermeket vállaló házaspárok által igényelhető CSOK Plusz,
- és a Falusi CSOK
- az Otthon Start hitellel együttesen is felvehető lakásvásárlási vagy lakásépítési céllal.
Ráadásul a gyermekvállalást tervező házaspárok a legfeljebb 11 milliós összegű, és rendkívül kedvező feltételrendszerű babaváró hitellel is kalkulálhatnak. Fontos ugyanakkor, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott hitel igényelhető. Barát Mihály szerint a gyermeket vállaló házaspárok szempontjából az a lehetőség is nagyon előnyös, hogy a legfeljebb 3 százalékos kamatozású, támogatott kölcsön kiváltható CSOK Plusz hitellel: ebben az esetben a házaspár jogosulttá válik például a második és harmadik gyermek után járó 10-10 millió forintos tartozás-elengedésre is.
Ezeknek az előnyöknek a kiaknázása szempontjából az is fontos, hogy a kormányrendeletben összehangolták az egyes támogatott konstrukciók feltételeit: az első közös otthon megteremtése az eddigi 80 millió forint helyett lakásnál 100 millió, háznál 150 millió forintig támogatható a CSOK Plusz keretében.