Az Otthon Start az év gazdasági sikertörténete, mutatjuk, miért – heti gazdasági összefoglaló

A kormányzati támogatási programoknak köszönhetően érezhetően mozgásba lendült az építőipar. Az Otthon Start hitel hatása már most, másfél hónappal az indulás után megmutatkozik. A konstrukció a Vidéki Otthonfelújítási Programmal, a 0 százalékos energetikai hitellel és az EKR-támogatással együtt egyfajta ösztönző láncolatot alkot, amely jelentősen élénkíti a keresletet az építőiparban.
Tizenötezer felett jár az igénylők száma, sokan a fix 3 százalékos hitel indulására vártak, az eddig igényelt hitelösszeg - fejenként átlagosan 33 millió forint - kimagasló és az albérletpiacra is nem várt mértékű pozitív hatást gyakorolt, már ami az árakat illeti.
Megrohamozták a bankokat a cégek, óriási az érdeklődés a 3 százalékos vállalkozói hitel iránt
Berobbant az érdeklődés a kedvezményes vállalkozói hitelek iránt, miután október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje. Október 10-ig több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt, összesen 54 milliárd forint értékben. Ez már a szeptemberi rekordhónap volumenének közel felét jelenti, mindössze egy hét alatt – írta Facebook-bejegyzésében Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.
Így csökkenthetjük könnyedén a keletkező hulladék mennyiségét
A hulladékprobléma napjaink egyik legégetőbb környezeti kihívása. Csak az Európai Unióban évente több mint 2,2 milliárd tonna hulladék keletkezik, míg Magyarországon az emberek fejenként, évente hozzávetőleg négyszáz kilogramm hulladékot termelnek. Pedig, kis odafigyeléssel is jelentősen csökkenthetjük a keletkező hulladék mennyiségét, amellyel nem csak a környezetnek, de a pénztárcánknak is jót teszünk. Például:
- Felkészülten megyek vásárolni, listát és saját szatyrot viszek magammal
- Szelektálok és a hulladékokat a megfelelő gyűjtőhelyeken adom le
- Elromlott eszközeimet megjavít(tat)om vagy újragondolom
- Felesleges tárgyaimnak új gazdát keresek pl. adományozás, bolhapiac útján
- Piacon vásárolok, támogatom a helyi kereskedelmet
- Keresem a használt vagy újrahasznosított termékeket
- Kerülöm az egyszer használatos, felesleges csomagolásokat
Így halad minden idők egyik legnagyobb hazai útfejlesztése – látványos videó érkezett
Gőzerővel halad minden idők egyik legnagyobb útfejlesztési beruházása Magyarországon. Az M1-es autópálya fejlesztése több ütemben zajlik, a végső cél egy 2×3 sávos pálya kialakítása, intelligens leállósávokkal kiegészítve. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. videóban mutatja be a munkálatok jelenlegi állását.
Kiderült, mekkora minimálbér-emelést kérnek 2026-ra a szakszervezetek
A szakszervezetek 12, a munkaadók legfeljebb 9–10 százalékos emelést tartanak reálisnak. A 2026-os minimálbérről folytatott tárgyalások első köre után közelednek ugyan az álláspontok, ám még messze lehet a megegyezés.
Hihetetlen: több ezer négyzetméteren nyitott új magyar üzletet a népszerű lánc
Új Mömax áruház nyílt meg Magyarországon, a márka, mely a korábban a kivonult Baumax helyére érkezett, most Székeshehérváron nyitott új kiskereskedelmi egységet.A Mömaxnak ez a tizennegyedik egysége, mely az osztrák XXXLutz céghez tartozó leányvállalat márkája.
Rezsicsökkentés: itt a kormány nagy dobása, jön a biztos védelem
Fontos tájékoztatást adott ki az Energiaügyi Minisztérium (EM). Eszerint a kormány jogszabályban kívánja rögzíteni, hogy a brüsszeli nyomás ellenére 2026-ban is változatlan feltételekkel biztosítja a rezsicsökkentést a magyar családoknak és nyugdíjasoknak. Az erről szóló jogszabálytervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátotta. Az energiabeszerzés és a rezsicsökkentés a most zajló nemzeti konzultációnak is az egyik legfontosabb kérdése.