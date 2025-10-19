Az Otthon Start az év gazdasági sikertörténete, mutatjuk, miért – heti gazdasági összefoglaló

A kormányzati támogatási programoknak köszönhetően érezhetően mozgásba lendült az építőipar. Az Otthon Start hitel hatása már most, másfél hónappal az indulás után megmutatkozik. A konstrukció a Vidéki Otthonfelújítási Programmal, a 0 százalékos energetikai hitellel és az EKR-támogatással együtt egyfajta ösztönző láncolatot alkot, amely jelentősen élénkíti a keresletet az építőiparban.

Debrecen, 2025. szeptember 1. Eladó lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Tizenötezer felett jár az igénylők száma, sokan a fix 3 százalékos hitel indulására vártak, az eddig igényelt hitelösszeg - fejenként átlagosan 33 millió forint - kimagasló és az albérletpiacra is nem várt mértékű pozitív hatást gyakorolt, már ami az árakat illeti.

Megrohamozták a bankokat a cégek, óriási az érdeklődés a 3 százalékos vállalkozói hitel iránt

Berobbant az érdeklődés a kedvezményes vállalkozói hitelek iránt, miután október elejétől a kormány döntése értelmében 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi Kártya Program hiteleinek kamatszintje. Október 10-ig több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt, összesen 54 milliárd forint értékben. Ez már a szeptemberi rekordhónap volumenének közel felét jelenti, mindössze egy hét alatt – írta Facebook-bejegyzésében Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára.

Így csökkenthetjük könnyedén a keletkező hulladék mennyiségét

A hulladékprobléma napjaink egyik legégetőbb környezeti kihívása. Csak az Európai Unióban évente több mint 2,2 milliárd tonna hulladék keletkezik, míg Magyarországon az emberek fejenként, évente hozzávetőleg négyszáz kilogramm hulladékot termelnek. Pedig, kis odafigyeléssel is jelentősen csökkenthetjük a keletkező hulladék mennyiségét, amellyel nem csak a környezetnek, de a pénztárcánknak is jót teszünk. Például:

Felkészülten megyek vásárolni, listát és saját szatyrot viszek magammal

Szelektálok és a hulladékokat a megfelelő gyűjtőhelyeken adom le

Elromlott eszközeimet megjavít(tat)om vagy újragondolom

Felesleges tárgyaimnak új gazdát keresek pl. adományozás, bolhapiac útján

Piacon vásárolok, támogatom a helyi kereskedelmet

Keresem a használt vagy újrahasznosított termékeket

Kerülöm az egyszer használatos, felesleges csomagolásokat

Így halad minden idők egyik legnagyobb hazai útfejlesztése – látványos videó érkezett

Gőzerővel halad minden idők egyik legnagyobb útfejlesztési beruházása Magyarországon. Az M1-es autópálya fejlesztése több ütemben zajlik, a végső cél egy 2×3 sávos pálya kialakítása, intelligens leállósávokkal kiegészítve. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. videóban mutatja be a munkálatok jelenlegi állását.