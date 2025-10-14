Otthon Start hitel szülővel: ezt vizsgálják először a bankok

Dübörög az Otthon Start Program, a szeptembertől elérhető fix 3 százalékos kamatozású hitelre mostanáig több tízezer igénylés érkezett be a pénzintézetekhez. Miként megírtuk, az Otthon Start első hónapjának tapasztalatai alapján a kormány a keretrendszer sarokköveinek változatlanul hagyása mellett finomhangolt néhány részletszabályt, melyek ugyanakkor jelentős könnyítést jelentenek a hitelfelvételben, bővítik azok így is nagy létszámát, akik élhetnek a lehetőséggel. Az Otthon Start Program egyik legérdekesebb esete továbbra is az, amikor a fiatal szülei ügyletbe való bevonásával kíván élni a fix 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőséggel.

Az Otthon Start Programot ajánló köztéri plakát

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Otthon Start: ezért fontos szülő bevonásával az életkor

A fix 3 százalékos lakáshitelt szabályozó kormányrendelet szerint szülő bevonása esetén a szülő mentesül a lakástulajdonra és a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételek alól – ezeket kizárólag a nagykorú gyermeknek kell teljesítenie. A hitel maximális futamidejét azonban már nem jogszabály, hanem a bankonként eltérő belső szabályozás határozza meg.

Ez utóbbiban hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes bankok között a futamidő tekintetében a szülők bevonása esetén. Egy 50 és egy 60 éves szülő segítségével az egyik banknál 24, másiknál csupán 9 év futamidőre vehető fel az Otthon Start Program keretében nyújtott Fix 3 százalékos lakáshitel – ez a money.hu szakértői elemzése alapján állapítható meg.

Ha a 18. életévét betöltött gyereknek nincs minimálbért elérő jövedelme, akkor sokat számít, hogy melyik szülő életkorát veszi figyelembe a bank.

A pénzintézetek azt nézik ugyanis, hogy a hitelfelvevő hány éves lesz, mikor az utolsó részletet fizeti. Ez az életkor nem lehet több, mint 70-80 év.

Bár az adós életkorára vonatkozóan nincs központilag előírt felső életkori határ (szemben például az adósságfék MNB-s irányelvével), bankonként változó, hogy mekkora a korhatár, amíg hitelt folyósítanak az igénylőnek, illetve az is, hogy az idősebb vagy fiatalabb szereplő életkorához igazítják a maximális futamidőt.