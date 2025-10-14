Otthon Start hitel szülővel: ezt vizsgálják először a bankok

Dübörög az Otthon Start Program, a szeptembertől elérhető fix 3 százalékos kamatozású hitelre mostanáig több tízezer igénylés érkezett be a pénzintézetekhez. Miként megírtuk, az Otthon Start első hónapjának tapasztalatai alapján a kormány a keretrendszer sarokköveinek változatlanul hagyása mellett finomhangolt néhány részletszabályt, melyek ugyanakkor jelentős könnyítést jelentenek a hitelfelvételben, bővítik azok így is nagy létszámát, akik élhetnek a lehetőséggel. Az Otthon Start Program egyik legérdekesebb esete továbbra is az, amikor a fiatal szülei ügyletbe való bevonásával kíván élni a fix 3 százalékos hitel nyújtotta lehetőséggel.
Otthon Start: ezért fontos szülő bevonásával az életkor
A fix 3 százalékos lakáshitelt szabályozó kormányrendelet szerint szülő bevonása esetén a szülő mentesül a lakástulajdonra és a társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó feltételek alól – ezeket kizárólag a nagykorú gyermeknek kell teljesítenie. A hitel maximális futamidejét azonban már nem jogszabály, hanem a bankonként eltérő belső szabályozás határozza meg.
Ez utóbbiban hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes bankok között a futamidő tekintetében a szülők bevonása esetén. Egy 50 és egy 60 éves szülő segítségével az egyik banknál 24, másiknál csupán 9 év futamidőre vehető fel az Otthon Start Program keretében nyújtott Fix 3 százalékos lakáshitel – ez a money.hu szakértői elemzése alapján állapítható meg.
Ha a 18. életévét betöltött gyereknek nincs minimálbért elérő jövedelme, akkor sokat számít, hogy melyik szülő életkorát veszi figyelembe a bank.
A pénzintézetek azt nézik ugyanis, hogy a hitelfelvevő hány éves lesz, mikor az utolsó részletet fizeti. Ez az életkor nem lehet több, mint 70-80 év.
Bár az adós életkorára vonatkozóan nincs központilag előírt felső életkori határ (szemben például az adósságfék MNB-s irányelvével), bankonként változó, hogy mekkora a korhatár, amíg hitelt folyósítanak az igénylőnek, illetve az is, hogy az idősebb vagy fiatalabb szereplő életkorához igazítják a maximális futamidőt.
Így fordulhat elő, hogy ha egy egyetemista és 50, illetve 60 éves szülei közösen veszik fel lakáshitelt:
- az egyik banknál (75 éves korhatár, fiatalabb számít): maximum 24 év lehet a futamidő, mert az 50 éves szülőnek 75 éves koráig 24 év van hátra;
- a másik banknál (70 éves korhatár, idősebb számít): maximum 9 év lehet a futamidő, mert a 60 éves szülőnek 70 éves koráig csak 9 év van hátra.
Ugyanaz a család tehát az egyik banknál 24, a másiknál csak 9 évre kaphatna hitelt.
Ha van a fiatalnak önálló jövedelme
Amennyiben a nagykorú gyermek önálló jövedelemmel rendelkezik, a bankok egy része megengedőbb, és a futamidőt az ő életkorához igazítja. Ez akár a maximális, 25 éves futamidőt is lehetővé teheti. Más pénzintézetek viszont ebben az esetben is a legidősebb bevont szereplő korát veszik figyelembe, így ez befolyásolhatja a futamidőt is.
„A futamidő, azaz a hitel visszafizetésére rendelkezésre álló idő hossza kulcsszerepet játszik a törlesztőrészlet alakulásában.
Egy 30 millió forintos fix 3 százalékos hitelnél 24 éves futamidőre 146 ezer forintos havi törlesztővel lehet számolni, míg 9 évre ugyanez az összeg 317 ezer forintos törlesztőt jelentene havonta.
Mivel az összjövedelemnek el kell bírnia a havi törlesztőt, ezért jelentősen behatárolhatja a felvehető hitelösszeg nagyságát is, ha csak rövidebb futamidővel lehet felvenni a hitelt” – közölte Garam Dániel, a portál szakértője.
Fontos azonban, hogy a 10 százalékos önerős hiteligénylésnél közös igénylés esetén a szülők lakástulajdonát is vizsgálni kell, hiszen adóstársként vesznek részt az ügyletben. Amennyiben a szülőknek 50 százalékot elérő tulajdoni hányaduk van egy másik ingatlanban, az kizáró ok lehet a 10 százalékos finanszírozásnál. Ilyenkor a fix 3 százalékos hitel továbbra is elérhető, de csak magasabb önerő mellett. Kivétel ez alól, ha a szülői ingatlant jogszabályon alapuló haszonélvezeti jog terheli (például öröklés útján bejegyzett haszonélvezeti vagy özvegyi jog).
Amennyiben a fiatal rendelkezik a szükséges hitelösszeghez megfelelő jövedelemmel, de nem áll rendelkezésre elegendő önerő, a szülői ingatlan pótfedezetként is bevonható.
Ilyenkor a szülők nem adóstársként, hanem zálogkötelezettként szerepelnek, így az életkoruk nem befolyásolja a futamidőt. Ezzel a megoldással akár önerő nélkül is vásárolhat lakást.