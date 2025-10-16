Kiderült, milyen ingatlant vesznek a fiatalok, mekkora hitellel

Panyi Miklós a legfontosabb mutatókat áttekintve elmondta, óriási az érdeklődés továbbra is az Otthon Start Hitelprogram iránt, a napi 1000 átlagos hitelügyintézési szám nagyjából helytálló. Kiemelte: több mint 15 ezer hiteligénylés indult el, és 4-5 ezer kérelem már az adásvételi szerződés fázisában van. „400 milliárd forint az a hitelösszeg, ami elindult, ez egy komoly hitelezési csúcs. Az érdeklődés országosan egyenletesen oszlik meg, a kisvárosokban és a falvakban is elindult a hitelprogram. Az igénylők 80 százaléka 40 év alatti” – összegezte az alapvető adatokat.
Gulyás Gergely azzal egészítette ki, hogy közel 500 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg, és több mint 10 százalék már most az új lakásoknak az aránya. „Ez azt is mutatja, hogy 50 millió forintot kevesebben vesznek fel, az átlagos hitelösszeg valamivel 30 millió forint felett van.” Hozzátette: valószínűleg nőni fog az új ingatlanok aránya. „A hitelfelvevők átlagéletkora 34 év, ez jól mutatja, hogy a fiatalok számára jelent érdemi lehetőséget. A piac megélénkül, lényegesen több lakást vásárolnak és lényeges több az eladó lakások száma. Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a lakásbérleti piacra jó hatással voltak ezek az intézkedések. Nem nőtt a lakbér, hanem az elmúlt időszakban valamivel 1 százalék felett csökkent az átlagos lakbér” – emelte ki a miniszter.
Az alacsony önrész döntő jelentőségű az Otthon Start esetében
Panyi Miklós utalt arra, ha a júliustól szeptemberig tartó időszakot vizsgálják, Budapesten tíz olyan kerület van, ahol elindult a lakbérek csökkenése, ahogy 8 megyei jogú városban is. Az adatok azt mutatják,akár 10-20-30 ezer forinttal is csökkent az átlagos albérleti díj. Kitértek arra is, hogy mekkora jelentősége van 10 százalékra csökkentett alacsony önrésznek. Gulyás Gergely ismertette:
csak minden ötödik ember él ezzel, a hitelfelvevőknek nagy többségének az adatok szerint a ennél több pénz áll rendelkezésére. De azt is jelenti, hogy az első vásárlók egy része az önrészszabály nélkül nem tudtak volna belvágni a lakásvásárlásba.
Kis lakás, nagyobb ház
Tovább elemezve az adatokat Panyi Miklós elmondta, hogy
- a fiatalok 5-50 nm lakásokat vásárolnak a hitelből,
- a fiatal házasok 120-150 nm családi házakat,
- vagy 70-100 nm lakásokat.
Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy további fontos lehetőség, hogy azok a fiatal párok, akik gyermeket terveznek kombinálhatják a hitelt a babaváró és a CSOK plusz termékekkel. Ez a program azok számára is lehetővá teszi az ingatlanvásárlást, akik nehezebb családi háttérből indulnak, szinte önerő nélkül, vagy csak1-2 millió forintos megtakarítással rendelkeznek. Az otton start hitelprogramnak köszönhetően olyan ingatlant tudnak venni ahol egy teljes élet leélhető és gyerekek érkezhetnek. A fix 3 %-os hitel, a CSOK családtámogatási termék és az adókedvezményezek programja egészen új helyzetet hozott Magyarországra.
Gulyás Gergely azt is hangsúlyozta, hogy a visszajelzések után történtek tartalmi módosítások a hitel feltételeinek szabályozásában. Panyi Miklós ismertette: „az egyik ilyen fontos módosítás a testvérekre vonatkozó szabály, hiszen nagyon sok esetben van olyan élethelyzet, hogy a testvérek örökölnek egy ingatlant és az egyik testvér szeretné kivásárolni a másikat, de nincsen meg az önerő ehhez. Ezért megnyitottuk azt a lehetőséget, hogy a testvérek felvehetek erre a célra a fix 3 %-os hitelt. Elmondta, azt is, hogy a továbbiakban a testvérek is bevonhatók adóstársnak, valamint az önkormányzati bérlakásban élők is felvehetik, utóbbit az önkormányzatok kezdeményezték. Gulyás Gergely hangsúlyozta: azt szeretnénk elősegíteni, hogy minél többen válhassanak tulajdonossá, akár egy budapesti lakbér összegéért tulajdonosok legyenek a fiatalok, és ne fordulhasson az elő, hogy 25 év múlva kiteszik a bérlőket a lakásból.
Az államtitkár a program gazdasági hatásain túl kiemelte a társadalmi jelentőségét is Az első lakásprogram azt a biztonságot és szabadságot fogja megteremteni, amely a polgári társadalom gerincét képezi, ami egy erős középosztálynak a megteremése egy tulajdonosi felelősségen alapuló polgári felelősségnek alapil társadalom felépítése. A fiatalok sokkal hamarabb tudnak tulajdonosok lenni, akár 4-5-6 évvel hamarabb, ez nagyon nagy mértékben szolgálja azt is, hogy ez a polgári felelősségtudat sokkal hamarabb megjelenik a táradalom szélesebb csoportjaiban, ami szinten nagyon fontos hozadéka ennek a programnak.