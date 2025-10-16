Kiderült, milyen ingatlant vesznek a fiatalok, mekkora hitellel

Panyi Miklós a legfontosabb mutatókat áttekintve elmondta, óriási az érdeklődés továbbra is az Otthon Start Hitelprogram iránt, a napi 1000 átlagos hitelügyintézési szám nagyjából helytálló. Kiemelte: több mint 15 ezer hiteligénylés indult el, és 4-5 ezer kérelem már az adásvételi szerződés fázisában van. „400 milliárd forint az a hitelösszeg, ami elindult, ez egy komoly hitelezési csúcs. Az érdeklődés országosan egyenletesen oszlik meg, a kisvárosokban és a falvakban is elindult a hitelprogram. Az igénylők 80 százaléka 40 év alatti” – összegezte az alapvető adatokat.

Eladó lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Gulyás Gergely azzal egészítette ki, hogy közel 500 milliárd forintnyi hitelösszeg mozdult meg, és több mint 10 százalék már most az új lakásoknak az aránya. „Ez azt is mutatja, hogy 50 millió forintot kevesebben vesznek fel, az átlagos hitelösszeg valamivel 30 millió forint felett van.” Hozzátette: valószínűleg nőni fog az új ingatlanok aránya. „A hitelfelvevők átlagéletkora 34 év, ez jól mutatja, hogy a fiatalok számára jelent érdemi lehetőséget. A piac megélénkül, lényegesen több lakást vásárolnak és lényeges több az eladó lakások száma. Egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy a lakásbérleti piacra jó hatással voltak ezek az intézkedések. Nem nőtt a lakbér, hanem az elmúlt időszakban valamivel 1 százalék felett csökkent az átlagos lakbér” – emelte ki a miniszter.

Az alacsony önrész döntő jelentőségű az Otthon Start esetében

Panyi Miklós utalt arra, ha a júliustól szeptemberig tartó időszakot vizsgálják, Budapesten tíz olyan kerület van, ahol elindult a lakbérek csökkenése, ahogy 8 megyei jogú városban is. Az adatok azt mutatják,akár 10-20-30 ezer forinttal is csökkent az átlagos albérleti díj. Kitértek arra is, hogy mekkora jelentősége van 10 százalékra csökkentett alacsony önrésznek. Gulyás Gergely ismertette:

csak minden ötödik ember él ezzel, a hitelfelvevőknek nagy többségének az adatok szerint a ennél több pénz áll rendelkezésére. De azt is jelenti, hogy az első vásárlók egy része az önrészszabály nélkül nem tudtak volna belvágni a lakásvásárlásba.