Kiszámolták, mennyi idő alatt térül meg a lakásvásárlás az Otthon Starttal

Az MBH Jelzálogbank Otthon Start Programhoz kötődő elemzése elsősorban a fiatal bérlők helyzetére fókuszált, akik saját ingatlan vásárlását fontolgatják, akár gyermekvállalással, akár anélkül. Esetükben a bérlés és a vásárlás közötti döntés komoly pénzügyi mérlegelést igényelhet: a bérleti díjak és a lakásárak alakulása, a hitelfelvétel és a beköltözés, a felújítás költségei, az ügyvédi díj és az alternatív befektetések hozamai mind befolyásolhatják, mikor és hol éri meg jobban saját lakást venni.

Az Otthon Start Programot népszerűsítő köztéri plakát

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Az MBH Index elemzői a korábbi évekhez hasonlóan kiszámították a fedezeti időtávokat, vagyis azt a minimum időt, amit az adott lakásban töltve a bérlés és a vásárlás költségei megegyeznek. Amennyiben valaki ennél hosszabb ideig tervez az ingatlanban élni, akkor a vásárlás bizonyulhat optimálisnak számára, míg korábbi költözésnél pénzügyi szempontból inkább a bérlés felé billenhet a mérleg nyelve.

Az Otthon Start Program több helyen is a vásárlást teheti vonzóbbá a bérléssel szemben

„Bár a lakásárak jövedelmekhez viszonyított aránya az elmúlt években romlott a jelentős lakásárnövekedés hatására, ma jóval több állami támogatás érhető el, mint korábban. Az Otthon Start program bevezetésével pedig már azok a fiatalok is számottevő segítséget kaphatnak, akik még nem terveznek előre gyermekvállalást, így a saját otthon megteremtésének lehetősége számukra is reálisabbá válhat” – emelte ki Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.

Az elemzők kalkulációi szerint a 6–7 százalékos piaci hitelekkel számolva Budapesten a fedezeti időtáv átlagosan 6 év körül alakult, a legalacsonyabb a 8. kerületben (4 év felett), a legmagasabb a 12. kerületben (10,5 év felett) volt. A vizsgált megyei jogú városokban – Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden és Veszprémben 2,6 és 8 év között mozgott a mutató, Miskolcon a legrövidebb, Szegeden a leghosszabb idővel.

Az Otthon Start Program hatása a számokban is látszik: ugyanis a kedvezményes hitellel kalkulálva csökkentek a fedezeti időtávok. Budapest vizsgált kerületeiben és a vizsgált vidéki városokban a támogatott hitelprogram figyelembevételével számolt fedezeti idő 2,4 és hozzávetőleg 10 év közötti távra csökkent.

A fővárosban átlagosan 5,6 évvel lehet számolni, ami mintegy fél évvel kevesebb, mint a támogatott hitel nélkül.

A leggyorsabban

a 8. kerületben térülhet meg a vásárlás (kevesebb mint 4 év),

míg a leghosszabb időtávot a 12. kerület mutatta csaknem 10 évvel.

A 7. és a 21. kerületben 4 év, a 6. és a 10. kerületben 4,6 év volt ez az időtáv, de a 13. kerületben is öt év alatt maradt (4,9 év).