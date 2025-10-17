Otthon start – rekordösszegű igénylés, nem várt kedvező hatás az albérletpiacon

A kormány célja, hogy hosszú távon is megfizethetővé tegye a lakhatást és új lendületet adjon az ingatlanpiacnak, ez a két cél hívta életre a fx 3 százalékos hitelként is emlegetett Otthon startot.

Az Otthon Start Program berobbanása soha nem látott mozgást idézett elő a lakáspiacon

Fotó: Hírtv.hu

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány eseményén Csepeti Ádám elmondta: a kormány tíz kulcsfontosságú célt azonosított, köztük a GDP-arányos lakásberuházási ráta növelését, az új építések ösztönzését, a felújítások és bővítések felgyorsítását, valamint az energetikai korszerűsítések előmozdítását. Kiemelte, hogy a program nemcsak a fiatalok önálló lakhatását, hanem a dolgozó és szociálisan rászoruló rétegek támogatását is szolgálja.

A célok között szerepel továbbá az állami alkalmazottak otthonteremtésének segítése, a munkáltatók bevonása a lakhatási programokba, és a hazai beszállítók arányának növelése is.

A program indulása óta több mint 15 ezer igénylést nyújtottak be, a kölcsönök összege meghaladja a 400 milliárd forintot, az átlagos hitelösszeg 33 millió forint.

A program bejelentése után több fővárosi kerületben a bérleti díjak csökkenése vagy a növekedés lassulása volt tapasztalható. Budapesten egy 50 négyzetméteres lakás havi átlagos bérleti díja jelenleg 246 900 forint, ami továbbra is alacsonyabb, mint számos nyugat-európai nagyvárosban. Ami miatt az árak csökkentek, lényegében egymással összefüggő két tényező. Az Otthon start sok helyen kifizetődőbbnek bizonyul, mint az albérlet, a törlesztőrészlet olcsóbb is lehet, mint a bérleti díj. Nőtt a kínálat, a bérlők rohama elmaradt (azaz a kereslet nem nőzz úgy, ahogyan a felvételiket követően a kiadó lakások száma), ezen kívül az Otthon start segítségével vett lakásokat is ki lehet adni, ha valaki még nem tud vagy nem akar beköltözni. ez megint a kínálatot növelheti, ha pedig a kereslet mértéke változatlan vagy csökken, egyaránt az árak stagnálását vagy csökkenését hozhatja el.

Ezen kívül ahogyan a tájékoztatón is elhangzott, a saját lakás továbbra is kiemelten fontos érték Magyarországon. Európai összehasonlításban is rendkívül magas, 91,6 százalék azok aránya, akik saját tulajdonú ingatlanban élnek, de egyébként ez a magas arány a visegrádi régióra jellemző.