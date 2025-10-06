A kereslettel együtt bővül a kínálat is – nem igaz, hogy elfogytak az Otthon Start programnak megfelelő lakások

Dübörög az Otthon Start Program, a nyáron bejelentett nagyszabású kormányzati intézkedés nyomán szeptembertől elérhető lehetőség rengeteg magyar embernek illetve családnak nyújt érdemi segítséget az első otthon megvásárlásához. A program indulását, a fix 3 százalékos lakáshitel bevezetését nemcsak az ingatlanpiac élénkülése követte, hanem néhány félreértés is, ezeket ugyanakkor pontos információk alapján az Origón is tisztázzuk. Az első hónap mérlege pedig több mint meggyőző: ingatlanpiaci elemzők véleménye alapján idén akár több éves forgalmi, illetve tranzakciószám alapján mért rekord megdőlhet, főként a programnak köszönhetően.

Az Otthon Start Programot népszerűsítő köztéri plakát

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Elképesztő tempót diktál az Otthon Start Program

Előrelátók voltak a bankok nyáron akkor, amikor megerősítették személyes és online ügyfélszolgálatukat is, mert az Otthon Start Program hihetetlen erővel robbant be. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint az első két hétben több mint 10 ezer hitelszerződési igény érkezett be a bankokhoz, melyek jelentős részénél azóta elindult vagy le is zárult a szerződési folyamat. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az érdeklődés nem csak óriási, hanem országos, a bankok folyamatosan dolgoznak, miközben több pénzintézet már a maximális 3 százalékos kamathatár alá ment ajánlatával.

Az első hónap tapasztalatai az ingatlanpiac több szegmensén, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó területen is kedvezők:

az Otthon Start hatására fékezett az albérletek kiadása, mely mögött persze a kiadó lakások éves csúcsa is húzódik okként, de szerepet játszik ebben az is, hogy sokan – köztük persze fiatalok – megpróbálnak saját lakásra váltani, vagy egyből abban kezdeni önálló életüket (a banki gyakorlat alapján a hitelfelvételhez persze ilyenkor általában még elkél a szülői szerepvállalás); az idei nyári albérletszezon visszafogottságát magyarázza az, hogy az Otthon Start havi törlesztőrészlete összemérhető a havi albérlet díjával;

bár úgy tűnik, a program első hónapjának a használtlakás-piaca volt a nyertese, az Otthon Start Program jótékonyan hat az építőiparra, illetve annak teljesítményére; az adatok szerint 30 ezer új lakás építésére érkezett kérelem pár hét alatt, további 10-15 ezer érkezhet a következő hetekben, ezek jelentős hányada pedig annak figyelembe vételével épülhet, hogy megfeleljenek a program ingatlanokra vonatkozó keretfeltételeinek.

S persze mindez csak az első hónap. Az Otthon Starthoz köthető piaci dinamikában persze a következő hónapokban sok változást láthatunk majd, a kínálat változásával a vevők preferenciái is módosulhatnak, illetve a később megépülő új lakások is új lendületetet adhatnak az ingatlanpiacnak. Egyelőre az idei év végéig érdemes előre tekinteni, ennek kapcsán pedig beszédes adat, hogy a bankszektorból érkező becslések alapján a program első évében közel 800 milliárd forint Otthon Start hitel kihelyezésére kerülhet sor.