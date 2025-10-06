A kereslettel együtt bővül a kínálat is – nem igaz, hogy elfogytak az Otthon Start programnak megfelelő lakások

Dübörög az Otthon Start Program, a nyáron bejelentett nagyszabású kormányzati intézkedés nyomán szeptembertől elérhető lehetőség rengeteg magyar embernek illetve családnak nyújt érdemi segítséget az első otthon megvásárlásához. A program indulását, a fix 3 százalékos lakáshitel bevezetését nemcsak az ingatlanpiac élénkülése követte, hanem néhány félreértés is, ezeket ugyanakkor pontos információk alapján az Origón is tisztázzuk. Az első hónap mérlege pedig több mint meggyőző: ingatlanpiaci elemzők véleménye alapján idén akár több éves forgalmi, illetve tranzakciószám alapján mért rekord megdőlhet, főként a programnak köszönhetően.
Előrelátók voltak a bankok nyáron akkor, amikor megerősítették személyes és online ügyfélszolgálatukat is, mert az Otthon Start Program hihetetlen erővel robbant be. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint az első két hétben több mint 10 ezer hitelszerződési igény érkezett be a bankokhoz, melyek jelentős részénél azóta elindult vagy le is zárult a szerződési folyamat. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az érdeklődés nem csak óriási, hanem országos, a bankok folyamatosan dolgoznak, miközben több pénzintézet már a maximális 3 százalékos kamathatár alá ment ajánlatával.
Az első hónap tapasztalatai az ingatlanpiac több szegmensén, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó területen is kedvezők:
S persze mindez csak az első hónap. Az Otthon Starthoz köthető piaci dinamikában persze a következő hónapokban sok változást láthatunk majd, a kínálat változásával a vevők preferenciái is módosulhatnak, illetve a később megépülő új lakások is új lendületetet adhatnak az ingatlanpiacnak. Egyelőre az idei év végéig érdemes előre tekinteni, ennek kapcsán pedig beszédes adat, hogy a bankszektorból érkező becslések alapján a program első évében közel 800 milliárd forint Otthon Start hitel kihelyezésére kerülhet sor.
Az Otthon Start Program kapcsán egyes korábbi vélekedések arról szóltak, hogy túl azon, hogy rontja a vevők alkupozícióit, jelentős mértékben megdrágítja az ingatlanokat, illetve hamar elfogynak a piacról azok a lakások és házak, melyek megszerezhetők a fix 3 százalékos kamatozású ingatlanhitellel. Az első hónap adatai alapján valóban úgy tűnik, hogy a vevőknek kevesebb mozgásterük maradt az alkura. Azt ugyanakkor nem támasztják alá az adatok, hogy a piac „kifogyott” a használt, illetve még el nem adott újépítésű, a program feltételeinek megfelelő lakásból. Sőt, úgy tűnik, az elképesztő kereslet eladásra biztatott olyanokat is, akik egyik vagy másik ingatlanukkal még nem voltak jelen eddig a piacon.
Az Otthon Start program piaci tendenciákra gyakorolt hatása kiolvasható az ingatlan.com szeptember havi hirdetési mérlegéből. A portálnál közölték: szeptemberben több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett az eladásra szánt lakóingatlanokra, ami időarányosan 6 százalékkal elmarad az augusztusi szinttől, ám tavaly szeptemberhez viszonyítva ugyanakkor masszívan, 34 százalékkal erősödött a kereslet. (Az idei augusztus-szeptember közötti csökkenésre magyarázattal szolgálhat, hogy sokan az Otthon Start Program vélt drágító hatása miatt előre hozták tervezett ingatlanvásárlásukat.)
Az érdeklődések persze nem okvetlen otthon startos ingatlanra vonatkoznak, de az értékhatári korlát kapcsán kijelenthető, hogy főként ilyenek miatt veszik elő a telefont az emberek, főként a Budapesten kívüli települéeken. A portál elemzése szerint
A portál szerint jól mutatja a felfokozott lakáspiaci helyzetet, hogy a leggyengébb bővülést mutató vármegyékben, Baranyában, Somogyban és Zalában is két számjegyű, 10-17 százalékos volt a kereslet növekedése.
Az augusztusi keresleti boom hatására szeptemberben már az eladók is egyre nagyobb számban jelentek meg a piacon, emiatt pedig a friss kínálat is ugrásszerűen bővült. „Országosan több mint 38 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra szeptemberben a tulajdonosok és ingatlanközvetítők. Ennyi friss hirdetésre legutóbb évekkel ezelőtt, 2021 tavaszán volt példa. Havi szinten ez az érték 29, éves összevetésben pedig 23 százalékos bővülést jelent.
Az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlók tehát a szélesebb kínálatból válogathatnak, ami élénkítőleg hat a 3 százlékos hitelnek nem megfelelő ingatlanok piacára is.”
– értékelte Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Balogh László kommentárja szerint azok az eladók, akiktől az első lakásvásárlók veszik meg az otthonukat, könnyebben tudnak tovább lépni. Őket viszont a legtöbb esetben már nem köti se a másfél milliós négyzetméterár-korlát, sem pedig 100-150 milliós árhatár. Ennek a folyamatnak, vagyis a lakáspiaci láncreakciónak, az egyik nagy nyertese lehet az új építésű lakások piaca.
Havi szinten Budapesten, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyékben nőtt a tulajdonosok és ingatlanközvetítők által feladott hirdetések száma, mégpedig 39 százalékkal.
A hirdetésfeladások növekvő számának köszönhetően szeptember végén már 135 ezer eladó lakóingatlanból választhattak a vevőjelöltek, ami 3 százalékkal meghaladja az augusztus végére jellemző 131 ezres szintet.
Balogh László hozzátette:
Az országos kínálatban szeptember végére több mint 100 ezer eladó lakóingatlan-hirdetés felelt meg a 3 százalékos hitel feltételeinek, ami közel 3 ezerrel több mint egy hónappal ezelőtt.
Budapesten viszont az otthon startos ingatlanok száma közel ezer darabbal nőtt egy hónap alatt, viszont az arányuk jóval alacsonyabb: a több mint 34 ezer eladó fővárosi lakóingatlanből 13 ezer teljesíti a feltételeket. Ugyanakkor szeptember végén közel 4 ezer hirdetésben kínáltak új építésű budapesti lakóingatlanokat, amelyek 21 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek, ez az arány pedig növekedést jelent az augusztus végi 18 százalékhoz képest.
Balogh László hozzátette, hogy a következő hónapokban a kereslet és a kínálat új egyensúlya lesz meghatározó abban, hogy a lakásárak milyen tempóban emelkednek tovább. Ugyanis a kínálat szeptemberben indult látványos bővülése lassíthatja az áremelkedést a lakáspiacon.