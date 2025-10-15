Jó hír érkezett: még könnyebb lesz részt venni az otthonfelújítási programban

Az energetikai otthonfelújítási programban elnyerhető támogatás családi házak külső hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére a fűtési vagy a melegvíz-rendszer korszerűsítésére, ezek kombinációira fordítható.

Jelentős könnyítéseket vezettek be az energetikai otthonfelújítási programban

Fotó: Ardit Mbrati/pexels

Energiaügyi Minisztérium: kevesebb önerő, hosszabb futamidő, jelentős könnyítések az energetikai otthonfelújítási programban

A jövőben elszámolhatóvá válnak a fő pályázati célok elérését szolgáló kiegészítő munkálatok, például árnyékvető szerkezetek felszerelése vagy a lapostető vízszigetelése. A fejlesztésekkel változatlanul legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni a kiinduló és végállapot hiteles, dokumentált összevetése szerint. A lehívható támogatás-csomag legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő forrásból és 5 millió forint kamatmentes hitelből áll. A támogatás és a hitel összegének minden esetben meg kell egyeznie. Igényelhető tehát 5 millió forintnál kevesebb vissza nem térítendő támogatás is, de ekkor a kölcsön és az önerő mértéke arányosan csökken. Saját forrásból a legnagyobb mértékű támogatás mellett is csak mintegy 526 ezer forintot kell a pályázóknak biztosítaniuk a beruházások megkezdéséhez.

A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy

az eddigi 12 évről 15 évre hosszabbodik meg a kamatmentes hitel futamideje,

így érezhetően csökkennek a havi törlesztőrészletek.

Míg mostanáig nem regisztrált kivitelező közreműködése esetén csak a támogatás felét kaphatták meg előlegként a pályázók, a módosításokkal ez az arány egységesen 75 százalékra nő. A minisztérium emlékeztetett: az energetikai otthonfelújítási program teljes keretösszege 73 milliárd forint, ebből közel 67 milliárd forint vidéki házak korszerűsítésében hasznosulhat. A programban a 2006 végéig megépült lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező felújításához lehet támogatást kérni.

Mostanáig több mint 8300 kölcsönkérelem érkezett be összesen 46,6 milliárd forint értékben. Mintegy 4300 pályázónak már ki is fizettek összesen 18,2 milliárd forintot. Az energetikai otthonfelújítási program részletes felhívásai a pályázati honlapon érhetők el a vidéki és a budapesti helyszínekre is. Kölcsönkérelmet legkésőbb 2027. március végéig lehet benyújtani személyesen, a Lakossági MFB Pont Plusz fiókokban.