turizmus

Besokalltak a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, elegük van a turistákból

Egy újabb spanyolországi üdülőparadicsom próbál fellépni a túlturizmus és annak negatív hatásai ellen. A magyarok kedvelt úti céljai közé tartozó Palma de Mallorca városa új rendelkezést hozott a turisztikai célú ingatlanokra és kitiltja a partihajókat.
turizmustúlturizmuspartihajóturistaPalma de Mallorca

Palma de Mallorca városa betiltotta az új turisztikai célú ingatlanok létesítését a népszerű üdülőhelyen. A városvezetés fellép a túlturizmus és az illegális szálláshelyek ellen, valamint a minőségi turizmus előmozdítása érdekében.

Palma de Mallorca, 15 August 2020, Spain, Palma: People sunbathe and swim on the beach of Arenal in Mallorca. In view of the increased risk of infection, the German government has classified almost all of Spain, including Majorca, as a risk area. The classification means that returning holidaymakers are required to test for the coronavirus. Photo: Clara Margais/dpa
Palma de Mallorca fellép a túlturizmus ellen
Fotó: Clara Margais / AFP

Palma de Mallorca elindult a minőségi turizmus felé

A városban 639 turisztikai bérlemény rendelkezik engedéllyel, amelyek továbbra is fogadhatnak vendégeket. Ha azonban a turisztikai bérlemények közül valamelyik bezár, a helyettük nem lehet új idegenforgalmi célú ingatlanokat regisztrálni – írja az Independent.

A turisztikai bérlakáspiacon már jelentős csökkenés tapasztalható, Palmában tavaly augusztusban 17,4 százalékos visszaesést mértek, szemben a 25, idegenforgalmilag legjelentősebb spanyol város átlagos 3,7 százalékos csökkenésével.

Emellett további intézkedéseket is bejelentettek, beleértve új hostelek nyitását és a meglévők átalakítását – ezek olyan opciót jelenthetnek, amelyek nem károsak a városra nézve. A partihajókat is kitiltották a város tengerparti övezetéből, ez a rendelkezés jövőre lép hatályba.

A turisták száma Palmában az elmúlt két évben 2 százalékkal csökkent, és 4,57 százalékkal a járvány előtti 2018-as évhez képest. Ugyanakkor a turisztikai kiadások mintegy 15 százalékkal nőttek, ami a minőségi turizmus irányába való előrelépést mutatja. Már javulás tapasztalható a szállodák minőségében, az egy-háromcsillagos létesítmények száma jelentősen csökkent a magasabb értékeltségűek javára.

Mindeközben a helyi lakosok továbbra is tiltakoznak a turistáknak való bérbeadás ellen, mivel sokan lakókocsikban élnek, miután a bérbe adható apartmanok tulajdonosai inkább turistáknak adják ki az ingatlanjaikat. 

Ez a tendencia az elmúlt években tüntetésekhez vezetett a városban, mivel a túlzott turizmus ellen tüntetők szerint a lakhatási válság tovább súlyosbodik.

Ahogy beszámoltunk róla, Spanyolországban egyre határozottabban igyekeznek fellépni a mind súlyosabbá váló lakhatási válság ellen, erre egy újfajta módszert is kidolgoztak. Több mint félszázezer turisztikai célra hasznosított apartmant terveznek eltávolítani a kínálatból, és azokat bérlakásokká kívánják átalakítani. A cél, hogy azok váljanak állandó bérleményekké fiatalok és családok számára.

 

 

