Ilyen támogatásokra pályázhatnak most a kkv-k – van, amelyiknél nem árt sietni

Több támogatási program is rendelkezésre áll, hétfőtől pedig egy újabb is elindul a kis- és közepes vállalkozások számára. A kormány a kkv-knak nyújtott pályázati lehetőségekkel szeretné a magyar vállalkozásokat előnyben részesíteni, és még többet tenni értük.
Pályázati lehetőségek a kkv-knak
A digitális fejlesztésekhez forrást kínáló DIMOP_PLUSZ-1.2.6-24 pályázat kisebb léptékű digitalizációs projektekhez biztosít támogatást, ám aki pályázni szeretne, annak sietnie kell, mert ennek beadási határidő október végén lejár, így itt már csak hetek maradtak a pályázók számára.
Szintén a kkv-kat érinti a GINOP_PLUSZ-1.2.4-25, amely kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű régiók és a Szabad Vállalkozási Zónák mikro- és kisvállalkozásait segíti akár 150 millió forintos támogatással.
A GINOP Plusz 2.1.1. és 2.1.4. konstrukciók a kutatás-fejlesztési projekteket és az innovációk piacra vitelét segítik: ez utóbbi új típusú lehetőséget teremt azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már prototípussal rendelkeznek, és a piacra lépéshez szükséges fejlesztésekre keresnek forrást.
A nagyobb volumenű lehetőségek közül kiemelkedik a Jedlik Ányos Programnak hamarosan kiírásra kerülő, több százmilliárd forintos kerettel induló újabb eleme, amely az energetikai korszerűsítések mellett újdonságként az energiatárolási beruházásokat is támogatja.
Fix 3 százalékos hitelprogram a kkv-k számára
Ahogy beszámoltunk róla, hétfőtől lesz elérhető a fix 3 százalékos hitelprogram a kis- és közepes vállalkozások (kkv) számára. A kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki a vállalkozások megkérdezésével – jelentette be Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szóvivője az M1-en.
2026-ban a magyar költségvetés összesen 320 milliárd forintot ad a kamarán át a vállalkozásoknak, ezen belül 60 milliárd forint a most bejelentett rész.
A hétfőtől elérhető hitel sok mindenre – köztük beruházásokra és a likviditás biztosítására is – felhasználható. Hét termék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek részben eddig is létező hitelkonstrukciók, amelyeknek most csökkentették a kamatát. Ilyen például a Széchenyi Kártya MAX+, a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ folyószámlahitel és a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+. A hitel felső határa 150 millió forint, és a Széchenyi Kártya Programon keresztül lehet hozzájutni.
A Demján Sándor Programon keresztül összességében 1400 milliárd forintnyi támogatás jut a hazai kkv-knak. Termelékenységjavító, energetikai korszerűsítő fejlesztések valósultak már meg a programban.
Érdemes kerülni az öncélú projekteket
A Niveus tanácsadó cég szakértői szerint az innovatív vállalkozások, valamint a hátrányos helyzetű régiókban beruházni szándékozók számára most kifejezetten kedvező időszak van.
Ugyanakkor a pályázatok nem ajándékba kapott pénzt jelentenek, hanem komoly kötelezettségeket is.
A legnagyobb hiba, ha egy rosszul átgondolt pályázat miatt a cég kezdi el szolgálni a pályázatot, és nem a pályázat a céget.
Egy öncélú projekt tapasztalataik szerint hosszabb távon komoly károkat okozhat.
Érdemes a vállalkozásoknak alaposan felmérniük a jogosultsági feltételeket, olyan projektre pályázzanak, amely hosszabb távon is értéket jelent, illesszék a pályázatot a vállalati stratégiához, és biztosítsák a megvalósítást még kedvezőtlenebb gazdasági környezetben is. Ez azért különösen fontos, mert a hazai kkv-k többsége alultőkésített, miközben a munkaerőhiány, a magas energiaköltségek és az elavult üzleti folyamatok miatt a hatékonyságnövelés elkerülhetetlen.
Tapasztalatuk szerint azok a vállalatok, amelyek reálisan mérik fel középtávú fejlesztési igényeiket, pénzügyi lehetőségeikhez igazodva vállalnak kötelezettségeket, és fegyelmezetten hajtják végre projektjeiket, hosszú távon biztos nyertesnek számítanak.