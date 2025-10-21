Hírlevél

Otthon Start Program

Panel vagy tégla? – Mutatjuk, most melyik a kelendőbb

A széles vásárlói réteget érintő Otthon start program elindulása komoly hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra – közölte kedden az Otthon Centrum. A társaság mérései szerint az elmúlt hónap eladási adatai alapján a panelok piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel lehetősége.
Az Otthon start program érezhetően tovább élénkítette a már eddig is lendületes növekedést mutató ingatlanpiacot: a program indulását követő öt hétben 38,8 százalékkal nőtt a lezárt tranzakciók száma. A panelek iránti kiugró kereslet áremelkedéssel járt, míg a fővárosi téglalakások átlagos négyzetméterára csökkent az Otthon Centrum mérései szerint. 

Eladó ingatlanok, hitel, panel, hitelek, Otthon Start, Otthonstart
Fokozódik az ingatlanpiaci mozgás. De vajon a panel- vagy téglalakás a kelendőbb? / Fotó: Shutterstock

A panelek piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel

A széles vásárlói réteget érintő Otthon start program elindulása komoly hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra, az Otthon Centrum aktivitási mutatói szerint az utóbbi öt hétben 26,5 százalékkal több ügyfél jelent meg a cég hálózatában a nyári hónapokhoz képest. Heinrich Balázs, az Otthon Centrum értékesítési vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, hogy nem csak a nézelődők számának emelkedése érzékelhető, hanem már az első öt hét során is sok érdeklődő döntött a vásárlás mellett, melynek köszönhetően a lezárt adás-vételek száma 38,8 százalékkal magasabb a nyárvéginél.

Az elmúlt hónap eladási adatai alapján elmondható, hogy a panellakások piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel lehetősége, országos átlagban 3,4 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Főként Budapest belvárosi és budai kerületeinek panellakásai iránt ugrott meg a kereslet, előbbiben 8,5 százalékkal, míg a budai kerületekben 7 százalékkal kerülnek többe a házgyári lakások.

A használt házakra kevésbé hatott az Otthon start program

Ezzel pont ellentétes árdinamika figyelhető meg a téglalakások piacán, ugyanis ebben a szegmensben 5,7 százalékkal mérséklődtek az árak szeptemberben, elsősorban a budai és a belvárosi lokációban. „Ennek magyarázata, hogy sok eladó inkább csökkentette az árat, hogy az ingatlan megfeleljen a kedvezményes hitel egyik feltételének, vagyis a másfél millió forintban maximalizált négyzetméterárnak, így lényegesen lerövidítve a piacon töltött időt” – kommentálta Heinrich Balázs a változást. A használt házakra kevésbé hatott az Otthon start program élesedése, az 1,2 százalékos növekedés beleillik az éves trendbe.  

A szakember elmondta, a megnövekedett érdeklődés következtében 

  • 4,1 százalékkal csökkent az Otthon Centrum portfóliójában lévő lakóingatlanok száma. A házak és az új építésű lakások piacán egyelőre kevés változás figyelhető meg, míg a téglalakások szegmensében 
  • 7,5 százalékkal szűkült az OC kínálata. A panellakások esetében ennél is jelentősebb, 
  • 20,5 százalékos csökkenés tapasztalható, mivel a kedvezményes hitel hatására az előző hónapban a korábbinál sokkal több panellakás talált új tulajdonosra.

„Még csak bő egy hónapja indult el a hitelkonstrukció, de az adatokból már most látszik, hogy elsősorban a nagyvárosok olcsóbb lakásai iránt ugrott meg a kereslet és a fővárosi panelpiacra volt a legnagyobb hatással a kedvezményes hitel”

 – összegzett Heinrich Balázs.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján tavaly 126,8 ezer adásvétel történt az országban (a novemberi végső szám várhatóan 1-2 százalékkal lesz magasabb), a vásárlásokhoz 75,5 ezer hitelfelvétel társult. Idén várhatóan mindkét mutató magasabb lesz: az adásvételek száma elérheti a 150 ezret, míg a hitelfolyósítások száma megközelítheti a 100 ezret.

 

