Dél-Amerikában születhet meg a világ új gazdasági nagyhatalma?

A legtöbb olyan országgal szemben, amely szeretne világszínvonalú technológiai szektort kiépíteni, Paraguaynak egy tekintetben egyértelmű előnye van: hatalmas mennyiségű olcsó, zöld áram áll rendelkezésre.

Paraguay hamarosan a világ egyik új technológiai központja lehet

Fotó: Shutterstock

Köszönhetően annak, hogy az áramtermelés ma már 100 százalékban vízerőművekből származik. Ennek alappillére a Paraná folyón található óriási Itaipu-gát. Ez a hatalmas vízerőmű, amely a Kínában működő erőműveket nem számítva, a világ legnagyobbja, Paraguay villamosenergia-szükségletének 90 százalékát, míg a szomszédos Brazíliáénak 10 százalékát fedezi. Paraguay villamosenergia-feleslege akkora, hogy az áramárak Dél-Amerikában a legalacsonyabbak, és az ország a világ legnagyobb tisztaenergia-exportőre – hangsúlyozza a BBC.

A paraguayi kormány abban reménykedik, hogy az ország bőséges olcsó, zöld áramforrásai vonzani fogják a globális technológiai cégeket, amelyek számára egyre fontosabb tényező a mesterséges intelligencia használatának hatalmas energiaigénye.

Technológiai nagyhatalommá válhat Paraguay

Ha valaki valamilyen technológiai beruházást szeretne végrehajtani, például mesterséges intelligencia által fejlesztett adatközpontokba, nem árt, ha tisztában van azzal, hogy a vízenergia megújuló és stabil energiaforrás, vélekedik egy paraguayi szoftverfejlesztő vállalkozó. Más megújuló energiaforrásokhoz, például a szélhez vagy a naphoz képest, amelyekkel az áramtermelés nem egyenletes, sokkal vonzóbb az adatközpontok létrehozására vagy bármilyen más, állandó áramforrást igénylő, nagy energiaigényű tevékenységre.

Tavalyi kaliforniai látogatása során Paraguay elnöke, Santiago Peña olyan vállalatokkal tárgyalt, mint a Google és az OpenAI, hogy ösztönözze őket a paraguayi befektetésekre. A dél-amerikai állam képviselői azzal érvelnek, hogy náluk rendkívül sok a fiatal (az átlagéletkor 27 év), sok megújuló zöld energiájuk van, alacsonyak az adók és gazdasági stabilitás várja a befektetőket.

Asunción fő repülőtere közelében létrehoznak például egy új digitális parkot, amely a szándékok szerint két éven belül elkészülhet. Az állam körülbelül 20 millió dollárt fog befektetni az első szakaszba, de az elképzelés az, hogy magáncégek fektessék be a fennmaradó részt. A kormány úgy véli, hogy az ország fiatal lakossága kulcsfontosságú vonzerőt jelent majd, és képesek lesznek nagyszámú technológiai munkaerőt biztosítani.