Helikopterrel hozták Magyarország új gyorsétteremláncát, elmondjuk, milyen – videó

Miként arról az Origón nemrég beszámoltunk, a közelmúltban kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a franchise amerikai tulajdonosú Popeyes. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc magyarországi, őszi piacra lépése kapcsán már akkor kiderült, hogy első hazai étterme Budapesten nyílik. A piacra lépés pedig most megtörtént, október 16-án megnyílt a lánc első egysége Budapesten, a Westend bevásárlóközpontban. Az Origo ott volt a megnyitón, az eseményen az is világossá vált: 12 órán át tartó előkészítése a legfontosabb összetevőnek még egy gyorsétterem számára sem sok. Csak jól fel kell azt használni.

Az első vendégek a Popeyes első magyarországi, Budapesten a Westend bevásárlóközpontban megnyílt étterménél

Fotó: Origo

Nagy piaci szereplő a Popeyes, több ezer egysége van a márkának

Biztosra ment egymással a Popeyes amerikai franchise és magyarországi partnere, a Fusion-BP Restaurants Kft., utóbbi a Fusion Group Zrt. tulajdonában álló vállalkozás. A Popeyes 1972-ben, New Orleans-ban alapított, csirkés ételeket kínáló globális gyorséttermi hálózat, s nem csak egyszerűen egyik szereplője az amerikai, illetve a globális gyorséttermi iparágnak, hanem egyik legerősebbje. A márka a Restaurant Brands International, Inc. leányvállalata, a holdinghoz

több mint 30 000 étterem tartozik a világon 100 országban,

s 2024-ben 45 milliárd dolláros csoportszintű bevételt ért el.

A Popeyes márkának ezen belül mintegy

4300 étterme van

a világ 35 országában (az Egyesült Államokban ebből közel 3 200),

cajún ízvilágával sokak kedvencévé vált.

„Alig néhány hónap telt el azóta, hogy aláírtuk a szerződést és a mostani esemény között” – mondta a megnyitón mondott köszöntőjében Sümegi László, a Fusion-BP ügyvezető igazgatója, utalva arra, hogy elhatározásukat a márka Magyarországra hozataláról igen hamar a tettek követték, így valóban rekordgyorsasággal nyithatták meg az első éttermüket. Akikkel tehát a Popeyes is biztosan jól járt: a cég 35 éve működik a magyar piacon, legnagyobb referenciájuk pedig alighanem a Burger King.

A magyarországi franchise partner, a FusionBP vezetője, Sümegi László köszöntőt mondott az első Popeyes megnyitóján

Fotó: Avantgarde Group / Popeyes

A Popeyes a gyors kiszolgálású éttermek piacán, a csirke szegmens meghatározó globális szereplője, amely a New Orleans-i kulináris hagyományokban és a cajun konyhában gyökerezik. A cajun ízvilágú szendvicsét 2019-es bevezetése óta az Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon.