Helikopterrel hozták Magyarország új gyorsétteremláncát, elmondjuk, milyen – videó

Miként arról az Origón nemrég beszámoltunk, a közelmúltban kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a franchise amerikai tulajdonosú Popeyes. A New Orleans-i alapítású, 1972 óta működő gyorsétteremlánc magyarországi, őszi piacra lépése kapcsán már akkor kiderült, hogy első hazai étterme Budapesten nyílik. A piacra lépés pedig most megtörtént, október 16-án megnyílt a lánc első egysége Budapesten, a Westend bevásárlóközpontban. Az Origo ott volt a megnyitón, az eseményen az is világossá vált: 12 órán át tartó előkészítése a legfontosabb összetevőnek még egy gyorsétterem számára sem sok. Csak jól fel kell azt használni.
Nagy piaci szereplő a Popeyes, több ezer egysége van a márkának
Biztosra ment egymással a Popeyes amerikai franchise és magyarországi partnere, a Fusion-BP Restaurants Kft., utóbbi a Fusion Group Zrt. tulajdonában álló vállalkozás. A Popeyes 1972-ben, New Orleans-ban alapított, csirkés ételeket kínáló globális gyorséttermi hálózat, s nem csak egyszerűen egyik szereplője az amerikai, illetve a globális gyorséttermi iparágnak, hanem egyik legerősebbje. A márka a Restaurant Brands International, Inc. leányvállalata, a holdinghoz
- több mint 30 000 étterem tartozik a világon 100 országban,
- s 2024-ben 45 milliárd dolláros csoportszintű bevételt ért el.
A Popeyes márkának ezen belül mintegy
- 4300 étterme van
- a világ 35 országában (az Egyesült Államokban ebből közel 3 200),
cajún ízvilágával sokak kedvencévé vált.
„Alig néhány hónap telt el azóta, hogy aláírtuk a szerződést és a mostani esemény között” – mondta a megnyitón mondott köszöntőjében Sümegi László, a Fusion-BP ügyvezető igazgatója, utalva arra, hogy elhatározásukat a márka Magyarországra hozataláról igen hamar a tettek követték, így valóban rekordgyorsasággal nyithatták meg az első éttermüket. Akikkel tehát a Popeyes is biztosan jól járt: a cég 35 éve működik a magyar piacon, legnagyobb referenciájuk pedig alighanem a Burger King.
A Popeyes a gyors kiszolgálású éttermek piacán, a csirke szegmens meghatározó globális szereplője, amely a New Orleans-i kulináris hagyományokban és a cajun konyhában gyökerezik. A cajun ízvilágú szendvicsét 2019-es bevezetése óta az Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon.
Az ügyvezető az Origónak elmondta: új lehetőségeket kerestek a bővüléshez, így került figyelmük középpontjába a franchise vállalat csirkés márkája.
Ez egy érzésvilágot is közvetítő márka, közelebbről megismerve, beleásva magunkat annak hátterébe, elgondolásaiba, úgy véltük, érdemes megpróbálni bevezetését
– mondta Sümegi László.
A Popeyes magyarország partnere meg is adta a módját a bevezetésnek, illetve az első magyarországi étterem megnyitásának: rengeteg vendég – köztük a franchise amerikai képviselői –, látványos helikopteres érkezés a márka konténerével a bevásárlóközpont tetejére, és New Orleans-i stílusú zenét játszó zenekar előzte meg a Westend bevásárlóközpontban az első étterem megnyitását. De milyen az étel?
Nem sok 12 óra egy gyorsétteremhez?
A márka gasztronómiai szempontból egyik legnagyobb dobása, hogy bár a műfaj keretei adottak – s nem is ígéri egy percig sem, hogy megreformálja a gyorséttermi világ jól bejáratott formátumát –, mégis olyasmivel állt elő, mely első hallásra idegennek hat a gyorsétterem szó hallatán, mégis érdemes lesz megszokni azt. Ez pedig az, hogy a csirkés szendvicsekbe kerülő csirkemell-darabokat 12 órán pácolják a márka saját fűszerkészítményében, majd darabonként kézzel (!) panírozzák, s úgy sütik készre. Ennek köszönhető az a jellegzetes ízvilág, ami megkülönbözteti a szendvicseket a többi csirkés étterem kínálatától. Az Origo újságírója saját ízléspreferenciái alapján állítja, hogy a The Chicken Sandwich fantázianévre keresztelt ételt kóstolva megéri 12 órát pácolni vastag, kiváló minőségű filét, amely így a szendvics többi összetevőjének révén nem csak ízletes, hanem kellemes, szaftos ízű lesz, emellett jó értelemben laktató is.
Cél az országos jelenlét, megfizethető áron
A csirkés szendvics, a hasábburgonya kóstolása után sok kérdés megfogalmazódhat, s ezek nem feltétlenül a márka gasztronómiai vonatkozását, az ízélményt érintik. Hanem például a Popeyes magyarországi terjeszkedési esélyeit, az egyébként nagyon árérzékeny fogyasztói piacon.
„A magyar piacon van helye a bővülésnek, és mi a márka magyarországi elindítását hosszú távú befektetésnek tekintjük” – mondta az Origónak Sümegi László arra reagálva, hogy a statisztikai adatok alapján – szemben egyes vélekedésekkel – a magyarországi franchise gyorséttermi piac még mindig viszonylag kicsi, de legalábbis nagyságrendekkel kisebb, mint a teljes, a hagyományos éttermi-vendéglátói szcéna által meghatározott szegmens.
Az ügyvezető igazgató még nem tudott nyilatkozni arról, hol lesz a következő Popeyes étterem – vélhetően nem a fővárosban –, de azt megerősítette: országos márkát építenek, erre készülnek.
Elmondta azt is: hamarosan elkészülnek mobilapplikációjukkal is, s mivel a vállalat már SZÉP-kártya elfogadóhely, ezért a Popeyes-ben is lehet ezzel az eszközzel fizetni.
„Azt gondoljuk, jól ismerük vásárlóinkat, stratégiánkat pedig a visszajelzéseik alapján kívánjuk megalkotni, hiszen a Popeyes esetében is a visszacsatolásaik lesznek az elsődlegesek” – emelte kérdésünkre Sümegi László. Hozzátette: folyamatosan keresik partnereiket, valamint a terjeszkedéshez megfelelő ingatlanokat, vagy akát telkeket is, miközben azon dolgoznak, hogy hazai beszállítókkal működjenek együtt.
Sokat dolgozunk azon, hogy áraink megfizethetők legyenek, ehhez hatékonyság, a legjobb beszállítók megtalálása, és általában véve összetett munka kell, miközben kiváló minőségű termékeket szeretnénk értékesíteni
– mondta Sümegi László, aki szerint a Burger King márka képviselete a fogyasztói visszajelzésekre megteremtette az alapot. Szerinte a Popeyes termékek különlegességét a készítési módjuk adja azzal együtt, hogy a felszolgált ételekkel életérzést is kívánnak közvetíteni.
Az étterem megnyitásán látottak alapján az új gyorsétteremlánc árban és a termékek méretében bőven versenyképes lesz a piacon már jelenlévő, hasonló termékeket kínáló konkurenciájával (az árak összehasonlítása könnyen elvégezhető a honlapok áttekintésével).
Az új márka és más láncok zászlóshajónak számító termékeinek árai egyaránt a 2000-3000 forint közötti sávba esnek, így a fogyasztói döntéseknél vélhetően az ízlés mellett idővel a termék illetve a márka elérhetősége is számítani fog. Menüben fogyasztva ezek a termékek 3000-4000 forint közötti sávba kerülnek, a szendvicsek kísérője hasábburgonya és a választott üdítő.
A fenti képen látható szendvicsek kínálatát saláták és kisebb, fagylalt jellegű desszertek egészítik ki. Mindenesetre a budapesti étteremben látottak alapján segítheti a vásárlók megszólítását az is, hogy az étlap struktúrája átlátható, a kínált ételek nem méretükben, hanem kétféle alapízesítésükben térnek el egymástól.
Az hamarosan elválik, hogy minderre mennyire lesznek fogékonyak a magyar fogyasztók.
A megnyitó esemény leglátványosabb eleme a helikopterrel érkező márkakonténer:
A Popeyes tehát megérkezett Magyarországra, de könnyen lehet, hogy nem az utolsó piacra lépő a közeljövőre tekintve. Nagy amerikai franchise márkák érdeklődnek a magyarországi piaci lehetőségek iránt, ennek hátteréről a közelmúltban megjelent összeállításunkat ajánljuk.