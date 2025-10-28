Hírlevél

sportkocsi

Egyre nagyobb bajban a luxus sportkocsikat gyártó legendás vállalat

A Porsche harmadik negyedéves üzemi vesztesége csaknem kétharmaddal magasabb lett az elemzők által vártnál. Az amerikai vámok miatt az idei egészére is jókora veszteséget valószínűsítenek, és az osztalék is jóval alatt marad majd az egy évvel korábbinak.
A Porsche a vártnál nagyobb üzemi veszteséget volt kénytelen elkönyvelni a harmadik negyedévben – közölte a vállalat. A német sportautógyártó válsága tovább mélyült, ugyanis lassul az elektromos járművekre való átállás, és továbbra is küzd a zuhanó eladásokkal legnagyobb piacán, Kínában.

Okos belső Porsche módra: ilyen az új Cayenne műszerfala Fotó: Porsche
A várakozásoknál nagyobb veszteséget jelentett a Porsche a harmadik negyedévre
Fotó: Porsche

Az autógyártó tovább sodródik a negatív spirálban, elsősorban az amerikai importvámok és a Kínában a konkurenciával folytatott szüntelen árháború miatt.

A társaságnál összességében 966 millió eurós üzemi veszteség keletkezett, szemben az egy évvel korábbi 974 millió eurós nyereséggel. A Porsche gazdálkodását jelentős mértékben sújtották az elektromos járművek fejlesztésének jelentős visszafogásával járó költségek, amit a múlt hónapban jelentettek be. A Visible Alpha által megkérdezett elemzők 611 millió eurós üzemi veszteséget prognosztizáltak a július-szeptemberi időszakra vonatkozóan.

A Porsche az idei évre várja a mélypontot

A cégnél arra számítanak, hogy az idei év lesz a mélypont, majd jövőre megkezdődik a javulás a sportkocsigyártó gazdálkodásában – írja a Reuters.

Az amerikai importvámok nagyjából 700 millió eurós veszteséget okoznak ebben az évben, és a Porsche lényegesen alacsonyabb osztalékot javasolhat 2025-re a tavaly részvényenként kifizetett 2,31 eurónál.

Oliver Blume, a Porsche vezérigazgatója, aki egyben a Volkswagen anyavállalat vezérigazgatója is, 2026 elején átadja a vállalat vezető posztját Michael Leitersnek, a McLaren Automotive korábbi vezérigazgatójának, miután a befektetők régóta bírálták a kettős szerepet.

A kínai piacon pedig, amely egykor a Porsche és az anyavállalat, a Volkswagen profitjának fő hajtóereje volt, az eladások várhatóan jövőre is csökkenni fognak.

A Porsche már most is 1900 munkahely megszüntetését tervezi az elkövetkező években, az idén esedékes 2000 ideiglenes munkavállalói elbocsátáson felül; ezzel kapcsolatban a második intézkedéscsomag az év végére várható.

Az idei profitfigyelmeztetések sorozatát követően az autógyártó fenntartja 2025-ös előrejelzését, és körülbelül 2 százalékos nettó profithányadot prognosztizál – szemben a tavalyi 14 százalékkal. Az egész évre vonatkozóan a Porsche 3,1 milliárd eurós bevételkiesést vár elektromos járműstratégiájának átalakítása, a saját akkumulátorgyártás megszüntetése és az átszervezési költségek miatt.

 

 

