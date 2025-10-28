Egyre nagyobb bajban a luxus sportkocsikat gyártó legendás vállalat

A Porsche a vártnál nagyobb üzemi veszteséget volt kénytelen elkönyvelni a harmadik negyedévben – közölte a vállalat. A német sportautógyártó válsága tovább mélyült, ugyanis lassul az elektromos járművekre való átállás, és továbbra is küzd a zuhanó eladásokkal legnagyobb piacán, Kínában.

A várakozásoknál nagyobb veszteséget jelentett a Porsche a harmadik negyedévre

Fotó: Porsche

Az autógyártó tovább sodródik a negatív spirálban, elsősorban az amerikai importvámok és a Kínában a konkurenciával folytatott szüntelen árháború miatt.

A társaságnál összességében 966 millió eurós üzemi veszteség keletkezett, szemben az egy évvel korábbi 974 millió eurós nyereséggel. A Porsche gazdálkodását jelentős mértékben sújtották az elektromos járművek fejlesztésének jelentős visszafogásával járó költségek, amit a múlt hónapban jelentettek be. A Visible Alpha által megkérdezett elemzők 611 millió eurós üzemi veszteséget prognosztizáltak a július-szeptemberi időszakra vonatkozóan.

A Porsche az idei évre várja a mélypontot

A cégnél arra számítanak, hogy az idei év lesz a mélypont, majd jövőre megkezdődik a javulás a sportkocsigyártó gazdálkodásában – írja a Reuters.

Az amerikai importvámok nagyjából 700 millió eurós veszteséget okoznak ebben az évben, és a Porsche lényegesen alacsonyabb osztalékot javasolhat 2025-re a tavaly részvényenként kifizetett 2,31 eurónál.

Oliver Blume, a Porsche vezérigazgatója, aki egyben a Volkswagen anyavállalat vezérigazgatója is, 2026 elején átadja a vállalat vezető posztját Michael Leitersnek, a McLaren Automotive korábbi vezérigazgatójának, miután a befektetők régóta bírálták a kettős szerepet.

A kínai piacon pedig, amely egykor a Porsche és az anyavállalat, a Volkswagen profitjának fő hajtóereje volt, az eladások várhatóan jövőre is csökkenni fognak.

A Porsche már most is 1900 munkahely megszüntetését tervezi az elkövetkező években, az idén esedékes 2000 ideiglenes munkavállalói elbocsátáson felül; ezzel kapcsolatban a második intézkedéscsomag az év végére várható.

Az idei profitfigyelmeztetések sorozatát követően az autógyártó fenntartja 2025-ös előrejelzését, és körülbelül 2 százalékos nettó profithányadot prognosztizál – szemben a tavalyi 14 százalékkal. Az egész évre vonatkozóan a Porsche 3,1 milliárd eurós bevételkiesést vár elektromos járműstratégiájának átalakítása, a saját akkumulátorgyártás megszüntetése és az átszervezési költségek miatt.