2029-re elérjük az égi kincsesbányát, sokaknak fáj rá a foguk

A Psyche űrszonda a NASA programja szerint 2026 májusában halad majd el a Mars mellett, célpontját, a 16 Psyche kisbolygót 2029-ben éri el. Ott majd pályára áll a kisbolyó köré, és rengeteg mérést végez el mintegy két éven át. Mindez a tudósok várakozása szerint közelebb visz bennünket a Föld kialakulásának megértéséhez. A kisbolygó azonban nemcsak tudományos szempontból ígéretes, hanem azért is, mert egy tömény „fémbomba”: annyi nyersanyagot rejt, amennyivel hosszú időre biztosítható lehet egyes fajtákból a gazdasági ellátás. Bár a kisbolygó „befogása” és a Földre hozása egyelőre nem tűnik realitásnak, egyes startupok továbbra is arra törekednek, hogy bányászatuk mindinkább a tudomány (és a mérnöki feladatok), s ne a fantasztikum világába tartozzon.

A NASA által kiadott fantáziarajz a 16 Psyche aszteroidáról

Fotó: NASA

Mint az egész világgazdaság, annyit érhet a 16 Psyche

A Psyche űrszonda cikkünk készítésének perceiben is űrbéli célja felé száguld, ezzel párhuzamosan pedig - főként amerikai - startupok azon dolgoznak, hogy megvalósíthatóvá váljon égi kőzetek becsatornázása jövedelmező üzleti folyamatokba - s ezzel talán örökre megváltoztassák fontos nyersanyagok, kritikus ásványok globális ellátási láncait.

Ha ez utóbbi megvalósul a jövőben, az elképesztő árupiaci felfordulással járhat, a kialakuló zavarok csak a történelmi léptékben legnagyobb fellendülésekkel és visszaesésekkel lennének összemérhetők.

Ennek oka az, hogy a Psyche nevű protobolygó magja elképesztően gazdag nikkelben, vasban és más fémekben.

Az égitest fémkészletének értéke a becslések szerint összesen akár százezer milliárd dollár (!) is lehet. Viszonyításként: a 2025-re várt globális GDP 113-114 ezer milliárd dollár között alakulhat.

Nem csoda, hogy ekkora potenciális gazdasági érték sokak fantáziáját megmozgatja. Lindy Elkins-Tanton, bolygófejlődést kutató planetológus, arizonai professzor egy friss interjúban azt mondta, hogy az aszteroidák ásványkincsei „aranylázat indíthatnak el”. A professzor szerint egyáltalán nem csak a Psyche kisbolygóról van szó, a gazdasági vonzerő egyértelmű: a professzor szerint a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaöv

hatalmas platinalelőhelyeket rejt a katalizátorokhoz, valamint

kobaltot akkumulátorokhoz,

vasat acél öntéséhez, és

aranyat elektronikai felhasználáshoz.

A NASA becslései szerint mindössze 10 ilyen objektum kibányászása az aszteroidaövben 100 millió dollárt termelhetne a Föld minden egyes lakosa számára – bár valószínűleg elég borítanák meg a világgazdasági folyamatokat, minthogy a hasznukat be lehetne zsebelni.