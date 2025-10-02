2029-re elérjük az égi kincsesbányát, sokaknak fáj rá a foguk

A Psyche űrszonda a NASA programja szerint 2026 májusában halad majd el a Mars mellett, célpontját, a 16 Psyche kisbolygót 2029-ben éri el. Ott majd pályára áll a kisbolyó köré, és rengeteg mérést végez el mintegy két éven át. Mindez a tudósok várakozása szerint közelebb visz bennünket a Föld kialakulásának megértéséhez. A kisbolygó azonban nemcsak tudományos szempontból ígéretes, hanem azért is, mert egy tömény „fémbomba”: annyi nyersanyagot rejt, amennyivel hosszú időre biztosítható lehet egyes fajtákból a gazdasági ellátás. Bár a kisbolygó „befogása” és a Földre hozása egyelőre nem tűnik realitásnak, egyes startupok továbbra is arra törekednek, hogy bányászatuk mindinkább a tudomány (és a mérnöki feladatok), s ne a fantasztikum világába tartozzon.
A Psyche űrszonda cikkünk készítésének perceiben is űrbéli célja felé száguld, ezzel párhuzamosan pedig - főként amerikai - startupok azon dolgoznak, hogy megvalósíthatóvá váljon égi kőzetek becsatornázása jövedelmező üzleti folyamatokba - s ezzel talán örökre megváltoztassák fontos nyersanyagok, kritikus ásványok globális ellátási láncait.
Ha ez utóbbi megvalósul a jövőben, az elképesztő árupiaci felfordulással járhat, a kialakuló zavarok csak a történelmi léptékben legnagyobb fellendülésekkel és visszaesésekkel lennének összemérhetők.
Ennek oka az, hogy a Psyche nevű protobolygó magja elképesztően gazdag nikkelben, vasban és más fémekben.
Az égitest fémkészletének értéke a becslések szerint összesen akár százezer milliárd dollár (!) is lehet. Viszonyításként: a 2025-re várt globális GDP 113-114 ezer milliárd dollár között alakulhat.
Nem csoda, hogy ekkora potenciális gazdasági érték sokak fantáziáját megmozgatja. Lindy Elkins-Tanton, bolygófejlődést kutató planetológus, arizonai professzor egy friss interjúban azt mondta, hogy az aszteroidák ásványkincsei „aranylázat indíthatnak el”. A professzor szerint egyáltalán nem csak a Psyche kisbolygóról van szó, a gazdasági vonzerő egyértelmű: a professzor szerint a Mars és a Jupiter közötti aszteroidaöv
A NASA becslései szerint mindössze 10 ilyen objektum kibányászása az aszteroidaövben 100 millió dollárt termelhetne a Föld minden egyes lakosa számára – bár valószínűleg elég borítanák meg a világgazdasági folyamatokat, minthogy a hasznukat be lehetne zsebelni.
Miként az Origo akkor megírta, Lindy Elkins-Tanton már néhány éve felhívta a figyelmet arra, valójában szerencsések vagyunk azért, mert nem áll rendelkezésre a technológia ahhoz, hogy a Psyche kisbolygót és más égitestesteket a Földre „rángassunk” a filléres nyersanyag reményében. A szinte végtelen mennyiségű tartalékok „ráöntése” a világra ugyanis minden józan megfontolás szerint a hagyományos kitermelési munkák eljelentéktelenedéséhez vezetne ezeknél a nyersanyagoknál, és ez maga alá temetné az ipari termelés szokott beszállítói láncait is.
A valóság ugyanakkor az, hogy már korábban is megtörtént, hogy a Földre hoztunk aszteroidamintákat, például a NASA OSIRIS-REx és a japán Hayabusa-2 missziók során. Csakhogy ez igen drága űrbéli mulatság volt:
a minták grammonkénti Földre hozatala 10 és 50 millió dollár közé esett, ilyen óriási kiadások pedig gyakorlatilag minden vállalat csődjét jelentenék, amely ezt a feladatot profitszerzés céljából látná el.
A magas ár egyik oka, hogy a legtöbb aszteroida általában olyan messze van bolygónktól, hogy a bányászatuk nem pusztán méretgazdaságosság alapján, hanem egyáltalán nem jövedelmező – már az üzemanyagköltségek vállalhatatlan mértékűek lennének. Ezért több űrbányász startup nem is aszteroidákban, hanem úgynevezett mini-holdakban gondolkodik. Ezek egyébként ugyanúgy lehetnek aszteroidák vagy üstökösök részei. Azért hívják őket mini-holdaknak, mert ideiglenesen a Föld vagy más bolygó gravitációjának fogságába kerülnek, így rövidebb-hosszabb ideig a bolygó körül keringenek, mielőtt újra a Naprendszerben folytatnák útjukat. Ezek a mini-holdak viszont nagyon ritkák, és észlelni is nehéz őket – az elmúlt évtizedben csak mintegy 10 ilyet azonosítottak.
A megközelíthetőség miatt ugyanakkor mégis ígéretesek, s ez több vállalkozást motivál (a világ fémpiacainak potenciális bedöntése pedig nem hat rájuk ijesztőnek). Ezek közé tartozik a kaliforniai TransAstra, mely napenergiát koncentrálva kezdené meg a vízzel telt aszteroidák hasznosítását.
Az általuk fejlesztett eljárásban a célpontokat (azaz befogott égitesteket) polimaid burkolatba (lényegében nejlonba) zárják, az illékony anyagokat napenergia segítségével párologtatnák el azokból, hogy a végén a tiszta fémek álljanak rendelkezésre.
A vállalat vezérigazgatója, Joel Sercel szerint a Napot „hegesztőpisztolyként” használnák a folyamatban.
A TransAstra tavaly ősszel kevés híján lemaradt egy tesztlehetőségről, melyet a 2024 PT5 jelű mini-hold kínált számukra, mely mintegy két hónapig időzött bolygónk körült. Rob Hoyt, a Tethers Unlimited korábbi társalapítója egyetért abban, hogy évtizedente egyszer adódik lehetőség egy mini-holddal kipróbálni a lehetséges megoldásokat égitestek befogására. Cége korábban speciális kötélrendszereket javasolt a NASA-nak, melyekkel az aszteroidákat befogva Föld körüli pályára vonatva, robotokkal nyernék ki azokból az értékes nyersanyagokat.
A korai próbálkozások, mint például a 2012-ben James Cameron hollywoodi rendező, Eric Schmidt és Larry Page, valamint Richard Branson, a Virgin vezérigazgatója támogatásával alapított Planetary Resources, milliókat fektettek be víz- és fémkutatási szondákba. Ezek a szondák azonban egyelőre felderítési, és nem bányászati feladatokat láthatnak majd el a jövőben.
Az tehát jól látszik, hogy az űrbányászat a jövőben óriási lehetőségeket jelenthet, és akár üzletileg is rendkívül izgalmas terep lehet. Ez azonban – valószínűleg – nem a közeljövő, hanem egy későbbi időszak története lesz.