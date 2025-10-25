Ez a kis okos készülék lehet az idei fűtési szezon sztárja? Rengeteget spórolhatunk vele!

Hírlevél

A fűtési szezon elindulása után sokan törik a fejüket azon, hogyan lehetne valahogyan csökkenteni a fűtésszámlát. Létezik egy egyszerű és okos készülék, a radiátor fűtéserősítő ventilátor, amivel megnövelhető a fűtőtest hatásfoka.
A hazai forgalomban is kaphatók a radiátor fűtéserősítő ventilátorok, ezekkel az egyszerű és okos készülékekkel megnövelhető a fűtőtest hatásfoka.

radiátor fűtéserősítő ventilátor, SYMBOL - 29 January 2025, Baden-Württemberg, Rottweil: A thermostat can be seen on a radiator in an apartment. Photo: Silas Stein/dpa (Photo by Silas Stein / dpa Picture-Alliance via AFP)
A radiátor fűtéserősítő ventilátorok javíthatják a fűtés hatásfokát és csökkenthetik a fűtésszámlát 
Fotó: SILAS STEIN / DPA

Az újfajta radiátorok ugyanúgy meleg vizet keringetnek, mint a régiek, ezekhez találták ki azt az erősítőventilátort, amivel a meleg hatékonyabban juttatható be a lakás levegőjébe.

A radiátor fűtéserősítő ventilátor működési elve egyszerű: a radiátor tetején (vagy alján) elhelyezett ventilátor katalizátorként segít a meleg levegőt a helyiség felé irányítani, nem hagyja, hogy felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon el. Mert így a padló közelében hűvösebb maradna a levegő. Ez a szerkezet ezt a folyamatot egészíti ki: alulról beszívja a hidegebb levegőt, átáramoltatja a radiátor meleg felületein, majd vízszintesen kifújja a szobába, így a meleg levegő nem reked meg a radiátor fölött, hanem eloszlik a teljes helyiségben.

A ventilátor bekapcsolása történhet manuálisan és automatikusan is. Bizonyos típusoknál előre be lehet állítani, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon, ha a felületi hőmérséklet elér egy bizonyos értéket. 

A gyorsabb és egyenletesebb hőelosztás révén csökkenthető a termosztáton beállított magas hőmérséklet szükségessége, ezzel hatékonyabb fűtést biztosít, miközben segít az energiafogyasztás csökkentésében és az energiamegtakarításban. 

A szokásosnál kétszer gyorsabb és egyenletesebb fűtés érhető el velük.

Használatukkal több tíz százalékkal is növelhető a radiátor teljesítménye, ezáltal a szoba hőmérséklete gyorsabban elérheti a kívánt szintet. Emiatt a fűtésszámla akár 10-15 százalékkal is alacsonyabb lehet. A lehetséges megtakarítás mértéke azonban sok mindentől függ, például a szoba méretétől, a belmagasságtól, a radiátorok típusától stb.

fűtés
A fűtésszámla akár 10-15 százalékkal is alacsonyabb lehet
Fotó: Unsplash

Milyen előnyei lehetnek a radiátor fűtéserősítő ventilátoroknak?

  • A radiátor fűtéserősítő ventilátor segítségével a meleg levegő nem reked meg a radiátor közelében, hanem mozgásba lendül, és hamarabb eléri a szoba távolabbi részeit.
  • Energiamegtakarítás: a gyártók állítása szerint a készülék révén gyorsabban elérhető a kívánt hőmérséklet, így a termosztát hamarabb lekapcsol – ez elvileg csökkentheti a fűtési költségeket. Elméletileg 1–2 °C-kal alacsonyabbra állítható termosztát, miközben a komfortérzet nem változik.
  • Alacsony fogyasztás: a legtöbb radiátor fűtéserősítő ventilátor mindössze 0,5–3 wattot fogyaszt, ami napi pár forintnyi plusz áramköltséget jelent.
  • Könnyű telepítés és rugalmas elhelyezés: a ventilátorok könnyen felszerelhetők a legtöbb fűtőtestre, szakértelem vagy bonyolult szerszámok nélkül, sok modell mágneses rögzítést használ.
  • Működésük alig jár hanghatással, ezért hálószobába, nappaliba is lehet rakni, illetve irodákban is használható.
image

Mik a radiátor fűtéserősítő ventilátorok hátrányai?

  • Zaj: egyes ventilátorok működés közben zúgó hangot bocsátanak ki, ami bizonyos helyzetekben zavaró vagy bosszantó lehet. A rosszalvók számára kevésbé jelentenek megoldást. 
  • Korlátozott hatékonyság: ezek a berendezések nem minden helyzetben hatékonyak. Például, ha a radiátor sarokban vagy falhoz van helyezve, előfordulhat, hogy nincs elég hely a ventilátornak a hideg levegő beszívására és a meleg levegő hatékony keringetésére.
  • További karbantartás: mint minden mechanikus eszköz, ez a ventilátor is időnként karbantartást vagy tisztítást igényelhet az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

 

 

