Ez a kis okos készülék lehet az idei fűtési szezon sztárja? Rengeteget spórolhatunk vele!

A hazai forgalomban is kaphatók a radiátor fűtéserősítő ventilátorok, ezekkel az egyszerű és okos készülékekkel megnövelhető a fűtőtest hatásfoka.

A radiátor fűtéserősítő ventilátorok javíthatják a fűtés hatásfokát és csökkenthetik a fűtésszámlát

Fotó: SILAS STEIN / DPA

Az újfajta radiátorok ugyanúgy meleg vizet keringetnek, mint a régiek, ezekhez találták ki azt az erősítőventilátort, amivel a meleg hatékonyabban juttatható be a lakás levegőjébe.

A radiátor fűtéserősítő ventilátor működési elve egyszerű: a radiátor tetején (vagy alján) elhelyezett ventilátor katalizátorként segít a meleg levegőt a helyiség felé irányítani, nem hagyja, hogy felfelé, közvetlenül a mennyezet felé szálljon el. Mert így a padló közelében hűvösebb maradna a levegő. Ez a szerkezet ezt a folyamatot egészíti ki: alulról beszívja a hidegebb levegőt, átáramoltatja a radiátor meleg felületein, majd vízszintesen kifújja a szobába, így a meleg levegő nem reked meg a radiátor fölött, hanem eloszlik a teljes helyiségben.

A ventilátor bekapcsolása történhet manuálisan és automatikusan is. Bizonyos típusoknál előre be lehet állítani, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon, ha a felületi hőmérséklet elér egy bizonyos értéket.

A gyorsabb és egyenletesebb hőelosztás révén csökkenthető a termosztáton beállított magas hőmérséklet szükségessége, ezzel hatékonyabb fűtést biztosít, miközben segít az energiafogyasztás csökkentésében és az energiamegtakarításban.

A szokásosnál kétszer gyorsabb és egyenletesebb fűtés érhető el velük.

Használatukkal több tíz százalékkal is növelhető a radiátor teljesítménye, ezáltal a szoba hőmérséklete gyorsabban elérheti a kívánt szintet. Emiatt a fűtésszámla akár 10-15 százalékkal is alacsonyabb lehet. A lehetséges megtakarítás mértéke azonban sok mindentől függ, például a szoba méretétől, a belmagasságtól, a radiátorok típusától stb.

Fotó: Unsplash

Milyen előnyei lehetnek a radiátor fűtéserősítő ventilátoroknak?