termékvisszahívás

Fémdarabok kerültek ebbe az élelmiszerbe – Ne egye meg!

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Kínában előállított rákfaroktermékben idegen anyagot (fémdarabok) azonosítottak. A termékből egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt folyami rákfaroktermék fogyasztóktól történő visszahívásról. A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Rákfarok illusztráció
Rákfarok illusztráció
Fotó: BURGER / Phanie / Phanie via AFP

Az érintett folyami rákfaroktermékek adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
  • Márka: Blue
  • Tételszám: TZO 24061
  • MMI: 30/06/2026
  • Kiszerelés: 1 kg
  • a Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok).
Illusztráció

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi.

 

