Fémdarabok kerültek ebbe az élelmiszerbe – Ne egye meg!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Fishmarket Kereskedőház Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt folyami rákfaroktermék fogyasztóktól történő visszahívásról. A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Rákfarok illusztráció

Fotó: BURGER / Phanie / Phanie via AFP

Az érintett folyami rákfaroktermékek adatai az alábbiak:

A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok

Márka: Blue

Tételszám: TZO 24061

MMI: 30/06/2026

Kiszerelés: 1 kg

a Termékvisszahívás oka: idegen anyaggal szennyezett (fém darabok).

Illusztráció

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság nyomon követi.