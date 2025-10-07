Ebben a gazdasági mutatóban az EU élmezőnyébe tartozik Magyarország

Jelentősen, az EU-s átlagot messze meghaladó mértékben növekedtek a hazai reálbérek a 2019 negyedik és 2025 első negyedéve közti időszakban – derül ki egy kutatásból, melynek összefoglaló grafikonját Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter osztotta meg a Facebook-oldalán. Az ábrából kiolvasható, hogy a vizsgált érában nagyjából 12 százalékos volt a magyar reálbér-növekedés. A második helyen Lengyelország áll körülbelül 11 százalékos értékkel, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Szlovákia fért oda 8 százalékkal. Nyugati szomszédunk, Ausztria kicsivel két százalék fölötti növekedést produkált, és hasonló a helyzet Franciaországban, valamint Hollandiában is.

2019 óta közel 12 százalékos volt a magyar reálbér-növekedés (A kép illusztráció)/Fotó: Shutterstock/Parlanteste

Az eurozónában és az Európai Unióban 1 és 2 százalék közötti volt a reálbér-emelkedés, az északi országok közül Dániában, Svédországban és Finnországban is csökkent a jövedelmek vásárlóértéke, a felsorolt országok közül az olaszok jártak a legrosszabbul: az ottani fizetések nagyjából 4 százalékkal érnek kevesebbet, mint 6 évvel ezelőtt.

Európai szinten is kiemelkedőnek számít a reáljövedelmek hazai emelkedése/Forrás: Facebook/Nagy Márton

A kormány azon dolgozik, hogy foytatódjon a reálbér-növekedés

Nagy Márton a grafikonhoz fűzött bejegyzésében hangsúlyozta, a magyar kormány azon dolgozik, hogy folyamatosan növekedjen a fizetések vásárlóereje, és bár ezek az adatok is azt mutatják, hogy már sikerült jelentős eredményt elérni, a miniszter leszögezte: itt nem fognak megállni.

A tárcavezető hozzátette, azt sem fogják hagyni, hogy belesodorják hazánkat a háborúba, mivel ez tönkretenné a magyar családokat és a gazdaságot is. Nagy Márton aláhúzta: a magyarok pénzének nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és vállalkozásoknál van a helye.

A kormány célja továbbra is az, hogy több maradjon a családok zsebében és a pénzük valóban többet érjen, ennek érdekében adóemelés helyett csökkentik a közterheket, föllépnek az indokolatlan áremelések ellen is. Szintén ezen vezérelvek mentén valósítják meg Európa egyik legjelentősebb adócsökkentési programját, melynek része