Budapest az első európai főváros, ahol három terminálhoz egyszerre épülhet gyorsvasút és gyorsforgalmi út

A budapesti repülőtér legalább akkora utasforgalmat hozhatna, mint a bécsi. Ezt hátráltatja, hogy bizonyos infrastruktúrák hiányoznak, hiszen a korábbi tulajdonos és a főváros sem költött rá – mutatott rá közösségi oldalán írt bejegyzésében a reptérfejlesztés fontosságára Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó. Mint jelezte, a helyzet nagyot változott miután a magyar állam éppen az előbbiek miatt visszavásárolta a Budapest Airport Zrt.-t.

A reptérfejlesztést követően tíz év múlva már a hármas terminál is bekapcsolódhat az utasforgalomba/ Fotó: bud.hu

A számok is azt mutatják: szükséges a reptérfejlesztés

Tavaly az utasforgalom már 20 százalékkal 17,57 millióra nőtt, de ez még mindig alig több mint a fele a bécsinek. Örvendetes, hogy az áruforgalom 50 százalékkal közel 300 ezer tonnára nőtt, és ez már magasabb a szomszédos országénál. Szalai Piroska szerint a frissen bejelentett fejlesztés további lendületed adhat az utasszám bővüléséhez.

Véleménye szerint, amennyiben a beruházás megvalósul, minden feltétel meglesz ahhoz, hogy a budapesti repülőtér ki tudja használni a kiváló lokációjából származó előnyöket. A reptér visszavásárlása eddig is jó üzletnek bizonyult, és még több hasznot fog hozni a magyaroknak. A magyar kormány célja, hogy 2035-re megduplázódjon a légiutas-forgalom és a belvárosból 20 perc alatt elérhető legyen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Ennek érdekében összetett reptérfejlesztés indulhat el: 2028 végéig kétszer háromsávos új gyorsforgalmi közút, 2035-ig pedig egy új gyorsvasútvonal és a ferihegyi 3-as terminál is megépülne.

Ezek a térség reptérfejlesztésekhez kapcsolódó közlekedési beruházásai

A nagyobb európai városokban meglehetősen eltérően működik a repülőtéri transzferek rendszere: gyorsvasutak, autóbuszok, metrók, taxik, illetve speciális transzferszolgáltatások szállítják az utazókat. A közép-európai nagyvárosok közül mindössze néhány rendelkezik közvetlen vasúti összeköttetéssel a belváros és a repülőtér között. Ezek a vasúti rendszerek általában gyorsak és kényelmesek, és kifejezetten arra lettek tervezve, hogy a repülőtér és a város központja között közlekedjenek.

Ilyennel közlekednek Bécsben, ahol a City Airport Train gyorsvasúti transzfer köti össze Bécs központját és a repülőteret. Ezzel nagyjából 16 perc alatt lehet elérni a repülőteret.

Bukarest repülőtéri transzferei több lehetőséget is kínálnak, de jelenleg nincsen gyorsvasút a Henri Coandă Nemzetközi Repülőtér (Otopeni) és a városközpont között. Működik viszont egy vasútvonal 2020 óta, amely közvetlen összeköttetést biztosít a repülőtér és Bukarest északi pályaudvara (Gara de Nord) között. Ez ugyan nem gyorsvasút, a vonatok óránként indulnak és körülbelül 20-25 percet vesz igénybe az utazás.

Bukarest mostanra elkezdte egy közvetlen metróvonal építését, az M6-ost, amely a repülőteret köti majd össze a városközponttal. A metró építési munkálatai már zajlanak, ütemezése szakaszonként halad.

Prágában, a budapestihez hasonlóan, a reptéri gyorsvasút projektje már évtizedek óta napirenden van. Kiírták a pályázatot a Prága és Kladno közötti vasútvonal modernizálására, amelynek célja a Václav Havel Repülőtér közvetlen vasúti elérhetőségének biztosítása lenne, a munkálatok megkezdését viszont elhalasztották, ezért a prágai közlekedési vállalat úgy döntött, hogy átmeneti megoldásként csuklós trolibuszokkal váltja ki a jelenlegi a 119-es autóbuszokat a reptéri gyorsvasút megépítéséig, a repülőtér és a Nádraží Veleslavín metróállomás között. Idén szeptemberben arról döntöttek, hogy a meglévő vasútvonal részeként egy földalatti vasútállomást alakítanak ki a repülőtérnél és a tervek szerint 2030-ra adják át.

Belgrádban is szintén új, 18,3 km-es vasútvonal épül a város és a reptér között. A munkák több ponton zajlanak, átadás céldátuma a jövő év vége. Itt jelenleg egy állandó buszjárat, egy expressz minibuszjárat közlekedik, valamint taxival lehet eljutni.

Zágrábban is tervezik kialakítani a reptéri vasúti kapcsolatot, amelyhez most készül megvalósíthatósági tanulmány, hamarosan döntés születhet a nyomvonalról.

Bár nem régiós, de friss hír, hogy hamarosan automatizált metró kötheti össze a dublini repülőteret a városközponttal. A közlekedésfejlesztés azért vált szükségessé, mivel jelenleg csupán buszjárattal közlekedhetnek az utasok az ír főváros és reptere között. A Metrolink nagyrészt a föld alatt futó, körülbelül 19 kilométer hosszú metróvonal lesz és közvetlenül köti majd össze a dublini repülőteret az Irish Rail, a DART, vagyis elővárosi vasúthálózat, illetve a busz- és a villamos-szolgáltatásokkal.