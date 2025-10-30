Budapest az első európai főváros, ahol három terminálhoz egyszerre épülhet gyorsvasút és gyorsforgalmi út

A budapesti repülőtér legalább akkora utasforgalmat hozhatna, mint a bécsi. Ezt hátráltatja, hogy bizonyos infrastruktúrák hiányoznak, hiszen a korábbi tulajdonos és a főváros sem költött rá – mutatott rá közösségi oldalán írt bejegyzésében a reptérfejlesztés fontosságára Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó. Mint jelezte, a helyzet nagyot változott miután a magyar állam éppen az előbbiek miatt visszavásárolta a Budapest Airport Zrt.-t.
A számok is azt mutatják: szükséges a reptérfejlesztés
Tavaly az utasforgalom már 20 százalékkal 17,57 millióra nőtt, de ez még mindig alig több mint a fele a bécsinek. Örvendetes, hogy az áruforgalom 50 százalékkal közel 300 ezer tonnára nőtt, és ez már magasabb a szomszédos országénál. Szalai Piroska szerint a frissen bejelentett fejlesztés további lendületed adhat az utasszám bővüléséhez.
Véleménye szerint, amennyiben a beruházás megvalósul, minden feltétel meglesz ahhoz, hogy a budapesti repülőtér ki tudja használni a kiváló lokációjából származó előnyöket. A reptér visszavásárlása eddig is jó üzletnek bizonyult, és még több hasznot fog hozni a magyaroknak. A magyar kormány célja, hogy 2035-re megduplázódjon a légiutas-forgalom és a belvárosból 20 perc alatt elérhető legyen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. Ennek érdekében összetett reptérfejlesztés indulhat el: 2028 végéig kétszer háromsávos új gyorsforgalmi közút, 2035-ig pedig egy új gyorsvasútvonal és a ferihegyi 3-as terminál is megépülne.
Ezek a térség reptérfejlesztésekhez kapcsolódó közlekedési beruházásai
A nagyobb európai városokban meglehetősen eltérően működik a repülőtéri transzferek rendszere: gyorsvasutak, autóbuszok, metrók, taxik, illetve speciális transzferszolgáltatások szállítják az utazókat. A közép-európai nagyvárosok közül mindössze néhány rendelkezik közvetlen vasúti összeköttetéssel a belváros és a repülőtér között. Ezek a vasúti rendszerek általában gyorsak és kényelmesek, és kifejezetten arra lettek tervezve, hogy a repülőtér és a város központja között közlekedjenek.
- Ilyennel közlekednek Bécsben, ahol a City Airport Train gyorsvasúti transzfer köti össze Bécs központját és a repülőteret. Ezzel nagyjából 16 perc alatt lehet elérni a repülőteret.
- Bukarest repülőtéri transzferei több lehetőséget is kínálnak, de jelenleg nincsen gyorsvasút a Henri Coandă Nemzetközi Repülőtér (Otopeni) és a városközpont között. Működik viszont egy vasútvonal 2020 óta, amely közvetlen összeköttetést biztosít a repülőtér és Bukarest északi pályaudvara (Gara de Nord) között. Ez ugyan nem gyorsvasút, a vonatok óránként indulnak és körülbelül 20-25 percet vesz igénybe az utazás.
Bukarest mostanra elkezdte egy közvetlen metróvonal építését, az M6-ost, amely a repülőteret köti majd össze a városközponttal. A metró építési munkálatai már zajlanak, ütemezése szakaszonként halad.
- Prágában, a budapestihez hasonlóan, a reptéri gyorsvasút projektje már évtizedek óta napirenden van. Kiírták a pályázatot a Prága és Kladno közötti vasútvonal modernizálására, amelynek célja a Václav Havel Repülőtér közvetlen vasúti elérhetőségének biztosítása lenne, a munkálatok megkezdését viszont elhalasztották, ezért a prágai közlekedési vállalat úgy döntött, hogy átmeneti megoldásként csuklós trolibuszokkal váltja ki a jelenlegi a 119-es autóbuszokat a reptéri gyorsvasút megépítéséig, a repülőtér és a Nádraží Veleslavín metróállomás között. Idén szeptemberben arról döntöttek, hogy a meglévő vasútvonal részeként egy földalatti vasútállomást alakítanak ki a repülőtérnél és a tervek szerint 2030-ra adják át.
- Belgrádban is szintén új, 18,3 km-es vasútvonal épül a város és a reptér között. A munkák több ponton zajlanak, átadás céldátuma a jövő év vége. Itt jelenleg egy állandó buszjárat, egy expressz minibuszjárat közlekedik, valamint taxival lehet eljutni.
- Zágrábban is tervezik kialakítani a reptéri vasúti kapcsolatot, amelyhez most készül megvalósíthatósági tanulmány, hamarosan döntés születhet a nyomvonalról.
Bár nem régiós, de friss hír, hogy hamarosan automatizált metró kötheti össze a dublini repülőteret a városközponttal. A közlekedésfejlesztés azért vált szükségessé, mivel jelenleg csupán buszjárattal közlekedhetnek az utasok az ír főváros és reptere között. A Metrolink nagyrészt a föld alatt futó, körülbelül 19 kilométer hosszú metróvonal lesz és közvetlenül köti majd össze a dublini repülőteret az Irish Rail, a DART, vagyis elővárosi vasúthálózat, illetve a busz- és a villamos-szolgáltatásokkal.
Így működik a közösségi közlekedés a nagyobb európai reptereknél
A nagyobb európai városokban egyébként önmagában nem ritka a Budapesten tervezett három repülőtéri terminál, ilyen a párizsi Charles de Gaulle Airport, a Manchester Airport vagy a lengyel Katowice Airport is, sőt a kombinált közlekedési kapcsolatok sem számítanak különlegességnek a nagyobb európai huboknál. Ilyen példa Frankfurt, Párizs, München, Bécs, Amszterdam, Barcelona, Róma, Manchester, Koppenhága, Berlin, Zürich, Madrid vagy London. Az utóbbi kettőben ráadásul van olyan repülőtér, ahol négy terminál szolgálja ki az utasokat. Frankfurt lehet a harmadik, amelyik négy terminállal büszkélkedhet, amennyiben 2026 végén megnyílik legújabb terminálja.
A budapesti beruházástól ezek abban különböznek, hogy nem egyetlen, összehangolt fejlesztésként, hanem évtizedek alatt, külön projektekben épültek, épülnek ki.
A tervezett budapestihez hasonló léptékű repülőtéri fejlesztés azonban igen ritka, talán a lengyelországi komplex beruházás mérhető hozzá, amely mostanra már folyamatban van. Itt új központi repülőteret alakítanak ki, a túlterhelt varsói Chopin helyett. A CPK (Centralny Port Komunikacyjny) Varsótól 37 kilométerre nyugatra, Baranów település mellett épül és 2030-2032-re készül el. A Chopin reptér így fokozatosan háttérszerepbe kerül, elsősorban belföldi és üzleti járatok használhatják, a CPK pedig nemcsak légikikötő, hanem multimodális csomópont is lesz a tervek szerint, ahol találkozik majd a nagy sebességű vasút (HSR), a nemzeti vasúti hálózat és a gyorsforgalmi úthálózat.
Európában tehát folyamatosak a reptér- és az ahhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, amely trendhez Magyarország is csatlakozik, a budapesti gigaberuházás attól egyedi, hogy ha megvalósul, a magyar lehet az első európai főváros, ahol három terminálhoz egyidejűleg épül gyorsvasút és gyorsforgalmi út.