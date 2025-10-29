A turizmus mellett az ingatlanpiac is a reptérfejlesztés nyertese lehet

A napokban jelentették be, hogy nemzetközi koncessziós eljárással 1000 milliárd forint értékű fejlesztés indul el Budapesten, amelynek részeként a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret vasúton és közúton egy új gyorsforgalmi út és egy gyorsvasút megépítésével kötik össze a belvárossal. A most bejelentett reptérfejlesztés, megvalósulása esetén jelentős potenciállal bírhat a környék ingatlanpiacára, de számos feltétel együtt állásától függ – vélik az ingatlanpiaci szakértők.
A gigaberuházás pontos részleteiről egyelőre még keveset tudni, de az bizonyos, hogy a repülőtér fejlesztése több munkahelyet és komolyabb logisztikai, illetve kereskedelmi beruházásokat generálhat. Felhúzhatja az ipari-kereskedelmi ingatlanok
- raktárak,
- logisztikai központok,
- irodák értékét,
vonzóbb lehet ingatlan befektetés szempontjából.
Mivel a budapesti repülőtér-beruházás komoly infrastrukturális fejlesztéssel jár, a jobb közlekedés, növekvő munkahelyek miatt a környéken nőhet a lakóingatlan-kereslet – vélik a szakértők.
Nem csak turisztikai szempontból jelenthetnek vonzerőt a most bejelentett reptéri fejlesztések, ez direktben hat majd az érintett városrészek ingatlanpiacára is. Nemcsak a repteret hozhatja közelebb a belvároshoz, hanem ezeket a településrészeket is, amennyiben a turisztikai célú utazás mellett a közösségi közlekedést is megteremti
– mondta Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
A lakáspiacra így hathat a beruházás
Balogh László szerint a repülőtér fejlesztése a tervek szerint elsősorban a X. kerületet és az agglomerációs övezeteket érintheti, amely jelentősen felértékelődhet a lakóingatlant vásárlók szemében, hiszen a fővárosba igyekvőknek jelentősen lerövidülhet az ingázással töltött ideje.
A X. kerületről úgy fogalmazott: egy nagyon kiterjedt, az ingatlanpiacon sok szempontból alulértékelt városrész ahhoz képest, hogy két metróállomás is található itt. A szakértő szerint igen alacsonyak az árak, így előfordulhat, hogy akár még rövidtávon, a bejelentések hatására is emelkedhetnek. Úgy látja, nem véletlen, hogy éppen itt indult el nemrégiben új Otthon Start programos beruházás is, ahol megfizethető áron tudnak majd új lakásokat venni a vásárlók.
Balogh László szerint előfordulhat, hogy Kispest is Újpest „sorsára jut” annyiban, hogy az újpesti ingatlanárakban folyamatosan visszatükröződik, hogy a városrészen élők gyors, kötöttpályás közlekedéssel tudnak a belvárosba jutni. A szakértő szerint az árakból az látszik, a kötöttpályás közlekedés fontos mind az ingatlanvásárlók, mind pedig a bérlők számára:
a budapesti 1,35 millió forintos átlagos négyzetméterár-szinthez képest a X. kerületben is 1,1, milliós négyzetméterárakat láthattunk, amely elmarad az újpesti 1,15 milliós átlagos négyzetméterárakhoz képest.
Úgy gondolja, nem csak a fővárosi kerületekre hatna a Monorig közlekedő gyorsvasútfejlesztés, a környező agglomerációs települések ingatlanpiacát is felpezsdíthetné a beruházás, hiszen ezekben a településekben is egyre többen látnának reális alternatívát a fővárosi lakások mellett.
Hihetetlen hatással lehet a turizmusra a ferihegyi gigaberuházás
Jelentős fejlődést vár a kormány a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésének hatásaként. Azzal számolnak, hogy az új terminál megnyitásával 2035-re évi 40 millióra bővül, azaz a mostanihoz képest megduplázódik a repülőtér éves utaskapacitása. Ezekkel járulnak hozzá a ferihegyi fejlesztések a turizmus, bővüléséhez.