A turizmus mellett az ingatlanpiac is a reptérfejlesztés nyertese lehet

A napokban jelentették be, hogy nemzetközi koncessziós eljárással 1000 milliárd forint értékű fejlesztés indul el Budapesten, amelynek részeként a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret vasúton és közúton egy új gyorsforgalmi út és egy gyorsvasút megépítésével kötik össze a belvárossal. A most bejelentett reptérfejlesztés, megvalósulása esetén jelentős potenciállal bírhat a környék ingatlanpiacára, de számos feltétel együtt állásától függ – vélik az ingatlanpiaci szakértők.

A reptérfejlesztés hatására a környéken nőhet a lakóingatlan-kereslet / Fotó: BUD

Ilyen hatással lehet a ferihegyi reptérfejlesztés

A gigaberuházás pontos részleteiről egyelőre még keveset tudni, de az bizonyos, hogy a repülőtér fejlesztése több munkahelyet és komolyabb logisztikai, illetve kereskedelmi beruházásokat generálhat. Felhúzhatja az ipari-kereskedelmi ingatlanok

raktárak,

logisztikai központok,

irodák értékét,

vonzóbb lehet ingatlan befektetés szempontjából.

Mivel a budapesti repülőtér-beruházás komoly infrastrukturális fejlesztéssel jár, a jobb közlekedés, növekvő munkahelyek miatt a környéken nőhet a lakóingatlan-kereslet – vélik a szakértők.

Nem csak turisztikai szempontból jelenthetnek vonzerőt a most bejelentett reptéri fejlesztések, ez direktben hat majd az érintett városrészek ingatlanpiacára is. Nemcsak a repteret hozhatja közelebb a belvároshoz, hanem ezeket a településrészeket is, amennyiben a turisztikai célú utazás mellett a közösségi közlekedést is megteremti

– mondta Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A lakáspiacra így hathat a beruházás

Balogh László szerint a repülőtér fejlesztése a tervek szerint elsősorban a X. kerületet és az agglomerációs övezeteket érintheti, amely jelentősen felértékelődhet a lakóingatlant vásárlók szemében, hiszen a fővárosba igyekvőknek jelentősen lerövidülhet az ingázással töltött ideje.

A X. kerületről úgy fogalmazott: egy nagyon kiterjedt, az ingatlanpiacon sok szempontból alulértékelt városrész ahhoz képest, hogy két metróállomás is található itt. A szakértő szerint igen alacsonyak az árak, így előfordulhat, hogy akár még rövidtávon, a bejelentések hatására is emelkedhetnek. Úgy látja, nem véletlen, hogy éppen itt indult el nemrégiben új Otthon Start programos beruházás is, ahol megfizethető áron tudnak majd új lakásokat venni a vásárlók.