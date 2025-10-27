Öveket becsatolni! – végre elindulhat a Ferihegyhez kapcsolódó óriásberuházás

A repülőtér egy stratégiai eszköz, egy állami vagyon, a kormány ezért tett meg mindent, hogy újra a magyaroké legyen – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A repülőtér fejlesztése egy erős pénzügyi befektetés is, mely az előzetesek várakozásoknál 2-3 évvel hamarabb is megtérül – jegyezte meg a Világgazdaság helyszíni tudósítása szerint.

Képünkön a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A terminálja. / Fotó: Shutterstock

3-4 ezer forint lesz a repülőtéri jegy ára

A tárcavezető ismertette, hogy a Nyugati Pályaudvartól húsz perc alatt lehet majd kijutni a repülőtérre. Az ára 3-4 ezer forint lesz, ami jóval olcsóbb, mint a taxi. Nemzetközi tendert írnak ki majd a kivitelezésre. A vasút fejlesztésére

1 milliárd euró jut, ennek keretében

27 kilométer vasút valósul meg Kőbánya és Monor között,

így építik be az országos hálózatba a repülőtéri megállót. A nemzetgazdasági miniszter közölte azt is, hogy a reptéri kapacitást is bővítik, a hármas terminál alapkövét 2026 márciusban tehetik majd le.

2034-35-re készülhet el az új terminál

Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy 1000 milliárd forint – 2,5 milliárd euró – értékben fejlesztenek, tehát nem igaz, hogy nem ad pénzt fejlesztésekre a fővárosnak a kormány. Ebből 1 milliárd euró a vasúti kapcsolat, 1 milliárd a hármas terminál valamint 500 millió euró a közútfejlesztés – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter. Kiemelte: 27 kilóméternyi vasúti pálya épül, 1 milliárd eurós beruházás lesz. A vonal 160 kilométer per órát képes vinni – tette hozzá.

A tárcavezető kitért rá, a várakozásokkal jóval nagyobb mértékben nőtt a profitja a repülőtérnek, ezért nem lehet vitatni, hogy az állam ne lenne jó gazda. Az új terminál megléte mintegy nyolc év alatt megduplázná a reptér forgalmát, amely a mostani 20 milllióról 40 millióra nőne. Kérdésre válaszolva a miniszterek elmondták, hogy a hármas terminál 2034-35-re készülhet majd el, valamint a vasút építése is ekkor fejeződhet be.