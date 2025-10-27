Elképesztő látványt nyújt a világ legjobb repülőtere – fotókon a szingapúri Changi légikikötő

Tetőtéri medence, beltéri vízesés, mozi és pillangókert – csupán pár különlegesség a világ legjobb repterének szolgáltatásai közül. A szingapúri Changi repülőtér belső kialakítása minden képzeletet felülmúl, így nem véletlen, hogy évről évre győztesen kerül ki a repülőterek rangsorából.

A Szingapúrban található Changi repülőtér a világ legmagasabb beltéri vízesésével is büszkélkedhet. Fotó: Anadolu via AFP/Agoes Rudianto / Anadolu via AFP/Agoes Rudianto

A Changi repülőtér nem csupán egy közlekedési csomópont hanem, önmagában is egy látványosság

A légikikötő több mint 10.000 embernek ad munkahelyet, éves szinten mintegy 4,5 milliárd szingapúri dolláros árbevételt termel, és kb. 65 milliós utasforgalmat bonyolít le.

A repülőtér legkülönlegesebb, Jewel komplexumában található a világ legmagasabb fedett vízesése, amely esővizet használ, és csaknem 40 méter magas, buja növényzettel körülvéve. A Jewel létesítmény 1,7 milliárd dolláros, azaz kb. 480 milliárd forintos költségvetésből épült, Moshe Safdie vezetésével, aki Szingapúr ikonikus épületét a Marina Bay Sands-et is megálmodta.

Kattintson az alábbi képre, és nézzen képeket az ámulatba ejtő repülőtérről!