Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

repülőtér

Elképesztő látványt nyújt a világ legjobb repülőtere – fotókon a szingapúri Changi légikikötő

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Szingapúrban található Changi repülőtér évek óta, sorra nyeri el a világ legjobb repülőterének járó trófeát, és ez idén sem volt másképp. A légikikötő a 2025-ös Forbes Travel Guide rangsorában is megszerezte a legjobb nemzetközi repülőterének járó elismerését. A díj kapcsán, lélegzetelállító képeket mutatunk a szingapúri repülőtérről, amely többek között a világ legmagasabb beltéri vízesésével is büszkélkedhet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőtérlégikikötőSzingapúr

Tetőtéri medence, beltéri vízesés, mozi és pillangókert – csupán pár különlegesség a világ legjobb repterének szolgáltatásai közül. A szingapúri Changi repülőtér belső kialakítása minden képzeletet felülmúl, így nem véletlen, hogy évről évre győztesen kerül ki a repülőterek rangsorából.

Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
A Szingapúrban található Changi repülőtér a világ legmagasabb beltéri vízesésével is büszkélkedhet. Fotó: Anadolu via AFP/Agoes Rudianto / Anadolu via AFP/Agoes Rudianto

A Changi repülőtér nem csupán egy közlekedési csomópont hanem, önmagában is egy látványosság

A légikikötő több mint 10.000 embernek ad munkahelyet, éves szinten mintegy 4,5 milliárd szingapúri dolláros árbevételt termel, és kb. 65 milliós utasforgalmat bonyolít le. 

A repülőtér legkülönlegesebb, Jewel komplexumában található a világ legmagasabb fedett vízesése, amely esővizet használ, és csaknem 40 méter magas, buja növényzettel körülvéve. A Jewel létesítmény 1,7 milliárd dolláros, azaz kb. 480 milliárd forintos költségvetésből épült, Moshe Safdie vezetésével, aki Szingapúr ikonikus épületét a Marina Bay Sands-et is megálmodta. 

Kattintson az alábbi képre, és nézzen képeket az ámulatba ejtő repülőtérről!

Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Szingapúr-Changi repülőtér, SzingapúrChangirepülőtér, terminál, vízesés, HSBC Rain Vortex, HSBCRainVortex, Szingapúr, Changi, repülőtér, galéria, 2025
Galéria: Elképesztő képeken a Szingapúr-Changi repülőtér lenyűgöző terminálja
1/17
A szingapúri Changi repülőtér szívében áll a lenyűgöző HSBC Rain Vortex, a világ legmagasabb beltéri vízesése

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!