Megnyitották a 2 milliárd dolláros repülőteret: még arany Buddha is van benne, csak a turisták hiányoznak

Az UNESCO Világörökség részét képező templomok, csodaszép strandok és a közismerten megfizethető árak ellenére Kambodzsa évente mindössze 2,5 millió nemzetközi látogatót vonz. Ez pedig csupán töredéke a Thaiföldre látogató 32 millió, vagy épp a Vietnamba látogató 18 millió turistának. A repülőteret, amelyet 2 milliárd dolláros költségvetésből építettek, és amely Phnom Penhtől 29 kilométerre található, ezt hivatott megváltoztatni.
A repülőteret a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik
A 87 000 négyzetméteres létesítményt, Kambodzsa kevésbé látogatott déli részén a turizmus és a befektetések új korszakának kapujaként hirdetik. A brit Foster + Partners cég által tervezett épület dizájnja, talán ezért is félreérthetetlenül kambodzsai, olyannyira, hogy még egy kilenc tonnás Buddha is helyet kapott benne.
Charles Vann, a Cambodia Airport Investment Company igazgatója, a repülőtér egyik fő pénzügyi támogatója, reményét fejezte ki, hogy a repülőtér önmagában is vonzóvá válik majd az utazók számára. „Hisszük, hogy ez a repülőtér sok látogatót vonz majd Kambodzsába, hasonlóan Dubaihoz, vagy Londonhoz” – mondta a CNN-nek.
Meglepő, de a Techo International Airport nem az ország egyetlen, friss repülőtér-projektje. 2023-ban, 1 milliárd dolláros költségvetésből épült meg a Siem Reap-Angkor Nemzetközi Repülőtér (SAI), amely a kínai "Egy Övezet Egy Út program" (más néven Új Selyemút) kezdeményezésének keretében készült. Ez utóbbi célja, hogy a világ nagy részét összekapcsolja, és kiterjessze Peking befolyását az infrastruktúra révén.
Az új kifutópályák újabb turistákkal kecsegtetnek
Mindkét repülőtér Kambodzsa „Szent Turizmus 2025-2035” főtervének kulcsfontosságú pillére – amely a wellness, a mezőgazdasági és a közösségi turizmus fejlesztését célzó terv. Az ország diverzifikálni szeretné kínálatát az Angkor Waton, azaz az ősi hindu-buddhista templom-komplexumon túl, amelyet jelenleg a fő attrakciójának tekintenek. Az új kifutópályák pedig újabb turistákkal kecsegtetnek.
Phnom Penhből Bangkokba, Pekingbe, Hanoiba, Szingapúrba és Kuala Lumpurba indulnak repülőjáratok. A Turkish Airlines és az Etihad pedig már idén ősztől közvetlen járatokat indít Isztambulból és Abu Dhabiból is, ezáltal sokkal könnyebbé téve az európai és közel-keleti látogatók számára Kambodzsa elérését.
A légi-közlekedési ágazat egyes szereplői azonban szkeptikusak Kambodzsa nagyszabású turisztikai ambícióival kapcsolatban. Shukor Yusof, az Endau Analytics alapítója úgy véli, hogy egy vadonatúj repülőtér önmagában még nem elég a turisták vonzására. „Vietnam és Thaiföld többet kínál a kultúra, az ételek és ami még fontosabb, a biztonság terén” – mondja.
Tény, hogy Kambodzsa jelenleg is küzd azért, hogy megtörje a csalásokban és emberkereskedelemben részt vevő szindikátusok célpontjaként szerzett hírnevét. 2024 májusában például, Hun Manet miniszterelnök keményebb fellépést szorgalmazott a gengszterek ellen, miután számos nyilvános verekedés és rablás történt, amelyek társadalmi bizonytalanságot és szorongást okoztak. Mindenesetre Kambodzsa most megépítette azt a repülőteret, amelytől reméli, hogy újraértelmezi globális imázsát.