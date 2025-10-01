Mesterséges intelligencia miatt omlik össze a rézpiac?

A feje tetejére állíthatják a mesterséges intelligenciával felszerelt adatközpontok a réz piacát, mely az elektromos átállás, az elektromosság terjedése miatt – erről az Origón több alkalommal írtunk – egyébként is komoly kihívások elé néz. Az alapanyag árának emelkedésére és a készletek csökkenésére egyaránt kell számítani. Ezeket a fejleményeket pedig felerősítheti, ha kitart a mesterséges intelligenciával ellátott adatközpontok most látott arányú terjedése. Ezzel összefüggésben ugyanis 2035-ig akár 6 millió tonnának megfelelő rézhiány is kialakulhat a piacokon, megborítva azok egyensúlyát.

Rengeteg rézre lesz szükség az új adatközpontokhoz, ez jelentheti a szűk keresztmetszetet az energia helyett (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Réz: csak az biztos, hogy egyre több kell belőle

Az adatközpontok által megjelenített energetikai kihívásokról több alkalommal írtunk, de úgy tűnik, a szédületes ütemben épülő létesítmények kapcsán nem pusztán az energia rendelkezésre állása a kérdés. Hanem ezt lényegében időben megelőzi az, hogy lesz-e réz a telepítésükhöz, és ha igen, milyen áron.

A Mining.com által szemlézett Bloomberg NEF jelentés szerint az adatközpontok szektorális igénye a rézre a következő évtizedben évente átlagosan 400 ezer tonna körül alakul.

A csúcsra 2028-ban kell számítani, 572 ezer tonnával.

2035-ig az adatközpontok elképesztő mennyiségű rezet fognak igényelni, nagyjából 4,3 millió tonnát, miközben más szektorokból is óriási lesz a kereslet a fém iránt. Például az energiaátvitel és a szélenergia szektorainak a rézigénye 2035-ig a jelenlegi duplájára növekedik majd.

Az elemzés szerint az adatközpontok részéről a rézpiacra kifejtett nyomás arra világít rá, hogy új rézkészletek azonosítására, az ezt szolgáló finanszírozásra éveken át nem fordítottak elég figyelmet a világon.

Eközben a réz ára nő, az elemzés szerint 2028-ban már 13,5 ezer dollárba kerül majd abból egy tonna.

2035-ben a világon 29 millió tonna réz áll majd rendelkezésre, ami lényegesen kevesebb annál a 35 millió tonnánál, amennyire a világon abban az évben szüksége lenne.