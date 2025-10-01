Mesterséges intelligencia miatt omlik össze a rézpiac?

A feje tetejére állíthatják a mesterséges intelligenciával felszerelt adatközpontok a réz piacát, mely az elektromos átállás, az elektromosság terjedése miatt – erről az Origón több alkalommal írtunk – egyébként is komoly kihívások elé néz. Az alapanyag árának emelkedésére és a készletek csökkenésére egyaránt kell számítani. Ezeket a fejleményeket pedig felerősítheti, ha kitart a mesterséges intelligenciával ellátott adatközpontok most látott arányú terjedése. Ezzel összefüggésben ugyanis 2035-ig akár 6 millió tonnának megfelelő rézhiány is kialakulhat a piacokon, megborítva azok egyensúlyát.
Az adatközpontok által megjelenített energetikai kihívásokról több alkalommal írtunk, de úgy tűnik, a szédületes ütemben épülő létesítmények kapcsán nem pusztán az energia rendelkezésre állása a kérdés. Hanem ezt lényegében időben megelőzi az, hogy lesz-e réz a telepítésükhöz, és ha igen, milyen áron.
A Mining.com által szemlézett Bloomberg NEF jelentés szerint az adatközpontok szektorális igénye a rézre a következő évtizedben évente átlagosan 400 ezer tonna körül alakul.
A csúcsra 2028-ban kell számítani, 572 ezer tonnával.
2035-ig az adatközpontok elképesztő mennyiségű rezet fognak igényelni, nagyjából 4,3 millió tonnát, miközben más szektorokból is óriási lesz a kereslet a fém iránt. Például az energiaátvitel és a szélenergia szektorainak a rézigénye 2035-ig a jelenlegi duplájára növekedik majd.
Az elemzés szerint az adatközpontok részéről a rézpiacra kifejtett nyomás arra világít rá, hogy új rézkészletek azonosítására, az ezt szolgáló finanszírozásra éveken át nem fordítottak elég figyelmet a világon.
Eközben a réz ára nő, az elemzés szerint 2028-ban már 13,5 ezer dollárba kerül majd abból egy tonna.
2035-ben a világon 29 millió tonna réz áll majd rendelkezésre, ami lényegesen kevesebb annál a 35 millió tonnánál, amennyire a világon abban az évben szüksége lenne.
Látható, hogy nem csak eseti illetve átmeneti probléma sűrűsödik a réz körül, hanem olyan kérdések, melyek meghatározhatják egy kibontakozóban lévő iparág következő egy-két évtizedét, emellett pedig jelentős pénzügyi vonatkozásokkal bírnak.
A réz költsége egy új adatközpont létesítéséhez szükséges tőke akár 6 százalékát is elérheti, tekintettel arra, hogy a különböző rézelemeket nem csak az áramellátás, hanem a hűtési feladatok kapcsán is használni kell. De rézre van szükség a tápellátását biztosító kábeleknél, az elektromos csatlakozásoknál, és még egy sor egyéb ponton. Ha a réz ára emelkedik, a teljes létesítmény telepítési költsége nő, ami akár új adatközpontok megnyitását is hátráltathatja.
Az igényelt rézmennyiség pedig hamar ijesztővé válhat, és jóval az imént jelzett átlag fölé emelkedhet. Például a Microsoft 500 millió dolláros chicagói adatközpontjához 2 177 tonna rezet használtak el építése során.
Az adatközpontok ezért nem csak az általuk biztosított informatikai szolgáltatások miatt, hanem létesítményként is értékesek. 2020-ban csak az észak-amerikai infrastruktúra 33 milliárd dollárt ért.
Ez 2030-ra 70 milliárd dollárra, 2040-re 185 milliárd dollárra (mostani árfolyamon kb. 63 ezer milliárd forintra) nőhet.
S miközben az észak-amerikai rézigényről beszélünk (az adatközpontok iparágában jelenleg az Egyesült Államok a világelső), ne feledjük el, hogy Kínában is gőzerővel épülnek ilyen létesítmények. Az EU-n belül pedig Spanyolországban van a legtöbb szerverpark – abban az országban, melyet nemrég súlyos áramszünet bénított meg átmenetileg, amelynek vélhetően a hálózati elemekhez volt köze.
A McKinsey előrejelzése szerint az adatvállalatok csak idén 200 milliárd dollárt költenek szerverparkokra. Ez az összeg a 2030-as évek elejére 1000 milliárd dollár fölé is emelkedhet.
Mennyi réz kell egy modern adatközponthoz?
Nem véletlenül hangsúlyozzák mindenütt az adatközpontok esetében, hogy hagyományos, vagy mesterséges intelligenciával hajtott adatközpontról van-e szó. Az utóbbiak rézigénye ugyanis jóval magasabb, mint a hagyományos adatközpontoké: