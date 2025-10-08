Rezsicsökkentés: praktikák, hogy ne csússzunk az átlagfogyasztás fölé

A fűtési idényben könnyen több energiát használhatunk, mint a kedvezményes átlagfogyasztási keret, azonban kisebb-nagyobb dolgokkal magunk is tehetünk azért, hogy mind a gáz, mind az áramfelhasználás a kedvezményes átlagfogyasztási érték alatt maradjon. Ez fontos ahhoz, hogy élhessünk a rezsicsökkentés kedvezményével. A gáz esetében az átlagfogyasztás évente 1729 köbméter, az áram esetében pedig 2523 kilowattóra évente, ami havi bontásban 210 kilowattórát jelent.
Magyarországon nagyjából 2,7–3 millió háztartás használ gázt fűtésre részben vagy teljesen a téli időszakban. A megközelítőleg 4,6 millió lakóingatlan nagyjából harmadában
Ezt az előnyös tulajdonságot 650-680 ezer háztartásban használják csak ki, ami lényegesen elmarad az EU 72 százalékos átlagától.
Mindez pedig úgy függ össze, hogy sokan pont az átlagértékek tartása miatt nem csak egyféle fűtési módot használnak, a képet még tovább árnyalja a vegyes tüzelésű kazánok használata.
Megtakarítani, sávhatáron belül maradni több módon is lehet. Az otthoni gázfogyasztás legjavát a fűtés teszi ki. A második legnagyobb tétel a vízmelegítés, amely a fogyasztás mintegy ötöde. Ehhez képest más gázkészülékek, mint a gáztűzhelyek, szárítók, fűtőtestek és grillsütők, viszonylag kevés energiát fogyasztanak.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szerint jelentős mértékben csökkenti a gázfogyasztást, ha egy fokkal lejjebb vesszük a fűtést . Az is visszafogja a fogyasztást, ha a munkahelyen töltött időtartam erejéig állítjuk alacsonyabb hőfokra a termosztátot.
Konvektorok, gázkazánok esetén fontos a készülékek karbantartása, időszakos tisztíttatása. Ennek elmulasztása rontja a működés hatásfokát, gyakran tapasztalható, hogy a kazán (vagy a bojler, vízmelegítő) változatlan beállítás esetén sem biztosítja a kívánt hőfokú vizet, vagy a megszokottnál több idő alatt melegíti fel, energiából viszont nem fogyaszt kevesebbet. Sőt, ha a karbantartás hiányából eredően magasabb hőfokra állítjuk, tovább növekszik a gázfogyasztás.
Amelyik típus esetén megoldható, érdemes a gázkonvektorba termosztátot szereltetni. Ennek mérete legfeljebb tízszer tíz centiméter, elektromos hálózatról működik. A vezérlő az összes létező gázkonvektorral kompatibilis, ami azért előnyös, mert a régi típusú konvektorok nagy hátránya, hogy nem lehet alacsony hőfokon működtetni őket és ezáltal nehezebb a fűtést szabályozni.
A már említett vegyes fűtési módozatok is segítenek a spórolásban. Az arra alkalmas légkondicionálókat különösen a fűtési szezon elején, illetve végén használják fűtésre, de arra is akad példa, amikor a gázbojlert vagy az átfolyós vízmelegítőt villanybojlerre cserélik. Utóbbi esetén kézenfekvő energiamegtakarítási lehetőség az éjszakai, pontosabban vezérelt mérő használata. Vezérelt áramot áramot jellemzően családi házaknál alkalmaznak, ilyen helyeken két fogyasztásmérő van felszerelve, a gáz- és az áram-átlagfogyasztás is mérőnként számolandó. A családi költségvetés és az energiafelhasználás szempontjából tudatos döntés az éjjeli (vezérelt) áram használata, mivel ez kiegyenlítettebb fogyasztást eredményez.
A rezsicsökkentés több, mint tíz éve működik Magyarországon. Ennek köszönhetően nálunk a legolcsóbb a lakossági energia az Európai Unióban.