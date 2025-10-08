Rezsicsökkentés: praktikák, hogy ne csússzunk az átlagfogyasztás fölé

A fűtési idényben könnyen több energiát használhatunk, mint a kedvezményes átlagfogyasztási keret, azonban kisebb-nagyobb dolgokkal magunk is tehetünk azért, hogy mind a gáz, mind az áramfelhasználás a kedvezményes átlagfogyasztási érték alatt maradjon. Ez fontos ahhoz, hogy élhessünk a rezsicsökkentés kedvezményével. A gáz esetében az átlagfogyasztás évente 1729 köbméter, az áram esetében pedig 2523 kilowattóra évente, ami havi bontásban 210 kilowattórát jelent.

Elindult a fűtési szezon – mutatjuk mire figyeljen, mert könnyű átlépni az átlagfogyasztást. Érdemes figyelni, hogy élhessünk a rezsicsökkentés kedvezményével

Fotó: Ardit Mbrati/pexels

Hatalmas segítség a rezsicsökkentés

Magyarországon nagyjából 2,7–3 millió háztartás használ gázt fűtésre részben vagy teljesen a téli időszakban. A megközelítőleg 4,6 millió lakóingatlan nagyjából harmadában

található légkondicionáló, a

másfélmilió készülék döntő többsége, 84 százaléka fűtésre is képes.

Ezt az előnyös tulajdonságot 650-680 ezer háztartásban használják csak ki, ami lényegesen elmarad az EU 72 százalékos átlagától.

Mindez pedig úgy függ össze, hogy sokan pont az átlagértékek tartása miatt nem csak egyféle fűtési módot használnak, a képet még tovább árnyalja a vegyes tüzelésű kazánok használata.

Megtakarítani, sávhatáron belül maradni több módon is lehet. Az otthoni gázfogyasztás legjavát a fűtés teszi ki. A második legnagyobb tétel a vízmelegítés, amely a fogyasztás mintegy ötöde. Ehhez képest más gázkészülékek, mint a gáztűzhelyek, szárítók, fűtőtestek és grillsütők, viszonylag kevés energiát fogyasztanak.

Praktitkák a rezsicsökkentéshez

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szerint jelentős mértékben csökkenti a gázfogyasztást, ha egy fokkal lejjebb vesszük a fűtést . Az is visszafogja a fogyasztást, ha a munkahelyen töltött időtartam erejéig állítjuk alacsonyabb hőfokra a termosztátot.

Konvektorok, gázkazánok esetén fontos a készülékek karbantartása, időszakos tisztíttatása. Ennek elmulasztása rontja a működés hatásfokát, gyakran tapasztalható, hogy a kazán (vagy a bojler, vízmelegítő) változatlan beállítás esetén sem biztosítja a kívánt hőfokú vizet, vagy a megszokottnál több idő alatt melegíti fel, energiából viszont nem fogyaszt kevesebbet. Sőt, ha a karbantartás hiányából eredően magasabb hőfokra állítjuk, tovább növekszik a gázfogyasztás.