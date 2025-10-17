Rezsicsökkentés: itt a kormány nagy dobása, jön a biztos védelem

A rezsicsökkentés meghosszabbításával Magyarország továbbra is Európa legalacsonyabb áram- és gázárait biztosítja a lakossági fogyasztók számára. Az intézkedés fedezete a jövő évi költségvetésben rendelkezésre áll, a Lakossági Rezsivédelmi Alap tervezett kerete közel 800 milliárd forint – áll az EM közleményében, melyben arról adnak tájékoztatást, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátották annak a nyáron elfogadott kormányrendeletnek a hosszabbítását, mely jelenleg december 31-ig biztosítja a rezsivédelmi szolgáltatást.

2026 végéig jogszabályba foglalná a rezsicsökkentés védelmét a kormány (illusztráció)

Fotó: Csomor Ádám

Újabb egy évig kormányrendelet védené a rezsicsökkenést

A kormány a magyar rezsicsökkentési rendszert 2013 óta biztosítja, így a háztartások az uniós átlag töredékéért jutnak energiához.

A nemzetközi adatok alapján a német, cseh, ír és belga háztartások négyszer többet fizetnek az áramért, a hollandok hétszer, míg a portugálok, olaszok és franciák ötször többet a gázért a magyar fogyasztóknál.

Brüsszel továbbra is rendkívüli nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiaimport korlátozása és a hatósági árak eltörlése érdekében. Az energiabeszerzésbe és árakba való beavatkozás is a brüsszeli háborús terv része. Minden tagállamot, Magyarországot is arra akarják kényszeríteni, hogy lemondjon az orosz olajról és gázról. Akkor is, ha ez veszélyezteti az energiaellátást, és emiatt többszörös árat kell fizetnie a magyar lakosságnak -hívja fel a figyelmet közleményében az EM, majd hozzáteszik: „egy brüsszeli bábkormány mindezt végre is hajtaná: jóval drágább energiára kényszerítenék a magyarokat, és többszörösére emelnék a rezsit”.

Ezért a kormány minden eszközzel megvédi a rezsicsökkentést és a magyar családok megélhetését. A társadalmi egyeztetésre induló tervezet is azt a célt szolgálja, hogy jogszabályban rögzítsük a rezsicsökkentést 2026-ra.

„A jelenleg zajló nemzeti konzultáció egyik kérdése is ez. Várjuk a magyar emberek véleményét, egyetértenek-e azzal, hogy Magyarország drágább energiát vegyen, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés? Vagy támogatják, hogy fennmaradjanak az alacsony rezsiárak?” – eleveníti fel az EM.