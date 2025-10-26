Terjendnek a robothotelek – erre tart a globális vendéglátás automatizálása

Az idei év első felében a japán idegenforgalom új lendületet vett: a Japan National Tourism Organization (JNTO) adatai szerint az ország már több mint 20 millió nemzetközi látogatót fogadott, ez a leggyorsabban növekvő ütemben a szigetország történetében. Különösen erős volt az április, amikor a látogatók száma egyetlen hónap alatt elérte a 3 908 900-at , amely 28,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Ugyanakkor a munkaerő-helyzet komoly kihívásnak számít: az iparági jelentések szerint az előrejelzések alapján 2035-re akár 29 százalékos munkaerő-hiány is várható a vendéglátásban. Erre jelenthet választ az új technológia és a robothotelek.

A tokiói robothotel két „alkalmazottja”, Tomo és Aibo / Fotó: Yotel Tokyo Ginza

A robothotelek meghódítják a világot

A robothotelek terjedését világszerte két tényező hajtja: az idősödő társadalom miatti munkaerőhiány, valamint a pandémia után felgyorsult kontaktmentes technológiai trend, amikor kiemelt szemponttá vált a fertőzésmentes vendéglátás. Ezekben az években

Japán, Kína, Dél-Korea, Szingapúr és az Egyesült Államok a legaktívabb kísérletezők, ahol a szállodák részben robotizált szolgáltatásokkal igyekeznek növelni a hatékonyságot és csökkenteni a bérköltségeket.

A folyamat ma még inkább hibrid jellegű: a robotok az ismétlődő, rutinszerű feladatokat látják el, míg az emberi személyzet a komplexebb vendégigényekre koncentrál.

A trend Japánból indult

A világ első robotizált szállodája, a Henn-na Hotel 2015-ben nyílt meg Nagasakiban, és azóta tucatnyi hasonló működik országszerte. A japán vendéglátóipar évek óta küzd a munkaerőhiánnyal, miközben az ország híres az omotenashi-ról, azaz az önzetlen vendégszeretetről. E két tényező hívta életre a robotizált szolgáltatásokat. A Yotel Tokyo Ginza a legújabb generáció: nem a teljes automatizálásra törekszik, hanem a robot-ember együttműködésre.

Kínában már több száz hotel alkalmaz robotokat check-inre, csomagszállításra vagy szobaszervizre. Az Alibaba által üzemeltetett FlyZoo Hotel például teljesen automatizált rendszert kínál: az arcfelismeréses beléptetéstől a robotpincérekig.

Az Egyesült Államokban és Délkelet-Ázsiában a nagy láncok – például Yotel, Marriott Moxy, CitizenM – már szintén robotizált szobaszervizzel és önkiszolgáló check-in rendszerekkel kísérleteznek.