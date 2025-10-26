Terjendnek a robothotelek – erre tart a globális vendéglátás automatizálása

Az idei év első felében a japán idegenforgalom új lendületet vett: a Japan National Tourism Organization (JNTO) adatai szerint az ország már több mint 20 millió nemzetközi látogatót fogadott, ez a leggyorsabban növekvő ütemben a szigetország történetében. Különösen erős volt az április, amikor a látogatók száma egyetlen hónap alatt elérte a 3 908 900-at , amely 28,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Ugyanakkor a munkaerő-helyzet komoly kihívásnak számít: az iparági jelentések szerint az előrejelzések alapján 2035-re akár 29 százalékos munkaerő-hiány is várható a vendéglátásban. Erre jelenthet választ az új technológia és a robothotelek.
A robothotelek meghódítják a világot
A robothotelek terjedését világszerte két tényező hajtja: az idősödő társadalom miatti munkaerőhiány, valamint a pandémia után felgyorsult kontaktmentes technológiai trend, amikor kiemelt szemponttá vált a fertőzésmentes vendéglátás. Ezekben az években
Japán, Kína, Dél-Korea, Szingapúr és az Egyesült Államok a legaktívabb kísérletezők, ahol a szállodák részben robotizált szolgáltatásokkal igyekeznek növelni a hatékonyságot és csökkenteni a bérköltségeket.
A folyamat ma még inkább hibrid jellegű: a robotok az ismétlődő, rutinszerű feladatokat látják el, míg az emberi személyzet a komplexebb vendégigényekre koncentrál.
A trend Japánból indult
A világ első robotizált szállodája, a Henn-na Hotel 2015-ben nyílt meg Nagasakiban, és azóta tucatnyi hasonló működik országszerte. A japán vendéglátóipar évek óta küzd a munkaerőhiánnyal, miközben az ország híres az omotenashi-ról, azaz az önzetlen vendégszeretetről. E két tényező hívta életre a robotizált szolgáltatásokat. A Yotel Tokyo Ginza a legújabb generáció: nem a teljes automatizálásra törekszik, hanem a robot-ember együttműködésre.
Kínában már több száz hotel alkalmaz robotokat check-inre, csomagszállításra vagy szobaszervizre. Az Alibaba által üzemeltetett FlyZoo Hotel például teljesen automatizált rendszert kínál: az arcfelismeréses beléptetéstől a robotpincérekig.
Az Egyesült Államokban és Délkelet-Ázsiában a nagy láncok – például Yotel, Marriott Moxy, CitizenM – már szintén robotizált szobaszervizzel és önkiszolgáló check-in rendszerekkel kísérleteznek.
Ezek a fejlesztések egyszerre növelik a hatékonyságot és a vendégek technológiai komfortját, de sok helyen a „show-elemként” funkcionáló robot inkább marketingeszköz, mint valódi munkatárs.
Mit tudnak és mit nem a robothotelek?
A hibrid szállodáknál bizonyos szolgáltatásokat automatizáltak. A leggyakoribb elemek:
- az önkiszolgáló check-in pultok,
- a robot szobaszerviz, amelyektől italt, ételt, vagy törölközőt rendelhet a vendég,
- a csomagszállító robotok,
- a hangvezérelt vagy appból irányítható okoságyak és a világítás.
A robotizálásnak a vendéglátásban számos előnye van, ilyen a hatékonyság, gyorsaság, állandó rendelkezésre állás vagy a költségmegtakarítás. Természetesen hátrányai is vannak, mint a drága karbantartás, korlátozott funkcionalitás, ráadásul a vendégek jelentős része hiányolja az emberi kontaktust is.
Így működik az új Japán hotel
A Business Insider négy éjszakán át tesztelte a Yotel Tokyo Ginza robothotelt, amelynek épületében két robot, Tomo és Aibo kísérik a látogatókat a szobájukhoz és szobaszervizt is teljesítenek. Tapasztalataik szerint a robot-szobaszerviz néhány perc alatt megérkezik, a rendelés érintésmentesen zajlik. A check-in is automatákon keresztül történik, a szállodai szobák pedig kompaktak, de okos megoldásokkal felszereltek: motorosan állítható a SmartBed, az energiafelhasználás optimalizált és digitális vezérlésű világítás működik.
A lap szerint a technológia előnye, hogy gyors, precíz és a hibalehetőség kockázata minimális, ugyanakkor a gyengeségek itt is jól kirajzolódnak: a robotok jelenleg nem tudnak komplex, emberi kapcsolatokat igénylő helyzeteket kezelni, a személyes kiszolgálás hiánya sok vendégnek túl rideg. Nem véletlen, hogy a legtöbben továbbra is a hagyományos recepciónál jelentkeznek be, noha az automaták jól működnek.
A tapasztaltak azt mutatják: a robothotel-modell nem helyettesíti, hanem kiegészíti az emberi munkaerőt, és főként ott jelent megoldást, ahol a munkaerőhiány tartós. Márpedig a japán turizmusban az, így a következő években várhatóan tovább terjednek a hibrid – ember és gép együttműködésén alapuló – szállodai modellek.
Európában is megjelenhetnek a robotok
Szakértők úgy vélik, Japán és Kína után Európában is megjelenhetnek a hibrid robothotelek, főként az olyan országokban, ahol a szolgáltatószektorban nehéz megfizethető munkaerőt találni.
Robotok tehát ott bukkanhatnak fel a turizmus-vendéglátásban, ahol a hatékonyság és a költségcsökkentés elsődleges szempont, de az emberi jelenlét – különösen a prémium vendéglátásban – továbbra is kulcsfontosságú marad
– vélik a turisztikai szereplők. Tapasztalataik ugyanis azt mutatják: a technológia képes bizonyos feladatokat hatékonyan átvenni, és valós megoldást kínál a munkaerőhiánnyal küzdő régiókban, de az is világos: a vendéglátásban a robotok legfeljebb segíthetnek, helyettesíteni nem tudják a szakembereket.