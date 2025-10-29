Hírlevél

Eladó Rubik Ernő budai álomotthona – ide sokan beköltöznének

A mostani tulajdonos már nem először hirdette meg eladásra Rubik Ernő korábbi budai luxusvilláját, amely a feltaláló saját tervei alapján készült.
Rubik Ernő egykori álomotthonát 1,32 milliárd forintért, illetve 3,3 millió euróért hirdetik több ingatlanközvetítő portálon is.

Rubik Ernő, Ernö RUBIK, portrait, (inventor of the Rubik's Cube) during "50 Years of Twists and Turns. Rubik's Cube Anniversary" at the MAK in Vienna, Austria, on 21 October 2024. - 20241022_PD17147 (Photo by Starpix / APA-PictureDesk via AFP)
Eladó Rubik Ernő egykori budai luxusvillája
Fotó: AFP

Rubik Ernő maga tervezte az épületet

Budapest II. kerületében, az Apáthy-szikla környezetében helyezkedik el ez a luxusvilla. Az épület Rubik Ernő tervei alapján készült 2000-ben, aki itt élt 19 éven át. 

2019-ben az új,  kínai tulajdonos az okosotthon rendszerrel is ellátott villa alsó három szintjét teljeskörűen felújította. 

Hatalmas, közel 5000 négyzetméteres, részben ősfás park gondoskodik a külvilágtól háborítatlan nyugalomról. Az épület 800 négyzetméternyi lakóteret kínál, három lakószinten 6 hálószoba és 6 fürdőszoba biztosítja a lakók kényelmét, valamint panorámás, beltéri úszómedence is helyet kapott benne.

Az ikonikus toronyszoba, ahol egykor szívesen időzött a feltaláló, lenyűgöző kilátást nyújt a János-hegyi kilátóra. 

A torony egyedi formáját három egymásra helyezett kocka ihlette.

image

A három szinten számos helyiség kapott helyet, a földszint alatt fitnesztermet, mozitermet és borospincét is kialakítottak. A földszinten többek között egy hatalmas nappali, szauna és gardrób, az emeleten négy hálószoba és nyitott terasz, felette egy fapadlós tetőtér található. 

A kertben egy kétszintes, fűthető üvegház épült, amely vendégházként is használható. 

A telek közepén egy kültéri Rubik-kocka szobor áll, amely Rubik Ernő találmányának állít emléket.

Az ingatlan természetvédelmi terület szomszédságában helyezkedik el, közel esik ide az Árpád-kilátó és a Ádám Balogh-szikla is.

Korábban már többször is meghirdették eladásra a bűvös kocka feltalálójának egykori otthonát, ahogy beszámoltunk róla, 2021-ben például 1,7 milliárd forintért árulták.

 

