Eladó Rubik Ernő budai álomotthona – ide sokan beköltöznének

Rubik Ernő egykori álomotthonát 1,32 milliárd forintért, illetve 3,3 millió euróért hirdetik több ingatlanközvetítő portálon is.

Eladó Rubik Ernő egykori budai luxusvillája

Fotó: AFP

Rubik Ernő maga tervezte az épületet

Budapest II. kerületében, az Apáthy-szikla környezetében helyezkedik el ez a luxusvilla. Az épület Rubik Ernő tervei alapján készült 2000-ben, aki itt élt 19 éven át.

2019-ben az új, kínai tulajdonos az okosotthon rendszerrel is ellátott villa alsó három szintjét teljeskörűen felújította.

Hatalmas, közel 5000 négyzetméteres, részben ősfás park gondoskodik a külvilágtól háborítatlan nyugalomról. Az épület 800 négyzetméternyi lakóteret kínál, három lakószinten 6 hálószoba és 6 fürdőszoba biztosítja a lakók kényelmét, valamint panorámás, beltéri úszómedence is helyet kapott benne.

Az ikonikus toronyszoba, ahol egykor szívesen időzött a feltaláló, lenyűgöző kilátást nyújt a János-hegyi kilátóra.

A torony egyedi formáját három egymásra helyezett kocka ihlette.

A három szinten számos helyiség kapott helyet, a földszint alatt fitnesztermet, mozitermet és borospincét is kialakítottak. A földszinten többek között egy hatalmas nappali, szauna és gardrób, az emeleten négy hálószoba és nyitott terasz, felette egy fapadlós tetőtér található.

A kertben egy kétszintes, fűthető üvegház épült, amely vendégházként is használható.

A telek közepén egy kültéri Rubik-kocka szobor áll, amely Rubik Ernő találmányának állít emléket.

Az ingatlan természetvédelmi terület szomszédságában helyezkedik el, közel esik ide az Árpád-kilátó és a Ádám Balogh-szikla is.

Korábban már többször is meghirdették eladásra a bűvös kocka feltalálójának egykori otthonát, ahogy beszámoltunk róla, 2021-ben például 1,7 milliárd forintért árulták.