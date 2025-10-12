Ki tarolja le a magyar online ruhapiacot, és kinek a zsebébe megy a pénz?

A magyar vásárlók többsége ma már az online térben szerzi be ruháit, cipőit és kiegészítőit – gyakran a kanapéról, mobiltelefonról. Csomagok érkeznek a munkahelyre, automatában otthonra, sok vicces mém figurázta ez már ki, hogy minden nap csenget valamelyik futár. A ruha már nemcsak termék, hanem a ruha webshop algoritmusa által kínált élmény: személyre szabott ajánlatok, termékfigyelés, folyamatos akciók, azonnali kedvezmények – mi meg bedőlünk és költünk. De kinek a zsebébe vándorol a pénz?

A német ruha webshopok tarolnak a magyar piacon/Fotó: WiStudio-Elements / Shutterstock

A hazai online divatpiacot csendben, de határozottan átrendezték a nemzetközi szereplők: német Zalando és About You, a szintén német Bonprix, a lengyel Answear ma már a magyar online divatkereskedelem meghatározó szereplői. Ők diktálják az árakat, a marketinget, miközben mi gyors szállítást és akár 70 százalékos kedvezményeket kapunk, a profit a határon túlra vándorol – Berlinbe, Hamburgba vagy Krakkóba. A ruhawebshopok új korszakába léptünk: a kényelmes vásárlás mögött óriási logisztikai hálózatok, algoritmusok és tőkeerős multinacionális cégek állnak. Ezek a platformok nagy márkák széles kínálatával, agresszív promóciókkal és outlet-modelljeikkel szoktatják az ügyfeleket az állandó komoly akciókhoz.

Kik ezek a cégek – profil, hátország, különbségek

Zalando (német) – Európa egyik vezető divatplatformja. 2024-ben a platform teljes forgalma 15,3 milliárd euró volt. A cég nemcsak ruhákat ad el, hanem más vállalkozásoknak is szolgáltat például logisztikát, marketinget és értékesítési felületet. Közép-Európát főként lengyel raktárakból látja el. About You (német, Otto-csoport) – Tech-vezérelt, személyre szabott ajánlásokra és influenszermarketingre építő platform. A 2024/25-ös üzleti évben először lépte át a 2 milliárd eurós árbevételt. Közép-Kelet-Európát szlovákiai logisztikai bázisról szolgálja ki. Answear (lengyel) – Régiós, többpiacos divatwebshop, sok globális márkával és saját klubprogrammal. 2025-ben folyamatos bővülést kommunikáltak, a magyar ügyfeleket a lengyel anyacég szolgálja ki. Bonprix (német, Otto-csoport) – Multicsatornás értékesítést folytatnak, (online + katalógus), többségében saját márkás kínálattal, kevés nagy, külső branddel. A 2023/24-es évben 1,5 milliárd euró körüli árbevételt élnek, ma már az online csatorna a forgalom döntő része.



Többségében tehát nagy német cégeknél landol tehát az a pénz, amit ruhákra költünk. A vállalatoknak nincs klasszikus magyar leányvállalata, ahogy magyar raktáruk sem, de botránymentesen kezelik a fogyasztói panaszokat így is. A kiszállítás ehhez képest meglehetősen gyors, 2–5 munkanap alatt megérkezik a csomag.

