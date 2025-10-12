Ki tarolja le a magyar online ruhapiacot, és kinek a zsebébe megy a pénz?

A magyar vásárlók többsége ma már az online térben szerzi be ruháit, cipőit és kiegészítőit – gyakran a kanapéról, mobiltelefonról. Csomagok érkeznek a munkahelyre, automatában otthonra, sok vicces mém figurázta ez már ki, hogy minden nap csenget valamelyik futár. A ruha már nemcsak termék, hanem a ruha webshop algoritmusa által kínált élmény: személyre szabott ajánlatok, termékfigyelés, folyamatos akciók, azonnali kedvezmények – mi meg bedőlünk és költünk. De kinek a zsebébe vándorol a pénz?
A hazai online divatpiacot csendben, de határozottan átrendezték a nemzetközi szereplők: német Zalando és About You, a szintén német Bonprix, a lengyel Answear ma már a magyar online divatkereskedelem meghatározó szereplői. Ők diktálják az árakat, a marketinget, miközben mi gyors szállítást és akár 70 százalékos kedvezményeket kapunk, a profit a határon túlra vándorol – Berlinbe, Hamburgba vagy Krakkóba. A ruhawebshopok új korszakába léptünk: a kényelmes vásárlás mögött óriási logisztikai hálózatok, algoritmusok és tőkeerős multinacionális cégek állnak. Ezek a platformok nagy márkák széles kínálatával, agresszív promóciókkal és outlet-modelljeikkel szoktatják az ügyfeleket az állandó komoly akciókhoz.
Kik ezek a cégek – profil, hátország, különbségek
- Zalando (német) – Európa egyik vezető divatplatformja. 2024-ben a platform teljes forgalma 15,3 milliárd euró volt. A cég nemcsak ruhákat ad el, hanem más vállalkozásoknak is szolgáltat például logisztikát, marketinget és értékesítési felületet. Közép-Európát főként lengyel raktárakból látja el.
- About You (német, Otto-csoport) – Tech-vezérelt, személyre szabott ajánlásokra és influenszermarketingre építő platform. A 2024/25-ös üzleti évben először lépte át a 2 milliárd eurós árbevételt. Közép-Kelet-Európát szlovákiai logisztikai bázisról szolgálja ki.
- Answear (lengyel) – Régiós, többpiacos divatwebshop, sok globális márkával és saját klubprogrammal. 2025-ben folyamatos bővülést kommunikáltak, a magyar ügyfeleket a lengyel anyacég szolgálja ki.
- Bonprix (német, Otto-csoport) – Multicsatornás értékesítést folytatnak, (online + katalógus), többségében saját márkás kínálattal, kevés nagy, külső branddel. A 2023/24-es évben 1,5 milliárd euró körüli árbevételt élnek, ma már az online csatorna a forgalom döntő része.
Többségében tehát nagy német cégeknél landol tehát az a pénz, amit ruhákra költünk. A vállalatoknak nincs klasszikus magyar leányvállalata, ahogy magyar raktáruk sem, de botránymentesen kezelik a fogyasztói panaszokat így is. A kiszállítás ehhez képest meglehetősen gyors, 2–5 munkanap alatt megérkezik a csomag.
Hol tudunk reklamálni?
Mind a négy szereplő magyar nyelvű ügyféltámogatással, könnyített visszaküldéssel és elállási joggal dolgozik – de a jogviszony külföldi céggel jön létre.
- Zalando: 30 napos visszaküldés, ingyenes return címke.
- About You: ingyenes visszaküldés, visszatérítés ellenőrzés után max. 14 napon belül.
- Bonprix: 100 nap elállási ablak, panaszok elbírálása 14 napon belül, nincs ingyenes visszaküldés.
- Answear: ingyenes visszaküldés összeghatár felett.
A hatóság figyeli a ruha webshop akciókat
A Gazdasági Versenyhivatal 2023 nyarán indított vizsgálatot három nagy hazai ruha- és cipőkereskedő webáruház – a CCC, az Answear és az About You – üzemeltetőjével szemben, mivel feltehetően jogsértő módon tüntették fel az akciósként hirdetett termékeik árait. Az Answear részben már az eljárás során is beszüntette kifogásolt árfeltüntetési gyakorlatait, emellett pedig vállalta az általános leárazásaival kapcsolatos kommunikációjának megváltoztatását. Az About You ügye még folyamatban van. A fogyasztói jogok formálisan védettek (magyar nyelv, ingyenes visszaküldés, hosszabb elállás), de a határon átnyúló modell miatt a tájékozott vásárlói magatartás továbbra is kulcs: ellenőrzött árkommunikáció, világos feltételek, és tudatosság az outlet-árak mögött álló logikáról
Kik fognak nyerni a kínaiak vagy a németek?
A kínai, olcsó, fast-fashion gigaplatform, a Shein európai térnyerése valós kockázat a német cégek számára. A Shein növekedése erős (több piacon kétjegyű), miközben az európai hatóságok egyre szigorúbban lépnek fel a kínai üzleti gyakorlattal szemben. A Zalando stratégiája például nem a direkt árverseny, hanem a prémiummárkák és szolgáltatások erősítése, és ez eddig működő ellenpólusnak látszik. Rövid távon a Shein árérzékeny szegmensekben ér el részesedést; közép-távon az európai szabályozás és a márkaérték, a minőség ígérete védheti a nagy európai platformokat.