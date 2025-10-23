Valami történt! Rengeteg járatot megszüntet a Ryanair

A fapados légitársaságokkal kapcsolatos hírek mindig tömegeket érintenek, hol jól, hol rosszul. A friss hír a Ryanair járatcsökkentésről több ország repülőtereit érinti: Spanyolországot, Franciaországot, Németországot, Ausztriát, Észtországot és Lettországot – írja az Euronews.



Járatokat csökkent a Ryanair/ Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

A légitársaság azt is közölte, Litvániában nem csökkent, de növekedést sem tervez. Az érintett piacokon az adók és repülőtéri díjak olyan mértékben emelkedtek, hogy a Ryanair szerint már nem tartható fenn a korábbi üzleti modell – legalábbis az adott repülőtereken.

Például Németországban a társaság a tél folyamán több mint 800 000 ülőhelyet tervez visszavonni, és 24 járatot törölni kilenc olyan német repülőtérről, amelyeket „magas költségűnek” minősített. Ide tartozik például: Berlin, Hamburg, Memmingen Spanyolországban 2026 nyarára vonatkozóan kb. 1,2 millió ülőhelyet vesz vissza az adóemelés hatására. Franciaországban 25 útvonalat és 750 000 ülőhelyet szüntet meg az országba közlekedő járatokon a téli szezonban A bécsi repülőtérről több járatot is megszüntetnek, és 19 járatból hármat vonnak ki a téli időszakban. Észtország esetében a rigai járatokon 160 000 ülőhelyet csökkentenek valamint öt nemzetközi útvonal szűnik meg Tallinnból.



De lesz, ahol fejleszt a Ryanair

A társaság nem pusztán megszorításokat hajt végre, hanem áthelyezi fókuszát olyan repülőterekre, ahol a költségszint alacsonyabb. Ilyen országok például:

Svédország,

Magyarország,

Lengyelország,

Szlovákia,

Albánia,

Marokkó

Olaszország egyes régiói.



Meddig tartható fenn a fapados modell?

Az ügy több szempontból is érdekes, egyrészt jól mutatja, hogyan hatnak a légi közlekedésre a helyi repülőtéri díjak és adók. Ráadásul éppen napirenden van az európai törvényalkotásban a késések miatti kártérítések megemelése, ami szinten növelni fogja a jegyek árát.

A költségek növekedése közvetlenül befolyásolja, hogy egy low-cost légitársaság megtart-e egy útvonalat, illetve milyen kapacitással üzemel. Másrészt ez a lépés egyfajta figyelmeztetés a repülőtér üzemeltetők és a nemzeti hatóságok felé: ha túl magasra emelik a díjakat, az visszaveti a légiforgalmat, ami azonnal hatással lesz a vendégéjszakák számára és a turisztikai bevételekre. A társaság által jelzett alternatív piacok – például Magyarország vagy Lengyelország – felé fordulás pedig azt sugallja, hogy a fapados légi közlekedésben az „alacsony költségű bázisok” megtartása kulcsfontosságú stratégiai tényező.

