Nagy Márton: A gyógyszeripar kiemelt nemzetgazdasági ágazat – a szuverenitás egyik alapja

„A gyógyszeripar kiemelt nemzetgazdasági ágazat – a szuverenitás egyik alapja” – fogalmazott Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán megjelent bejegyzésében annak kapcsán, hogy látogatást tett a magyar gyógyszeripar jelentős szereplőjének számító Sanofi csanyikvölgyi gyárában.

A Sanofi a magyar gyógyszeripar fontos szereplője (illusztráció)

Fotó: HJBC

A Sanofi több mint kétezer embernek ad munkát

A miniszter bejegyzésében kitért rá, hogy a Sanofi a magyar gazdaság fontos szereplőjeként 2200 embernek biztosít stabil munkahelyet országos szinten, és folyamatos innovációval járul hozzá az egészségügy fejlődéséhez.

A miniszter bejegyzése:

A miniszter megköszönte a vezetőségnek a bemutatót és az elkötelezett munkát.

Magyarország gyógyszerexportáló nagyhatalom

A Sanofi – a honlapjukon közölt 2022-es információk alapján – Magyarország egyik legnagyobb gyógyszergyártója, az exportáló cégek tekintetében is az élmezőnyben van, valamint árbevétel alapján is előkelő pozícióban áll.

A 2024-es adatok pedig alátámasztják a magyarországi gyógyszeripar nemzetközi összehasonlításban is erős helyzetét. Míg lakosságszámban Magyarország csak a 96., a gyógyszeripari export abszolút értéke alapján a világranglista 20. helyén áll tavalsz. Az egy lakosra jutó gyógyszerexportban a magyar gyógyszergyártás globális szinten a 12. helyen áll. 2023-ban a hazai gyógyszergyártás közel 1700 milliárd forint árbevételt ért el.

A magyar gyógyszeriparban 15 ezer ember dolgozik, és a hazai kutatás-fejlesztésre fordított összeg mintegy 20 százaléka köthető az ágazathoz, jelentős hozzáadott értékkel.