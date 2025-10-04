Expresszjárat indult az Északi-sarkkörön, még a vonatokat is állva hagyja

Nagyjából egy évtizeddel azt követően, hogy a COSCO tengerhajózási óriáscég elindította első kereskedelmi hajóját az orosz északi, sarkvidéki tengeri útvonalon, egy kínai vállalat, a Sea Legend történelmet akar írni az első „Sarkvidék Expressz” járat teljesítésével. A vállalat a kínai Ningbó városából 18 nap alatt kíván áruszállító hajójával eljutni az egyesült királyságbeli Felixstowe-ba. Ez azért érdemel figyelmet, mert a szolgáltatás vonalhajózási jellegű, azaz menetrend alapján történő inuláson és érkezésen alapszik, ami segíti a vállalatokat áruszállításuk megtervezésében.
A jégtakarók vékonyodásával, a hajózási időszak időbeni bővülésel az Északi-sarkvidék egyre nagyobb figyelmet kap, nem csak a földrajzilag érdekelt, hanem gazdasági szempontból jelentősnek számító hatalmaktól, így Kínától is. Az Északi-sarkvidék gazdasági értékéről készült elemzést bemutató cikkünket itt olvashatja el. Azt, hogy a világ gyárának is nevezett Kína számára mennyire fontos ennek a tengeri útvonalnak a kihasználása – különösen a Szuezi-csatornát övező bizonytalanságok között – jól mutatja, hogy mint az Origo megírta, tavaly elindították rendszeres jégelőrejelzési szolgáltatásukat is az érintett régióra vonatkozóban.
A gCaptain most arról számolt be, hogy Kína újabb mérföldkőhöz érkezett az Északi-sarkvidék kereskedelmi hajózásában. Az említett Sea Legend nevű vállalat Panamax osztályú hajója, az Istanbul Bridge, nemrég elindult Kelet-Kínából 4900 szabványos konténerrel (TEU) megrakodva, hogy a tervek szerint október 10-re európai célállomására érjen.
A hajó már elérte a Bering-tengert, majd cikkünk megjelenése előtt két nappal megkezdte az átkelést a Jeges-tengeren.
A közvetlen tranzitodő mindössze 18 nap Felixstowe kikötőjéig, ami rövidebb
– hívta fel a figyelmet Li Xiaobin, a hongkongi székhelyű vállalat ügyvezető igazgatója.
„Ez az időtartam nagymértékben felgyorsítja az ellátási láncot, 40 százalékkal csökkenti a szükséges árukészletek felhalmozásának mértékét, és mérsékli a vállalkozások tőkeköltségeit is” – tette hozzá a vállalavezető.
Érdemes kitérni rá, hogy miben jelent tényleges újdonságot a vállalat szolgáltatása. Abban, hogy míg az elmúlt évtizedben számos pont-pont konténerhajózási útvonalat teljesítettek az Északi-sarkvidéken, a Sea Legend szolgáltatása az első, amely egy hagyományos vonalhajózási szolgáltatás jellegét mutatja. Ezek a szolgáltatások Kína több kikötőjét kötik össze európai célállomásokkal. Felixstowe mellett a hajók főként Rotterdam, Hamburg és Gdansk hatalmas kikötőibe érkeznek. Ám a vonalhajózási szolgáltatásokat a társaságok jellemzően a fenti, hosszabb időtartam alatt teljesíthető tengeri útvonalakon kínálják, nem az Északi-sarkvidéken.
Míg az iparágban hagyományosan meghatározó nyugati cégek, köztük a Maersk, az MSC és a Hapag Lloyd környezeti és gazdaságossági okokra hivatkozva fokozatosan kihátrálnak az Északi-sarkvidék hajózásából, addig a kínai vállalatok folyamatosan bővítik portfóliójukat az Arktiszon.
Nagyjából egy éve annak, hogy az Északi-sarkvidéken áthaladt egy másik Panamax-hajó, egy szintén kínai érdekeltségű áruszállító. Korábban még sosem történt meg, hogy egy ekkora monstrum átkeljen a zord Északi-sarkvidéken.