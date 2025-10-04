Expresszjárat indult az Északi-sarkkörön, még a vonatokat is állva hagyja

Nagyjából egy évtizeddel azt követően, hogy a COSCO tengerhajózási óriáscég elindította első kereskedelmi hajóját az orosz északi, sarkvidéki tengeri útvonalon, egy kínai vállalat, a Sea Legend történelmet akar írni az első „Sarkvidék Expressz” járat teljesítésével. A vállalat a kínai Ningbó városából 18 nap alatt kíván áruszállító hajójával eljutni az egyesült királyságbeli Felixstowe-ba. Ez azért érdemel figyelmet, mert a szolgáltatás vonalhajózási jellegű, azaz menetrend alapján történő inuláson és érkezésen alapszik, ami segíti a vállalatokat áruszállításuk megtervezésében.

18 nap alatt tenné meg az Északi-sarkvidéki utat egy kínai vállalat kontrénerhajója (illusztráció)

Fotó: Unsplash / ART / A. Medvedkov

Bő két hét alatt Kínából Angliába tengeren a sarkvidéken át

A jégtakarók vékonyodásával, a hajózási időszak időbeni bővülésel az Északi-sarkvidék egyre nagyobb figyelmet kap, nem csak a földrajzilag érdekelt, hanem gazdasági szempontból jelentősnek számító hatalmaktól, így Kínától is. Az Északi-sarkvidék gazdasági értékéről készült elemzést bemutató cikkünket itt olvashatja el. Azt, hogy a világ gyárának is nevezett Kína számára mennyire fontos ennek a tengeri útvonalnak a kihasználása – különösen a Szuezi-csatornát övező bizonytalanságok között – jól mutatja, hogy mint az Origo megírta, tavaly elindították rendszeres jégelőrejelzési szolgáltatásukat is az érintett régióra vonatkozóban.

A gCaptain most arról számolt be, hogy Kína újabb mérföldkőhöz érkezett az Északi-sarkvidék kereskedelmi hajózásában. Az említett Sea Legend nevű vállalat Panamax osztályú hajója, az Istanbul Bridge, nemrég elindult Kelet-Kínából 4900 szabványos konténerrel (TEU) megrakodva, hogy a tervek szerint október 10-re európai célállomására érjen.

A hajó már elérte a Bering-tengert, majd cikkünk megjelenése előtt két nappal megkezdte az átkelést a Jeges-tengeren.

A közvetlen tranzitodő mindössze 18 nap Felixstowe kikötőjéig, ami rövidebb

a Kínából Európába tartó vasúti összeköttetés 25 napjánál,

a Szuezi-csatornán való áthaladás 40 napjánál, valamint

annál az 50 napnál, ami ahhoz kell, hogy egy Kínából induló hajó a Jóreménység-fokát megkerülve jusson el Európába

– hívta fel a figyelmet Li Xiaobin, a hongkongi székhelyű vállalat ügyvezető igazgatója.