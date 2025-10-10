Újabb laboratóriumi finomság: tehéntej nélkül állítanak elő vajat

Az amerikai Savor egy 2022 márciusában alapított San José-i székhelyű élelmiszeripari startup, amely szénből, állati és növényi eredetű alapanyagok felhasználása nélkül állít elő főzőzsírokat, például vajat, pálmaolajat és kakaótermékeket, és szeretnék minél jobban megközelíteni az eredeti termékek ízét és állagát. A Savor laboratóriumi vajreprodukciója jelentős eredmény, mert kémiailag közelebb áll a tehénvajhoz, mint bármelyik vegán alternatíva a piacon, állítják a cég társalapítói, Kathleen Alexander és Ian McKay.
Bill Gates támogatja a Savort
A startup 33 millió dolláros finanszírozást kapott a Microsoft milliárdos társalapítója, Bill Gates által jegyzett Breakthrough Energy Ventures nevű vállalkozástól és a Synthesis Capital élelmiszeripari technológiai befektető cégtől. McKay és Alexander célja nem az, hogy teljesen helyettesítsék a tehéntejet vagy az avokádóolajat, hanem egy újabb lehetőséget kívánnak teremteni az agrárgazdálkodók, szakácsok, élelmiszergyártók és vásárlók számára, hogy ezzel segítsenek enyhíteni a mezőgazdasági ágazat környezetterhelését – emeli ki a CNBC.
A mezőgazdaság a világ egyik legszennyezőbb iparága, a zsírok pedig a vállalat szerint az összes üvegházhatású gázkibocsátás 7 százalékát teszik ki. Az Egyesült Államok mezőgazdasági területeinek több mint egyharmadát szarvasmarha-takarmányozásra használják, így ha csökkenne a tejelő tehenek iránti igény, akkor jelentős földterületek szabadulhatnának fel gyümölcsök és zöldségek termesztésére.
A Savor, amely a One65 céggel működik együtt a főzőzsírok új módszerrel való előállításában, eddig csak kisebb mennyiségeket készít, és 2029 előtt nem várható a startup főzőzsírjait tartalmazó termékek megjelenése az élelmiszerboltok polcain.
A vegyészmérnök végzettségű McKaynek eredetileg egy körülbelül száz évvel ezelőtti, német tudósok által folytatott tudományos kísérlet adta az ötletet zsírok laboratóriumi körülmények között történő elkészítésére.
2021-ben kezdte el a saját kísérleteit, majd időközben társával kiegészülve 2023-ra már olyan fagylaltot sikerült előállítaniuk, amely ugyanazokat a termékjellemzőket mutatta, mint a hagyományos fagylalt.
A Savor alapítói, Ian McKay és Kathleen Alexander:
Egyelőre kis mennyiségeket termelnek
Fontos tényező, hogy a Savor termékei élelmiszer-biztonsági szempontból megfelelnek az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala szabványainak.
A jelenlegi legfőbb akadály a cég előtt most az, hogyan tegyék megfizethetőbbé a termékeiket.
A Savor egy 2300 négyzetméteres kísérleti üzemben gyártja zsiradékait az illinoisi Bataviában, jelenleg azonban a létesítmény teljes kapacitásának csak körülbelül az 1 százalékát használják ki, ami nem teszi költséghatékonnyá a termelést.
Főzőzsírjaikat kisebb tételekben szállítják partnereiknek (egyebek mellett Michelin-csillagos éttermeknek), akik többek között csokoládé vagy croissant készítéséhez használják fel azokat.
Egyes szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek a laboratóriumban előállított főzőzsírok lehetséges egészségügyi hatásaival kapcsolatban. „A növényi alapú zsírok teljes tápértékének reprodukálása szinte lehetetlen, főként, hogy a tudósok még mindig nem fejtették meg pontosan a növényi magvak összetételét, mint ahogyan azt sem, hogy miért olyan egészségesek” – hívja fel a Walter Willett, a Harvard Egyetem epidemiológiai és táplálkozástudományi professzora.