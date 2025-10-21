Hírlevél

Rendkívüli

Lesz békecsúcs Budapesten, az időpont kapcsán zajlik az információs hadviselés

Fontos

Akkorát csapott a lengyelekre Lavrov, hogy az a Holdon is hallatszik

Türkmenisztán

Márványtornyok, aranyszobrok és titokzatos terek – így néz ki a világ egyik legszürreálisabb városa

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
A hatalmas kőolaj- és földgáztartalékokkal rendelkező egykori szovjet tagállam, Türkmenisztán a világ legelszigeteltebb országai közé tartozik. Ha valakinek turistaként mégis sikerül bejutnia az országba, akkor alighanem leesik az álla attól a szürreális látványtól, amely elsősorban a fővárosban, Aşgabatban fogadja: a közép-ázsiai metropolisz teljesen kihalt, viszont mindenfelé márvánnyal borított épületek magasodnak. Ennek alapján – és még számos más furcsasággal – a város a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült.
Türkmenisztán fővárosa, a sivatag közepén található Aşgabat fehér márvány épületeiről és grandiózus építészetéről a legismertebb, aminek alapján a „fehér márvány fővárosának” is nevezik

Aşgabat, AsgabatTürkmenisztán, Türkmenisztán, Asgabat, Ashgabat Wedding Palace, Ashgabat, Turkmenistan
A Wedding Palace, azaz az Esküvői Palota Aşgabatban
Aşgabat furcsa világrekordjai 

A türkmén főváros különlegességei a fehér márvánnyal borított, monumentális épületek, amelyek az 1990-es évek óta épültek a korábbi államelnök utasítására, aki imádta a fehér színt. A volt szovjet tagköztársaság legnagyobb városa drámai változáson ment keresztül a 2006-ban meghalt türkménbasi, Szaparmurat Nyijazov vezetése alatt. A régi betonépületeket márványborítású házakkal váltották fel, hogy jelképezzék az ország földgázvagyonból származó gazdagságát. Aşgabat tartja a Guinness-rekordot a "fehér márványburkolatú épületek legnagyobb sűrűsége" kategóriában.

Az utcákat mindenütt szökőkutak, aranyszobrok díszítik, hatalmas, szimmetrikus terekkel, ám a városkép egyszerre nyújt futurisztikus és szürreális látványt, a fényűző épületek és tágas utak és terek ugyanis teljesen kihaltak. 

Ennek alapján a várost gyakran a „futurisztikus csoda” és a „titokzatos város” jelzőkkel is illetik. Kevésbé ismert, hogy a fővárosba csak fehér vagy ezüst színű autóval lehet behajtani. 

Számos nevezetesség található Türkmenisztán fővárosában, köztük a Függetlenség emlékműve, a hatalmas Turkmenbashi Ruhy mecset, valamint az Alem Kulturális és Szabadidőközpont, ahol egy Guinness-rekorder beltéri óriáskerék van. 

Az előzőek alapján nem csoda, hogy  a türkmén fővárosban található a világ legnagyobb szökőkútkomplexuma is, amivel szintén szerepel a Guinness Rekordok Könyvében. Korábban itt volt a világ legmagasabb támaszték nélküli zászlópóznája is, sőt 2015-ben kánonéneklési világrekordot állítottak fel, amikor 4166-an énekelték közösen az államfő által írt himnuszt, de itt készült a világ legnagyobb kézzel kötött szőnyege is, amely a nemzetközi repülőtéren látható. A világ legnagyobb, több mint negyven méter magas lófejszobra szintén a közép-ázsiai országhoz kötődik.

Galériánkban összegyűjtöttünk néhányat Aşgabat nevezetességeiből:

Galéria: A türkmén főváros nevezetességei
Alem Kulturális és Szabadidőközpont

Türkmenisztánba kizárólag érvényes vízummal lehet beutazni, a vízumkérelemhez azonban szinte mindig szükség van egy érvényes meghívólevélre is. Egyszerű turistaként tehát nem kereshetjük fel Aşgabatot. Legalábbis egyelőre, mert hamarosan fordulat jöhet az ország évtizedes elzártságában, hiszen a türkmén parlament nemrég elfogadta az elektronikus vízum bevezetését előkészítő törvényt, amely jóval egyszerűbbé teheti az országba való belépést. Ha életbe lép a rendszer, a jövőben elegendő lesz egy online űrlapot kitölteni, és nem lesz szükség a bonyolult meghívólevélre sem. 

Érdemes még megemlíteni a türkmén nemzeti lovat, az akhal-tekét, amely egy Közép-Ázsiában őshonos, különösen gyors és kitartó ló, egyúttal a világ lótenyésztésében igen értékes fajtának számít. Ez a fajta Türkmenisztán nemzeti jelképe, az „arany ló” szerepel az ország nemzeti szimbólumain. Akkora becsben tartják, hogy még szobrokkal is megemlékeznek róla. 

Az ország egyik különleges látványossága, a Pokol kapuja, amelyről ebben a cikkünkben írtunk.

