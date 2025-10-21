Márványtornyok, aranyszobrok és titokzatos terek – így néz ki a világ egyik legszürreálisabb városa

Türkmenisztán fővárosa, a sivatag közepén található Aşgabat fehér márvány épületeiről és grandiózus építészetéről a legismertebb, aminek alapján a „fehér márvány fővárosának” is nevezik.

A Wedding Palace, azaz az Esküvői Palota Aşgabatban

Fotó: Shutterstock

Aşgabat furcsa világrekordjai

A türkmén főváros különlegességei a fehér márvánnyal borított, monumentális épületek, amelyek az 1990-es évek óta épültek a korábbi államelnök utasítására, aki imádta a fehér színt. A volt szovjet tagköztársaság legnagyobb városa drámai változáson ment keresztül a 2006-ban meghalt türkménbasi, Szaparmurat Nyijazov vezetése alatt. A régi betonépületeket márványborítású házakkal váltották fel, hogy jelképezzék az ország földgázvagyonból származó gazdagságát. Aşgabat tartja a Guinness-rekordot a "fehér márványburkolatú épületek legnagyobb sűrűsége" kategóriában.

Az utcákat mindenütt szökőkutak, aranyszobrok díszítik, hatalmas, szimmetrikus terekkel, ám a városkép egyszerre nyújt futurisztikus és szürreális látványt, a fényűző épületek és tágas utak és terek ugyanis teljesen kihaltak.

Ennek alapján a várost gyakran a „futurisztikus csoda” és a „titokzatos város” jelzőkkel is illetik. Kevésbé ismert, hogy a fővárosba csak fehér vagy ezüst színű autóval lehet behajtani.

Számos nevezetesség található Türkmenisztán fővárosában, köztük a Függetlenség emlékműve, a hatalmas Turkmenbashi Ruhy mecset, valamint az Alem Kulturális és Szabadidőközpont, ahol egy Guinness-rekorder beltéri óriáskerék van.

Az előzőek alapján nem csoda, hogy a türkmén fővárosban található a világ legnagyobb szökőkútkomplexuma is, amivel szintén szerepel a Guinness Rekordok Könyvében. Korábban itt volt a világ legmagasabb támaszték nélküli zászlópóznája is, sőt 2015-ben kánonéneklési világrekordot állítottak fel, amikor 4166-an énekelték közösen az államfő által írt himnuszt, de itt készült a világ legnagyobb kézzel kötött szőnyege is, amely a nemzetközi repülőtéren látható. A világ legnagyobb, több mint negyven méter magas lófejszobra szintén a közép-ázsiai országhoz kötődik.

