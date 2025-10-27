Hírlevél

sör

Újra elkészítették a sört, ami 15 amerikai államban illegális

1 órája
Két évvel az előző főzet megjelenése után most újra elkészült az Egyesült Államok egyik ismert sörfőzdéjének, az egyik alapító atyáról elnevezett Samuel Adamsnek Utopias névre keresztelt söre. A sörkülönlegesség annyira erős, hogy 15 amerikai államban forgalmazása tilos, illegális. Nem is éppen olcsó, a főzde azoban biztos lehet benne, hogy elkelnek a palackok – bár nyereségük azon nem sok lesz.
sörSamuel Adamsállamalkoholtartalom

Megjelent a bostoni Sam Adams amerikai sörfőzde aktuális különlegessége, a kétévente Utopias névvel kiadott sörkülönlegesség, melynek alkoholtartalma 30 százalékos mértékű. Emiatt 15 amerikai államban árusítása tilos, azokon a helyeken, ahol a helyi szabályozás alapján maximalizálták, mekkora alkoholtartalommal kerülhetnek sörök kereskedelmi forgalomba.

Utopias, asörfőzde által kiadott videóból kiemelt képen az Utopiasból töltött sör, háttérben a palackkal, sörkülönlegesség
A sörfőzde által kiadott videóból kiemelt képen az Utopiasból töltött sörkülönlegesség, háttérben a palackkal
Fotó: Sam Adams

Ezért illegális sok helyen a sörkülönlegesség

Az Utopias 30 százalékos alkoholtartalma magasabb, mint a legtöbb likőré, sőt, alulról súrolja egyes rumok alkoholtartalmát. Ettől függetlenül továbbra is sörről van szó, ám a magasas alkoholtartalomnak köszönhetően eladásai vélhetően másképp alakulnak majd, mind az alacsonyabb alkoholtartalmú és olcsóbb főzeteké.

Az idei főzethez a készítők különböző, akár három évtizedes évjáratú készítményeket társítottak, melyeket whiskys, portóis és konyakos, valamint boros hordókban érleltek, elérve a Quartz beszámolója szerint különleges, édes, aromás ízélményt. A készítmény valójában ezért nem friss főzet a szó megszokott értelmében.

Sok amerikai államban maximális alkoholtartalom van érvényben a sörök esetében, a 30 százalékos mérték ezen messze túl van. Ráadásul az Utopias minden más sörtől eltér a piacon, mivel a magas alkoholtartalom lebontja a benne található széndioxidot, azaz nem szénsavas. Íze pedig inkább 

  • a likőröket, és 
  • a párlatokat idézi, nem a főzéssel készülő söröket. 

Hűteni sem kell, fogyasztása szobahőmérrsékleten ajánlott. 

A magas alkoholtartalma miatt fogyasztása még a magyar felesnél is kisebb mennyiségben, 0,2 deciliterben ajánlott, ami alapján a 7 decis palackból meglehetősen sok adagot lehet felszolgálni.

A sörfőzdő harminc éve készíti Utopias név alatt ezeket a lényegében kísérleti söreit, az onmagában figyelemre méltó, hogy 30 százalékos alkoholtartalmat értek el azokkal. Jim Koch, a főzde alapítója egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy kísérletezéseikkel „a sör lehetséges határait” kívánják elérni.

Kérdés, hogy a piacon milyen sikerre számíthat a termék.

Drága, de nem az Utopias eladásán gazdagszik meg a cég

Az Utopias valójában egy másik Samuel Adams készítményből született – az 1992-es Triple Bockból, a söripar első hordóban érlelt söréből, amely akkoriban példátlanul magas, kartononként 100 dolláros áron kelt el. 1999-ben a sört Millenium névre keresztelték, majd 2002-ben kapta meg az Utopias nevet.

Az idei sör palackját 240 dollárért árulják, azaz nagyjából 80 000 forintért.

A drága sörkülönlegességre ugyanakkor jelentős az igény. Ennek ellenére a cég azt közölte, mivel tárolása az értékesítés előtt hosszú ideig tart, nyereségük javát ennek költségei felemésztik. Így valójában a vállalat jelentős üzleti eredményt nem tud elérni a kísérleti sörrel. Persze mindehhez hozzátartozik az is, hogy bár palackszámot a cég nem közölt, de jelzésük szerint kevés helyen kaphatő, főként exkluzív italboltokban érdemes próbálkozniuk azoknak, akik megkóstolnák a különlegességet (bár több állam így eleve kizárható a körből).

Koch egy 2019-es interjúban már beszélt erről, akkor azt mondta, hogy nem is az Utopias elkészítése inkább a szenvedélyről, s nem a bevételszerzésről szól.

Az amerikai söripar egy idén kiadott tanulmány szerint jelentős, 471 milliárd dollár érékű gazdasági tevékenységet takar az Egyesült Államokban, és 2,42 millió munkahely fenntartásához járul hozzá. A tevékenységhez 58 milliárd dollár évi adóbevétel kapcsolódik. Ezenkívül minden egyes, a söriparba fektetett dollár további 2,31 dollárt generál az amerikai gazdaságban.

 

