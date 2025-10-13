Fújni fogja az orrát, de a gyógyszereken sokat spórolhat

A hűvösebb őszi időjárás a vírusok terjedésének is teret adott, sokan dőlnek ágynak ezekben a hetekben. Még ha csak egy enyhébb megfázásról is van szó, a pénztárcát megterhelheti az ilyenkor szükséges gyógyszerek beszerzése, hiszen az infláció ezeknek a termékeknek az áránál is jelentkezik. Az egészségünk fenntartásához szükséges kiadásokon azonban szerencsére jócskán lehet spórolni.

Jönnek a hűvösebb hónapok, szüksége lehet gyógyszerre a családnak, azonban ezek költségein is lehet spórolni (illusztráció)

Fotó: Pexels

Az árstop is segít, de egyénileg is spórolni kell

Emlékezetes: a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a magyar gyógyszeripari szektor szereplői között folytatott egyeztetések eredményeként idén július 1-jétől az érintett vállalatok önkéntesen korlátozzák több tucat nagy forgalmú szabadáras, vény nélküli és bizonyos vényköteles, nem támogatott gyógyszerek esetében (cikkünket itt találja). Az önkéntes árcsökkentés 2026 június végéig érvényben marad, ugyanakkor a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a gyógyszerkereskedelem egészében tapasztalható áremelkedés: a gyógyszerek, gyógyáruk 4,4 százalékkal voltak drágábbak szeptemberben a tavalyi évhez képest.

A KSH által megadott mérték egy általános, átfogó jellemzője a gyógyszerárak alakulásának. Érdemes konkrét termékekre, „gyógyszerkosárra” megnézni, hogyan alakulhatnak ténylegesen a kiadások. Ehhez a Bank360 összeállítását vesszük mi is alapul, melyben egy négytagú család számára válogattak olyan termékeket tettek, amelyekkel a két kisgyerekes család vény nélkül kapható készítményekkel szeretné megőrizni az egészségét, illetve kúrálni magát enybébb betegségekből. Az összeállított „gyógyszerkosár” az alábbi terméktípusokból áll:

D3-vitamin: 1000 NE (100 db) – 2 doboz (felnőtteknek 2×1000 NE/nap, gyerekeknek 1×1000 NE/nap (összesen 180 tabletta/hó). Dobozonkénti ár: kb. 2 400 forint (összesen kb. 4 800 forint).

C-vitamin: 1000 mg (100 db) – 2 doboz (napi 1 szem/fő, összesen 120 tabletta/hó). Ár/doboz: kb. 3 000 forint (összesen kb. 6 000 forint.

Torokfájás: szopogató tabletta (24x) – 1 doboz, kb. 3 400 forint.

Orrdugulás: 0,05%-os oldat (gyerek koncentráció, 10 ml – felnőttek is használhatják) – 1 üveg, kb. 3 500 forint.

A lista alapján a gyógyszerek és vitaminok havonta 21 500 forintba kerülnek az online elérhető árakkal számolva. A KSH által közzétett 4,4 százalékos áremelkedést figyelembe véve a felsorolt termékek beszerzése tavaly körülbelül 20 600 forintba került, vagyis az idén összesen kb. 900 forinttal többet kell ezekre a készítményekre fordítani. Ez a hidegebb, október-márciusi hónapokkal számolva körülbelül 5 400 forint plusz terhet jelent.