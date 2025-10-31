Mutatjuk a világ első, föld felett lebegő stadionját – galéria

Az eseményre a szervezők lélegzetelállító stadionokat ígérnek, közülük az egyik legfontosabbat épp az épülőfélben lévő futurisztikus projekt, a Neom egyik szupervárosába tervezték, méghozzá 350 méterrel a föld fölé. A Neom Stadion befogadóképességét 46.010 főre tervezik, teljes mértékben high-tech lesz, e-ticket rendszerrel, 4K Ultra HD adással.

NEOM Stadion

Fotó: Parametric Architecture/NEOM / Parametric Architecture/NEOM

Így fog kinézni az 1 milliárd dolláros futurisztikus stadion

A tervek szerint az építkezés 2027-ben kezdődik, és 2032-ban fejeződik majd be. Két évvel később pedig ott rendeznék a világbajnokság több csoportmeccse mellett az egyik negyeddöntőt is. A vb után a szaúdi profi ligás Al-Hilal és Al-Nassr labdarúgóklubok otthona lenne, de szórakoztató központként is funkcionál majd. A stadion 100%-ban megújuló energiával fog működni.

