Mutatjuk a világ első, föld felett lebegő stadionját – galéria

Az eseményre a szervezők lélegzetelállító stadionokat ígérnek, közülük az egyik legfontosabbat épp az épülőfélben lévő futurisztikus projekt, a Neom egyik szupervárosába tervezték, méghozzá 350 méterrel a föld fölé. A Neom Stadion befogadóképességét 46.010 főre tervezik, teljes mértékben high-tech lesz, e-ticket rendszerrel, 4K Ultra HD adással.
A tervek szerint az építkezés 2027-ben kezdődik, és 2032-ban fejeződik majd be. Két évvel később pedig ott rendeznék a világbajnokság több csoportmeccse mellett az egyik negyeddöntőt is. A vb után a szaúdi profi ligás Al-Hilal és Al-Nassr labdarúgóklubok otthona lenne, de szórakoztató központként is funkcionál majd. A stadion 100%-ban megújuló energiával fog működni.
A Neom projekt egyébiránt a Vision 2030 egyik központi pillére, azaz része annak a nagyszabású tervnek, amelynek eredményeként Szaúd-Arábia 2030-ra jelentősen csökkenteni kívánja a kőolajtól való gazdasági függőségét. Az eredetileg 2017-ben bejelentett terv egy olyan óriásmetropoliszról szólt, amely 2030-ra valósul meg, és összesen 500 milliárd dollárba kerül. Ezt azóta jócskán felülírta a valóság, ugyanis
a Neom várható költségeit jelenleg 1,5 billió dollárra becsülik.
A Neom projekt részeként a The Line mellett, több másik régióban is fejlesztenek. A tervek szerint Oxagon vízen lebegő városa a fejlett és tiszta iparágak központja, és létfontosságú kereskedelmi csomópont lenne. Trojena hegyeire síparadicsomot képzeltek, Sindalahban jacht -és vitorláskikötő épül, luxushotelekkel, és a világmárkák üzleteivel, míg az Akabai-öböl partvidékén a Magna turisztikai központ és nemzeti park kapna helyet.