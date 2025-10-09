Kiderült, mennyibe kerülnek a jegyek Sting budapesti koncertjére

Sting a 2024-es magyarországi fellépését követően egy év kihagyással, 2026-ban újra visszatér Budapestre a Sting Tour 2026 keretében. A tizenhétszeres Grammy-díjas művész Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott Sting 3.0 világkörüli turnéja egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában, amelynek keretében június 18-án, csütörtökön a budapesti MVM Dome-ban is fellép.

Világkörüli turnéja keretében jövőre Budapesten is fellép Sting

Sting, aki úttörő munkásságáról ismert szólóelőadóként, valamint a The Police zenekar frontembereként, karrierje során folyamatosan feszegette a zenei innováció határait. A mostani turné egy új, dinamikus korszakot képvisel, amely hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be háromtagú formációjával, amelyet régi zenésztársával, a virtuóz gitárossal, Dominic Millerrel, valamint a dinamikus dobossal, Chris Maasszal (Mumford & Sons, Maggie Rogers) alkotnak.

Emellett új koncertalbuma, a zenész legnagyobb slágereinek gyűjteményét kínáló Sting 3.0 Live már digitális formában, CD-n és 180 grammos vinilen is elérhető. A dalokat a mostani turnén rögzítették, azonban különlegességként szerepel rajta a Be Still My Beating Heart is, amelynek korábban még nem jelent meg koncertváltozata.

A jöv évi koncertre elsőként Sting hivatalos rajongói klubjának tagjai számára nyílt meg a jegyvásárlási lehetőség október 1-jétől Sting oldalán keresztül. A regisztrált Live Nation-tagok október 2-án csatlakozhattak az elővásárlási lehetőséghez, míg a teljes körű jegyértékesítés október 3-án kezdődött meg a Live Nation oldalán.

A koncertlátogatók többféle kategóriájú álló- és ülőjegy közül választhatnak, amelyek ára 26.100 forinttól 174.100 forintig terjed.

A következő jegyárak érvényesek Sting budapesti koncertjén:

állóhelyek: egységesen 32.100 forint;

ülőhelyek: 26.100-tól 84.100 forintig – az árak a szektorok elhelyezkedésének megfelelően változnak;

Sting Platinum Lounge (VIP jegy): 174.100 forint.

A Gordon Sumner néven született Sting brit zenész, énekes-dalszerző, a 80-as évek legnépszerűbb együttesei közé tartozó The Police énekes-basszusgitárosaként és dalszerzőjeként vált ismertté, majd sikeres szólókarrierbe kezdett, amelyben pop, dzsessz és világzene keverékét alkotta meg. Zenei karrierje során számos elismerést szerzett,és a számtalan Grammy-díj mellett bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be, világszerte 100 millió albumot adott el.