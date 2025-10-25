Kicselezhetné a vámvihart a svájci bicskák gyártója, csak úgy nem lennének svájci bicskák

Tavaly a penge nélküli svájci bicskák megjelenése – cikkünket arról itt találja –, idén pedig a washingtoni vámtarifák állítják kihívások elé a világhírű svájci termékek gyártóját (melyek genezise egyébként a német ipar 19. századi remekléséhez is kapcsolódik). A szerte a világon ismert, az Egyesült Államokban azonban különösen népszerű termékek – a II. világháború után Európából hazatérő katonák révén ismerték meg a svájci bicskákat szélesebb körben – a svájci Ibach gyáráran készülnek, és ha a gyártó vállalaton múlik, a gyártás továbbra is ott marad – még akkor is, ha dolguk ezzel nemhogy könnyebbé, hanem nehezebbé válik.
Svájci bicskák milliószámra készülnek évente
A svájci bicska története lassan másfél évszázadra nyúlik vissza. A patinás Victorinox gyártócég alapjait még 1884-ben rakták le. A vállalat késeket és más acélból készült pengéket, sőt, órákat is előállít, de neve elsősorban a svájci hadsereg „bicskabeszállítójaként” vált ismertté.
A cég napjainkban mintegy 10 millió svájci bicskát gyárt évente, ebből rengeteget az Egyesült Államokba exportál.
S bár a nyár végén bejelentett 39 százalékos amerikai vámtarifa hatályba lépése előtt – ezzel Trump elnök a kereskedelmi hiányt próbálja enyhíteni – a gyártó megpróbálta növelni amerikai szállításait, kérdéses, hogy a jövőben mennyi svájci bicska és milyen áron lesz elérhető az ottani vásárlók számára.
A Reutersnek a riportban nyilatkozó Carl Elsener, a Victorinox vezérigazgatója azt mondta, hogy a vállalat 2024-es teljes, 417 millió svájci frankot elérő (több mint 175 milliárd forint) bevételének 13 százaléka az Egyesült Államokból származott. A vezérigazgató szerint a tariffák alaposan megváltoztatják lehetőségeiket, miközben költségeik évi 11-13 millió dollárral növekednek ennek a körölménynek köszönhetően. A cég emiatt más piacaira igyekszik koncentrálni – főlként Latin-Amerikára és Ázsiára –, miközben az Egyesült Államokban továbbra is száz főt foglalkoztatnak az értékesítés, a marketing, és a logisztikai feladatok támogatására. Kérdés, megéri-e ez majd.
Nagy cégek márkái fizethetnek többet az amerikai jelenlétért
A változatlanul családi tulajdonban álló Victorinox nincs egyedül a nehézségekkel. Szeptemberben a svájci gyártóvállalatokat tömörítő érdekvédelmi szervezet felmérést készített tagjai körében. Ebben a kis- és középvállalkozások 45 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a vámtarifákkal összefüggésben csökkentek rendeléseik. A svájci illetőségű nagyvállalatok között pedig a gyógyszergyártó cégeknek jelentenek kihívást a vámtarfiák:
- a Novartis és a Roche is pénzügyi nyomás alá kerül, de
- a világhírű svájci órák gyártói (az Omega-tulajdonos Swatch Csoport), illetve
- a világ legnagyobb élelmiszeripari vállalata, a Nestlé is komoly kihívásokkal néz szembe.
A Victorinox – mintha csak megérezte volna a közelgő vámvihart – még február és március folyamán plusz szállítmányt küldött az Egyesült Államokba, mintegy 200 000 darab svájci bicskával, és ugyanennyi egyéb termékükkel. Ez a mennyiség várhatóan az idei év végéig elég lesz a piac kiszolgálására, egyes cikkekből pedig márciusig kitarthat a mennyiség, így 2026 év elején még nem kell árat emelni – jelezte várakozását a cég.
A gyártásnak Svájcban kell maradnia
A svájci bicskákat ugyanakkor máshol olcsóbban is elő lehetne állítani: egyes munkafolyamatoknak Európába vagy az Egyesült Államokba telepítésével a gyártók költségmegtakarítást érhetnének el. Erről azonban a Victorinox-nál hallani sem akarnak, melynek csak egyik oka érzelmi-identitásbeli. A pragmatikus okok között szerepel, hogy az Ibach falujában működő üzemet korszerűsítették, így a ráfordítás egy része sosem térülne meg. A másik, hogy
ahhoz, hogy egy termék megkaphassa a svájci eredetjelölést, gyártási költségeinek legalább 60 százalékát Svájcban kell elkölteni hozzá.
Másképp: ha a gyártást Svájcon kívülre helyeznék, a termékeket többé nem lehetne svájci bicskának hívni.
A vállalat szerint egyedül a termékelőállítás utolsó lépéseiről képzelhető, hogy például az Egyesült Államokban történjenek meg. Így a kész termékek tisztítása valamint csomagolása elköltöztethető folyamatnak látszik, ezen – nyilatkozta a cégvezető – gondolkodnak is, mivel a vámköltségeken számításaik szerint évi 500 000 dollárt spórolhatnának meg. Ám ez valóban csak a gyártás legutolsó fázisait érintheti.
A svájci bicskák külföldön gyártása nem opció
– mondta Elsener, hozzátéve, hogy a márka Svájc nemzeti örökségének része. Úgy tűnik tehát, a svájci bicskák sem a szabályozás, sem az érzelmi viszonyulás alapján nem lennének annak nevezhetők, ha máshol, például az Egyesült Államokban készülnének.
A helyzet persze az, hogy az amerikai vámok nem csak a svájci bicskákra, órákra, édességekre kivetve okoznak nehézséget az alpesi országban. A svájci kormány arra számít, hogy azok következtében a következő évre korábban várt 1,2 százalékos gazdasági növekedés 0,9 százalékra mérséklődik, tehát a bővülés a korábbnak előre jelzetthez képest is nagyobb mértékben marad alatta az idénre számított 1,3 százalékos növekedésnek.