Kicselezhetné a vámvihart a svájci bicskák gyártója, csak úgy nem lennének svájci bicskák

Tavaly a penge nélküli svájci bicskák megjelenése – cikkünket arról itt találja –, idén pedig a washingtoni vámtarifák állítják kihívások elé a világhírű svájci termékek gyártóját (melyek genezise egyébként a német ipar 19. századi remekléséhez is kapcsolódik). A szerte a világon ismert, az Egyesült Államokban azonban különösen népszerű termékek – a II. világháború után Európából hazatérő katonák révén ismerték meg a svájci bicskákat szélesebb körben – a svájci Ibach gyáráran készülnek, és ha a gyártó vállalaton múlik, a gyártás továbbra is ott marad – még akkor is, ha dolguk ezzel nemhogy könnyebbé, hanem nehezebbé válik.

Komoly kihívást kapott a svájci bicsák gyártója a vámháboróban (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Svájci bicskák milliószámra készülnek évente

A svájci bicska története lassan másfél évszázadra nyúlik vissza. A patinás Victorinox gyártócég alapjait még 1884-ben rakták le. A vállalat késeket és más acélból készült pengéket, sőt, órákat is előállít, de neve elsősorban a svájci hadsereg „bicskabeszállítójaként” vált ismertté.

A cég napjainkban mintegy 10 millió svájci bicskát gyárt évente, ebből rengeteget az Egyesült Államokba exportál.

S bár a nyár végén bejelentett 39 százalékos amerikai vámtarifa hatályba lépése előtt – ezzel Trump elnök a kereskedelmi hiányt próbálja enyhíteni – a gyártó megpróbálta növelni amerikai szállításait, kérdéses, hogy a jövőben mennyi svájci bicska és milyen áron lesz elérhető az ottani vásárlók számára.

A Reutersnek a riportban nyilatkozó Carl Elsener, a Victorinox vezérigazgatója azt mondta, hogy a vállalat 2024-es teljes, 417 millió svájci frankot elérő (több mint 175 milliárd forint) bevételének 13 százaléka az Egyesült Államokból származott. A vezérigazgató szerint a tariffák alaposan megváltoztatják lehetőségeiket, miközben költségeik évi 11-13 millió dollárral növekednek ennek a körölménynek köszönhetően. A cég emiatt más piacaira igyekszik koncentrálni – főlként Latin-Amerikára és Ázsiára –, miközben az Egyesült Államokban továbbra is száz főt foglalkoztatnak az értékesítés, a marketing, és a logisztikai feladatok támogatására. Kérdés, megéri-e ez majd.