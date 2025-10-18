Hírlevél

Képeken a világ legkülönlegesebb szálláshelyei

Világszerte egyre inkább növekszik azoknak a furcsa, és garantáltan egyedi szállodáknak a száma, amelyekbe már a bejelentkezés önmagában is kaland. A víz alatti szálláshelyektől kezdve a hotellé alakított börtöncelláig, a világ legkülönlegesebb szálláshelyei közül válogattunk.
Jelenleg a világon több mint 187 000 szálloda található, a legnagyobb hotelszállodalánc pedig a Wyndham Hotels & Resorts. Az elmúlt öt évben a szállodaipar bevételei évi átlagosan 14,2%-kal növekedtek, körülbelül évi 1,8 billió dollárra. A modern szállodaipar azonban egy olyan, új irányt vett, ahol egyre fontosabbá válik, hogy egyedi élményeket kínáljon a vendégek számára. És ez nem is csoda, hiszen egyre inkább növekszik azoknak az utazóknak a száma, akik nemcsak az úti cél, de a szálláshelyek kapcsán is keresik a különlegességeket. Őket vonzzák a világ legpáratlanabb tematikus, vagy olykor kifejezetten bizarr szálláshelyei, amelyek viszont garantáltan életre szóló élményt nyújtanak.

A világ legkülönlegesebb szálláshelyei. Képen az olasz Bivacco Gervasutti hotel. Fotó: uniqhotels.com
A világ legkülönlegesebb szálláshelyei. Képen az olasz Bivacco Gervasutti hotel. Fotó: uniqhotels.com

Az alábbi képeken a világ legkülönlegesebb szálláshelyeit mutatjuk:

1. Bambu Indah, Bali

