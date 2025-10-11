Magyarország az élbolyban: nálunk a világon az egyik legolcsóbb az internet

Az internetelérés, ezen belül a vezetékes szélessávú internetkapcsolat napjainkban a világ egyre több pontján olyan alapvető digitális infrastruktúrának számít, mint például a közművek megléte. Ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak abban, hogy ezért a szolgáltatásért mennyit fizetnek a világ különböző részein élők. A We Are Social adatgyűjtése és a Visual Capitalist összeállítása alapján az Egyesült Arab Emirátusokban a sokszorosát kell fizetni ezért a szolgáltatásért ahhoz képest, mint amennyit Japánban, Kolumbiában vagy Magyarországon kell.

Felmérték, melyik országban mennyit kell fizetni a szélessávú internetért (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Szélessávú internet: megvan, hol a legdrágább

Az adatgyűjtést az elemzők 60 olyan országra nézve végezték el, ahol vezetékes szélessávú kapcsolat áll rendelkezésre, legalább megabit per másodpercben (Mbps) nagyságrendben kifejezve 2025-ben. Az ezekért fizetett árak mediánját (középső értékét) alapul véve és az országsorrendet felállítva az Egyesült Arab Emirátusokban a legdrágább a vezetékes internet.

A két állami szolgáltató adatai alapján 4,31 dollárt kell fizetni Mbps-omként, ami közel a duplája a második helyen álló Ghánára regisztrált 2,58 dolláros értéknek.

Az elemzés megállapításai szerint a magasabb árak azokon a piacokon figyelhetők meg, ahol kevés szolgáltató közül lehet választani, ezáltal a verseny korlátozott, miközben az infrastruktúra kiépítése kihívásokkal küzd. Ilyen országok közé tartozik az egymástól egyébként nagyon eltérű karakterű Svájc, Kenya és Marokkó, mindhárom államban 1 dollár körüli az Mbps-ár.

Magyarországon más országokhoz képest olcsó a szélessávú internet (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az internet olcsón érhető el Ázsiában és Európában

A legdrágább internetet kínáló országok és a legolcsóbban között több nagyságrendi a különbség. Romániában 0,01 dollár, Oroszországban 0,02 dollár, Lengyelországban 0,03 dollár az ár középértéken, ezzel a világ legolcsóbb szélessávú internetelérését adó országok közé tartoznak (még ha országon belül óriási eltérések is lehetnek).

Közép- és Kelet-Európa általában véve is olcsó szélessávú vezetékes internetet kínál, főként az erős verseny és a kormányzati ráfordítások miatt.

A mezőnyben Magyarország a 45. legdrágább, avagy a lista másik végéről tekintve a 16. leolcsóbb szélessávú internetelérését kínáló ország 0,06 dollár (kb. 20,28 forint) Mbps-árral.

Ázsiában hasonlóan olcsó internetet kínál Vietnám, Kína, Dél-Korea 0,05 dollár Mbps-árral.