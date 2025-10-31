Most már hivatalos: kiderült, hogy kik döntik pusztulásba a Földet

Az elmúlt évtized volt a történelem legforróbb évtizede. Az Oxfam és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet által a Cop30 klímacsúcs előtt összeállított adatok pedig rávilágítottak, hogy a szén-dioxid kibocsátáson keresztül a szupergazdagok a leginkább felelősek az éghajlati válságért. Míg a hőség által leginkább veszélyeztetett szegények azok, akik a legkevésbé tehetnek a problémáról.

A leggazdagabb 0,1% átlagosan napi 2,2 tonna szén-dioxidot bocsát ki. (illusztráció) Fotó: Shutterstock/Tyler Olson

A leggazdagabb 0,1% átlagosan napi 2,2 tonna szén-dioxidot bocsát ki

Ez a mennyiség egy terepjáró súlyának felel meg, míg egy fejlődő országból származó ember ennek csupán a töredékét produkálja. Például egy szomáliai állampolgár mindössze 82 gramm szén-dioxidot éget el naponta, ami alig egy paradicsom vagy fél csésze rizs tömegének felel meg. A bolygó lakóinak átlagkibocsátása pedig napi 12 kg, ami körülbelül egy átlagos autóabroncs súlyának felel meg.

Az Oxfam szén-dioxid-egyenlőtlenségről szóló éves jelentése azt is kiemelte, hogy a szupergazdagok fényűző életmódja ráadásul gyakran kombinálódik a szennyező iparágakba történő befektetésekkel is.

A milliárdosok befektetéseinek közel 60%-a ugyanis a legszennyezőbb iparágakban, például a bányászati ​​vagy az olaj- és gázipari vállalatokban van jelen.

Ez 11 százalékponttal magasabb, mint az átlagos befektetőé.

A szerdán közzétett tanulmány megállapította, hogy a világ 308 milliárdosának összesített szén-dioxid-kibocsátása olyan nagy, hogy ha egy országot alkotnának, akkor az a világ 15. legszennyezőbb országa lenne.

A milliárdosok befektetéseinek közel 60%-a a legszennyezőbb iparágakban van jelen. (Illusztráció) Fotó: Shutterstock

A szupergazdagok kibocsátása egyre távolabb taszítja a világot a párizsi klímaegyezmény céljaitól

A "szén-dioxid-szakadék" az elmúlt 30 évben csak még tovább nőtt: 1990 óta a leggazdagabb 0,1% kibocsátásának részesedése 32%-kal nőtt, míg a legszegényebb 50% részesedése 3%-kal csökkent.

Amitabh Behar, az Oxfam International ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: „A világ leggazdagabb emberei finanszírozzák a klímapusztítást, és nem mellesleg búsásan profitálnak belőle, miközben a globális többségre hagyják, hogy viselje korlátlan hatalmuk végzetes következményeit.”