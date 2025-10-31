Most már hivatalos: kiderült, hogy kik döntik pusztulásba a Földet

Az elmúlt évtized volt a történelem legforróbb évtizede. Az Oxfam és a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet által a Cop30 klímacsúcs előtt összeállított adatok pedig rávilágítottak, hogy a szén-dioxid kibocsátáson keresztül a szupergazdagok a leginkább felelősek az éghajlati válságért. Míg a hőség által leginkább veszélyeztetett szegények azok, akik a legkevésbé tehetnek a problémáról.
A leggazdagabb 0,1% átlagosan napi 2,2 tonna szén-dioxidot bocsát ki
Ez a mennyiség egy terepjáró súlyának felel meg, míg egy fejlődő országból származó ember ennek csupán a töredékét produkálja. Például egy szomáliai állampolgár mindössze 82 gramm szén-dioxidot éget el naponta, ami alig egy paradicsom vagy fél csésze rizs tömegének felel meg. A bolygó lakóinak átlagkibocsátása pedig napi 12 kg, ami körülbelül egy átlagos autóabroncs súlyának felel meg.
Az Oxfam szén-dioxid-egyenlőtlenségről szóló éves jelentése azt is kiemelte, hogy a szupergazdagok fényűző életmódja ráadásul gyakran kombinálódik a szennyező iparágakba történő befektetésekkel is.
A milliárdosok befektetéseinek közel 60%-a ugyanis a legszennyezőbb iparágakban, például a bányászati vagy az olaj- és gázipari vállalatokban van jelen.
Ez 11 százalékponttal magasabb, mint az átlagos befektetőé.
A szerdán közzétett tanulmány megállapította, hogy a világ 308 milliárdosának összesített szén-dioxid-kibocsátása olyan nagy, hogy ha egy országot alkotnának, akkor az a világ 15. legszennyezőbb országa lenne.
A szupergazdagok kibocsátása egyre távolabb taszítja a világot a párizsi klímaegyezmény céljaitól
A "szén-dioxid-szakadék" az elmúlt 30 évben csak még tovább nőtt: 1990 óta a leggazdagabb 0,1% kibocsátásának részesedése 32%-kal nőtt, míg a legszegényebb 50% részesedése 3%-kal csökkent.
Amitabh Behar, az Oxfam International ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott: „A világ leggazdagabb emberei finanszírozzák a klímapusztítást, és nem mellesleg búsásan profitálnak belőle, miközben a globális többségre hagyják, hogy viselje korlátlan hatalmuk végzetes következményeit.”
Hasonló képet festett egy másik, csütörtökön publikált jelentés is, amelyet a World Inequality Lab tett közzé, és amelyből kiderült, hogy a leggazdagabb 1% tőkéjéhez kapcsolódó kibocsátása 2,8-szor nagyobb, mint a fogyasztásukhoz kapcsolódóé. A következmények pedig halálosak. A becslések szerint
a leggazdagabb 1% kibocsátása a század végére 1,3 millió hőség okozta halálesetet, valamint 44 billió dollárnyi gazdasági kárt okoz majd az alacsony és alsó-közepes jövedelmű országoknak 2050-re.
És a szenvedés aránytalanul magas lesz a világ azon részén, amely a legkevésbé okolható az éghajlatváltozásért.
A szupergazdagok kibocsátása egyre távolabb taszítja a világot a párizsi klímaegyezmény céljaitól, miszerint a hőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 és 2 Celsius-fok között kell tartani. A 2015-ös globális megállapodás óta a világ leggazdagabb 1%-a több mint kétszer annyi szén-dioxidot égetett el, mint az emberiség legszegényebb fele együttvéve. Az Oxfam jelentés ezért azt javasolja, hogy a szupergazdagok megadóztatása mellett, a kormányok a milliárdosok helyett a klímaválság által leginkább érintetteket helyezzék az éghajlati döntéshozatal élére.