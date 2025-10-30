Bajban lehet, ha ásványvizet iszik! Visszahívtak egy szénsavmentes terméket a boltokból

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt szénsavmentes ásványvizek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett szénsavmentes ásványvíz termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri az ásványvíz fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, azt ne fogyasszák el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.
A hatóság egyuttal arról is beszámolt, hogy az Alanex Kft. az általuk csomagolt és forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termékek fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent.
Az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.
Kiszerelés : 350 g/33g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.
Kiszerelés : 300 g/100g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Olasz fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.16.
Kiszerelés : 40g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Görög gyros fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.15.
Kiszerelés : 90g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Chilis-magyaros fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.26.
Kiszerelés : 250 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Ízműhely Mexikói fűszersó
Minőségmegőrzési idő: 2026.09.04./ 2026.04.07
Kiszerelés : 350 g/120 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop cajun fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.05.19
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop pizza fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 100 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termék megnevezése: Bulkshop fajitas fűszerkeverék
Minőségmegőrzési idő: 2026.06.02.
Kiszerelés : 50 g
Származási ország: Törökország
Forgalmazó: Alanex Kft.
Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte.