Bajban lehet, ha ásványvizet iszik! Visszahívtak egy szénsavmentes terméket a boltokból

Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt szénsavmentes ásványvizek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

Visszahívtak egy szénsavmentes ásványvizet a boltokból. (Illusztráció) Fotó: Vajda János/Észak-Magyarország

Az érintett szénsavmentes ásványvíz termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L

Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri az ásványvíz fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak, azt ne fogyasszák el. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomonköveti.

A hatóság egyuttal arról is beszámolt, hogy az Alanex Kft. az általuk csomagolt és forgalmazott Oregánó morzsolt megnevezésű termékek fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termékben előforduló olívalevél jelenléte miatt. A termékek fogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent.

Az Alanex Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Minőségmegőrzési idő: 2026.04.30.

Kiszerelés : 100 g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Ropogós kacsa fűszersó

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.15.

Kiszerelés : 350 g/33g

Származási ország: Törökország

Forgalmazó: Alanex Kft.

Termék megnevezése: Ízműhely Pecsenye fűszersó

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.23./2026.09.08.

Kiszerelés : 300 g/100g