Szenzációs magyar tudományos áttörés, ez mindent megváltoztat

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai vezetésével létrejött és a HUN-REN SZTAKI által vezetett HunAIFA konzorcium elnyerte a EuroHPC AI Factory Antenna programjának támogatását. A program célja, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges ökoszisztémákat kiépítse a már meglévő szuperszámítógépes kapacitások köré. A HunAIFA projekt megvalósítását a németországi Jülich Szuperszámítógép Központ szakmai
támogatása kíséri, ahol szeptemberben adták át Európa első, másodpercenként ezerbilliárd műveletet végző, úgynevezett „exaszintű” szuperszámítógépét.
Mostantól a legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrához is hozzáférhetünk
A HUN-REN Központ vezetése és a HUN-REN SZTAKI koordinációjával, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Neumann Technológiai Platform részvételével létrejött konzorcium
sikeres pályázata által mind
- a hazai kutatók,
- oktatók,
- fejlesztők, mind
- az innovatív vállalkozások, mind pedig
- az állami szféra intézményei
mostantól ugyanazokhoz a korszerű AI eszközökhöz és legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrákhoz férhetnek hozzá, mint Európa legversenyképesebb szereplői.
Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója elmondta:
Ez a siker egyértelmű jelzés arra, hogy a magyar tudomány, technológia és ipar közös munkája versenyképes nemzetközi szinten is.
A győzelem lehetővé teszi, hogy a hazai kutatók és fejlesztők a legkorszerűbb infrastruktúrán dolgozzanak és bekapcsolódjanak abba az európai tudáshálózatba, ahol a mesterséges intelligencia és a szuperszámítástechnika együtt formálja a jövőt a társadalom javára – fűzte hozzá.
Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezer billiárd számítást végez- ami mintegy kétszázszorosa a jelenlegi legnagyobb hazai kapacitásnak. A kiemelten támogatott szektorok a Neumann János Program és a megújult Mesterséges Intelligencia Stratégiát figyelembe véve,
- az egészségügy,
- energetika,
- mezőgazdaság,
- gyártástechnológia és
- autonóm rendszerek
– ez utóbbi kapcsán a HunAIFA projekt a ZalaZONE-nal működik együtt.
Lovas Róbert (HUN-REN SZTAKI), a hazai AI Factory Antenna konzorciumvezetője elmondta: „Egy rendkívül erős, egymás kompetenciáit kiegészítő konzorcium munkájának eredménye ez a stratégiai jelentőségű pályázati siker, amely lehetőséget teremt arra, hogy
- a mesterséges intelligencia,
- az informatikai kutatási infrastruktúrák
- és technológia transzfer
területén megszerzett eddigi képességeinket és tapasztalatainkat – a Jülichi Szuperszámítógép Központtal partnerségben – tovább bővíthetjük, és azok így széles körben hasznosulhatnak hazánkban is.”
A HunAIFA projekt hároméves időtávra tervez, és mintegy 10 millió eurós költségvetéssel rendelkezik. A sikeres pályázat eredményeként Budapest és a HUN-REN kutatóhálózata KözépEurópa egyik legjelentősebb AI- és HPC-szereplőjévé válhat hosszabb távon a partnerségek
bővítésével, amellyel megerősíti Magyarország pozícióját az európi digitális átállásban.