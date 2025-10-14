Szenzációs magyar tudományos áttörés, ez mindent megváltoztat

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai vezetésével létrejött és a HUN-REN SZTAKI által vezetett HunAIFA konzorcium elnyerte a EuroHPC AI Factory Antenna programjának támogatását. A program célja, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges ökoszisztémákat kiépítse a már meglévő szuperszámítógépes kapacitások köré. A HunAIFA projekt megvalósítását a németországi Jülich Szuperszámítógép Központ szakmai

támogatása kíséri, ahol szeptemberben adták át Európa első, másodpercenként ezerbilliárd műveletet végző, úgynevezett „exaszintű” szuperszámítógépét.

Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezer billiárd számítást végez. / Fotó: Illusztráció (Freepik)

Mostantól a legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrához is hozzáférhetünk

A HUN-REN Központ vezetése és a HUN-REN SZTAKI koordinációjával, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Neumann Technológiai Platform részvételével létrejött konzorcium

sikeres pályázata által mind

a hazai kutatók,

oktatók,

fejlesztők, mind

az innovatív vállalkozások, mind pedig

az állami szféra intézményei

mostantól ugyanazokhoz a korszerű AI eszközökhöz és legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrákhoz férhetnek hozzá, mint Európa legversenyképesebb szereplői.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója elmondta:

Ez a siker egyértelmű jelzés arra, hogy a magyar tudomány, technológia és ipar közös munkája versenyképes nemzetközi szinten is.

A győzelem lehetővé teszi, hogy a hazai kutatók és fejlesztők a legkorszerűbb infrastruktúrán dolgozzanak és bekapcsolódjanak abba az európai tudáshálózatba, ahol a mesterséges intelligencia és a szuperszámítástechnika együtt formálja a jövőt a társadalom javára – fűzte hozzá.

Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezer billiárd számítást végez- ami mintegy kétszázszorosa a jelenlegi legnagyobb hazai kapacitásnak. A kiemelten támogatott szektorok a Neumann János Program és a megújult Mesterséges Intelligencia Stratégiát figyelembe véve,

az egészségügy,

energetika,

mezőgazdaság,

gyártástechnológia és

autonóm rendszerek

– ez utóbbi kapcsán a HunAIFA projekt a ZalaZONE-nal működik együtt.