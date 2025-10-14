Hírlevél

szuperszámítógép

Szenzációs magyar tudományos áttörés, ez mindent megváltoztat

Magyarország új szintre lép az mesterséges intelligencia és szuperszámítástechnika terén: a HunAIFA projekt révén a hazai kutatók, fejlesztők és vállalkozások mostantól ugyanazokat a korszerű AI-eszközöket és infrastruktúrát használhatják, mint Európa legfejlettebb szereplői. A kezdeményezést a németországi Jülich Szuperszámítógép Központ támogatja, ahol nemrég adták át Európa első exaszintű szuperszámítógépét.
szuperszámítógépAIkutatás-fejlesztés

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat stratégiai vezetésével létrejött és a HUN-REN SZTAKI által vezetett HunAIFA konzorcium elnyerte a EuroHPC AI Factory Antenna programjának támogatását. A program célja, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges ökoszisztémákat kiépítse a már meglévő szuperszámítógépes kapacitások köré. A HunAIFA projekt megvalósítását a németországi Jülich Szuperszámítógép Központ szakmai
támogatása kíséri, ahol szeptemberben adták át Európa első, másodpercenként ezerbilliárd műveletet végző, úgynevezett „exaszintű” szuperszámítógépét.

szuperszámítógép Developer checking event logs and diagnostic tools to identify server issues root cause. Programmer using laptop to check supercomputer operating system configuration settings
Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezer billiárd számítást végez. / Fotó: Illusztráció (Freepik)

Mostantól a legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrához is hozzáférhetünk

A HUN-REN Központ vezetése és a HUN-REN SZTAKI koordinációjával, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Neumann Technológiai Platform részvételével létrejött konzorcium
sikeres pályázata által mind 

  • a hazai kutatók, 
  • oktatók, 
  • fejlesztők, mind 
  • az innovatív vállalkozások, mind pedig 
  • az állami szféra intézményei 

mostantól ugyanazokhoz a korszerű AI eszközökhöz és legfejlettebb szuperszámítógépes infrastruktúrákhoz férhetnek hozzá, mint Európa legversenyképesebb szereplői.

Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója elmondta: 

Ez a siker egyértelmű jelzés arra, hogy a magyar tudomány, technológia és ipar közös munkája versenyképes nemzetközi szinten is.

 A győzelem lehetővé teszi, hogy a hazai kutatók és fejlesztők a legkorszerűbb infrastruktúrán dolgozzanak és bekapcsolódjanak abba az európai tudáshálózatba, ahol a mesterséges intelligencia és a szuperszámítástechnika együtt formálja a jövőt a társadalom javára – fűzte hozzá.

Az ezer petaflops teljesítményű szuperszámítógép másodpercenként ezer billiárd számítást végez- ami mintegy kétszázszorosa a jelenlegi legnagyobb hazai kapacitásnak. A kiemelten támogatott szektorok a Neumann János Program és a megújult Mesterséges Intelligencia Stratégiát figyelembe véve, 

  • az egészségügy, 
  • energetika, 
  • mezőgazdaság, 
  • gyártástechnológia és 
  • autonóm rendszerek 

– ez utóbbi kapcsán a HunAIFA projekt a ZalaZONE-nal működik együtt. 

Lovas Róbert (HUN-REN SZTAKI), a hazai AI Factory Antenna konzorciumvezetője elmondta: „Egy rendkívül erős, egymás kompetenciáit kiegészítő konzorcium munkájának eredménye ez a stratégiai jelentőségű pályázati siker, amely lehetőséget teremt arra, hogy 

  • a mesterséges intelligencia, 
  • az informatikai kutatási infrastruktúrák 
  • és technológia transzfer 

területén megszerzett eddigi képességeinket és tapasztalatainkat – a Jülichi Szuperszámítógép Központtal partnerségben – tovább bővíthetjük, és azok így széles körben hasznosulhatnak hazánkban is.” 

A HunAIFA projekt hároméves időtávra tervez, és mintegy 10 millió eurós költségvetéssel rendelkezik. A sikeres pályázat eredményeként Budapest és a HUN-REN kutatóhálózata KözépEurópa egyik legjelentősebb AI- és HPC-szereplőjévé válhat hosszabb távon a partnerségek
bővítésével, amellyel megerősíti Magyarország pozícióját az európi digitális átállásban.

 

