Vigyázat: kegyetlenül át akarják verni a SZÉP-kártya birtokosokat

Pénzvisszatérítést kínálnak ugyan a SZÉP-kártya tulajdonosoknak azok az e-mailek, amelyeket az elmúlt napokban kaptak meg sokan, de csalásról van szó, és ha valaki bedől neki, akár a kártyáján található teljes összeget elveszítheti. Az adóhatóság emellett lecsapott egy olyan bűnszövetkezetre, amely szintén a SZÉP-kártya birtokosokra specializálta magát.
Az elmúlt napokban újfajta csalási kísérlet terjed, amely a SZÉP-kártya tulajdonosokat érinti: az elkövetők tömegesen küldtek ’SZÉP-kártya CashBack program’ tárgyú e-maileket. Az OTP Bank honlapján található tájékoztatás szerint a címzettek között kártyabirtokosaik is szerepelnek.

Csalók akarják átverni a SZÉP-kártya birtokosokat
Csalók akarják átverni a SZÉP-kártya birtokosokat
Fotó: Vitaly Gariev / Unsplash / https://unsplash.com/photos/woman-using-laptop-and-credit-card-on-bed-BmsI7XzQHkc

Így akarják átverni a SZÉP-kártya birtokosokat

Öt százalékos pénzvisszatérítést ígérnek, ha a címzett regisztrál a programra. Az OTP Bank azonban figyelmezteti kártyabirtokosait, hogy 

  • nem küldött ki ilyen e-mailt, 
  • és nincs SZÉP-kártya CashBack programjuk. 

Adathalász e-mailekről van szó, amelyekkel ügyfeleik kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni. Hozzáteszik: az e-mailcím lista nem a banktól került ki, az eredete nem ismert.

Ha valaki kapott ilyen e-mailt, akkor azt olvasatlanul törölje. Ha megadta a kártyaadatait, akkor pedig azt javasolják, hogy kártyáját tiltsa le és rendeljen pótkártyát. Ezt megteheti az otpportalok.hu oldalon, a SZÉP mobilalkalmazásban, valamint az ügyfélszolgálati telefonszám (+36 1 366 6666) nullás menüpontján keresztül is.

Az OTP külön tájékoztatót is készített a különféle adathalász módszerek bemutatására, ami ide kattintva tekinthető meg.

Hatalmas SZÉP-kártyás csalást leplezett le az adóhatóság

SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, akiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei egy jól szervezett akció keretében lebuktattak. A „vállalkozás” jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lecsapott egy bűnbandára, amely SZÉP-kártya tulajdonosokat vert át
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lecsapott egy bűnbandára, amely SZÉP-kártya tulajdonosokat vert át
Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen előzetes elemzés vezette az ellenőröket egy közösségi médiás, egy több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását – derül ki az adóhatóság közleményéből.

A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50.000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket.

A találkozó létrejött, az ellenőrök a vizsgálat során kiderítették, hogy a csoportot többen működtették közösen, a pénzváltásból származó bevételen pedig osztoztak. Az online számlaadatok alapján az adózók közel kétezer olyan számlát állítottak ki, melyeken feltüntetett szolgáltatások valójában nem valósultak meg, ezzel összesen közel 44 millió forint jutalékot realizáltak. 

A Facebook-csoport ügyfelei a vizsgált időszakban összesen 202 millió forint SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre.

Az adóhivatali eljárás folyamatban van, az illegális pénzváltoknak a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt bevételeik után fizetendő adó megfizetésén túl a súlyos és szándékos adóelkerülés miatt adóbírsággal is számolhatnak. 

 

 

 

