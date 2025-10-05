Vigyázat: kegyetlenül át akarják verni a SZÉP-kártya birtokosokat

Az elmúlt napokban újfajta csalási kísérlet terjed, amely a SZÉP-kártya tulajdonosokat érinti: az elkövetők tömegesen küldtek ’SZÉP-kártya CashBack program’ tárgyú e-maileket. Az OTP Bank honlapján található tájékoztatás szerint a címzettek között kártyabirtokosaik is szerepelnek.

Csalók akarják átverni a SZÉP-kártya birtokosokat

Így akarják átverni a SZÉP-kártya birtokosokat

Öt százalékos pénzvisszatérítést ígérnek, ha a címzett regisztrál a programra. Az OTP Bank azonban figyelmezteti kártyabirtokosait, hogy

nem küldött ki ilyen e-mailt,

és nincs SZÉP-kártya CashBack programjuk.

Adathalász e-mailekről van szó, amelyekkel ügyfeleik kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni. Hozzáteszik: az e-mailcím lista nem a banktól került ki, az eredete nem ismert.

Ha valaki kapott ilyen e-mailt, akkor azt olvasatlanul törölje. Ha megadta a kártyaadatait, akkor pedig azt javasolják, hogy kártyáját tiltsa le és rendeljen pótkártyát. Ezt megteheti az otpportalok.hu oldalon, a SZÉP mobilalkalmazásban, valamint az ügyfélszolgálati telefonszám (+36 1 366 6666) nullás menüpontján keresztül is.

Az OTP külön tájékoztatót is készített a különféle adathalász módszerek bemutatására, ami ide kattintva tekinthető meg.

Hatalmas SZÉP-kártyás csalást leplezett le az adóhatóság

SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, akiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei egy jól szervezett akció keretében lebuktattak. A „vállalkozás” jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal lecsapott egy bűnbandára, amely SZÉP-kártya tulajdonosokat vert át

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei az interneten, a közösségimédia-felületein is vizsgálják a lehetséges adóelkerülő tevékenységeket. Egy ilyen előzetes elemzés vezette az ellenőröket egy közösségi médiás, egy több mint hatezer tagból álló privát csoporthoz, amelyben 20 százalékos jutalékért ígérték SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását – derül ki az adóhatóság közleményéből.

A NAV Heves vármegyei revizorai regisztráltak a csoportba és felvették a kapcsolatot a kamuprofil mögé bújt hirdetővel. Az ellenőrök is a szokásos ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon lévő összeget a csoport létrehozói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre váltják. A kapcsolatfelvétel után 50.000 forint váltásában állapodtak meg a hirdetővel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetésen kiderült az is, hogy egy szálláshely lesz a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettje, így már sikerült beazonosítani a pénzváltó kamuprofil mögötti valós szereplőket.