Kész, ennyi volt: akár meg is szűnhet a Sziget Fesztivál

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. felmondta a fővárosnál a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási engedélyét – írta hétfő reggeli posztjában a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A Sziget Fesztivál ezzel igen közel került a megszűnéshez.
Mi történt a Sziget fesztivál körül?
A főpolgármester azt írta, levelet kapott a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatta, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni. Úgy véli, a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.
Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával
– írta posztjában Karácsony Gergely főpolgármester.
A Forbes azt írja, a fesztivált szervező Sziget Zrt.-nek ötéves területfoglalási szerződése van érvényben a fővárossal, ami 2026-ig tartott volna, ezt szeretné most közös megegyezéssel megszüntetni a cég. Ha új tulajdonos jön, aki folytatná a fesztivált, nyilvánvalóan újra kell majd kötnie ezt a megállapodást – írják.
A fesztiválszervező cég tulajdonosa a luxemburgi Superstruct Entertainment, a céget tavaly júniusban vásárolta meg az amerikai KKR tőkealap 1,3 milliárd fontért, vagyis akkori árfolyamon több mint 609 milliárd forintért.
A portál azt írja:
a Sziget Zrt. a 2023-as, 1,8 milliárd forintos veszteségét több mint megkétszerezte 2024-ben, 3,9 milliárdos mínusszal zárt, és bár a 2025-ös fesztivál számai még nem ismertek, ismét több mint kétmilliárd forint mínuszt könyvelhettek el a tulajdonosok az információk szerint.
A Sziget a Forbes megkeresésére reagált a hírre. Azt írták, a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani.
Maradt némi remény
A szervezők szerint ez még nem jelenti azt, hogy véget ér a Sziget Fesztivál története. A magyar menedzsment javaslatára ugyanis
a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, felajánlva, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését.
Hozzátették: az egyeztetések jelenleg is folynak, ezért további információkat egyelőre nem adhatnak.
Gerendai Károly sem kívánt a részletekről nyilatkozni, de azt a Forbes-nak elmondta, a jelen helyzetben határozott célja megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására. Úgy fogalmazott: reményei szerint nagyon gyorsan, még októberben sikerül megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami szakmai és pénzügyi szempontból is megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához.
A Covid betette a kaput a nagy fesztiváloknak
Az előzményekről azt írja a portál, a Covid alatti, 2020-as és 2021-es kényszerszünet után a zrt. 2022-ben még nyereséges volt, de aztán a soproni Volt fesztivált 2023-tól, a zamárdi Balaton Soundot pedig 2024-től lehúzták a tulajdonosok a rendezvénylistájukról. A portfóliójukban maradt még a legnagyobb magyar fesztivál, a Sziget mellett a kisebb Gourmet és a Gyerek Sziget.
A Sziget többségi tulajdonosa akkor lett a Superstruct Holding – korábbi nevén LMF Luxco –, amikor 2017-ben a Providence Equity Partners nevű amerikai tőkealap Gerendai Károlytól és alapítótársaitól megvette az irányítási jogokat, majd 2022 végén a maradék kisebbségi részt is megszerezték. Annak idején ez volt az első fesztivál a portfóliójukban, aztán még vagy nyolcvanat felvásároltak, a német Parookavillétől a barcelonai Sónaron és a cornwalli Boardmastersen át a dán Tinderboxig.
Lehet, hogy az idei volt az utolsó Sziget Fesztivál?