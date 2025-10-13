Kész, ennyi volt: akár meg is szűnhet a Sziget Fesztivál

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt. felmondta a fővárosnál a Hajógyári-szigetre vonatkozó területfoglalási engedélyét – írta hétfő reggeli posztjában a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A Sziget Fesztivál ezzel igen közel került a megszűnéshez.

/ Fotó: Sziget Fesztivál

Mi történt a Sziget fesztivál körül?

A főpolgármester azt írta, levelet kapott a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatta, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni. Úgy véli, a lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat.

Budapestnek nem egy magáncég üzleti kérdéseivel van dolga, de dolga kell legyen a Sziget Fesztivál hosszú távú fennmaradásával

– írta posztjában Karácsony Gergely főpolgármester.

A Forbes azt írja, a fesztivált szervező Sziget Zrt.-nek ötéves területfoglalási szerződése van érvényben a fővárossal, ami 2026-ig tartott volna, ezt szeretné most közös megegyezéssel megszüntetni a cég. Ha új tulajdonos jön, aki folytatná a fesztivált, nyilvánvalóan újra kell majd kötnie ezt a megállapodást – írják.

A fesztiválszervező cég tulajdonosa a luxemburgi Superstruct Entertainment, a céget tavaly júniusban vásárolta meg az amerikai KKR tőkealap 1,3 milliárd fontért, vagyis akkori árfolyamon több mint 609 milliárd forintért.

A portál azt írja:

a Sziget Zrt. a 2023-as, 1,8 milliárd forintos veszteségét több mint megkétszerezte 2024-ben, 3,9 milliárdos mínusszal zárt, és bár a 2025-ös fesztivál számai még nem ismertek, ismét több mint kétmilliárd forint mínuszt könyvelhettek el a tulajdonosok az információk szerint.

A Sziget a Forbes megkeresésére reagált a hírre. Azt írták, a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásuk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani.