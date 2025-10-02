Háromgyerekes anyák, figyelem: ezért ajánlja a NAV az adóelőleg-nyilatkozat online kitöltését

A korábban meghozott kormányzati döntések nyomán, több ütemben, 2029-re egymillió édesanya mentesül a személyi jövedelemadó fizetésének kötelezettsége alól. Idén októbertől pedig a háromgyermekesek számára kezdődik új korszak. Ez az intézkedés a világon egyedülálló, hiszen a szülő és a gyermekek életkorától függetlenül válnak jogosulttá az édesanyák az szja-mentességre – mondta az intézkedés október 1-jén történő hatályba lépése kapcsán Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a kedvezmény nem automatikusan jár majd, azt minden jogosultnak kérnie kell.

Október 1-jétől újabb családtámogatási intézkedés lépett hatályba, a háromgyerekes édesanyák szja-mentessége (illusztráció) – az érintettek év közbeni adóelőleg-nyilatkozattal érvényesíthetik

Fotó: Unsplash

Megvalósult a három gyereket nevelő édesanyák szja-mentessége

Miként az Origo a NAV tájékoztatása alapján megírta, szerdától benyújtható az adóelőleg-nyilatkozat a három gyermeket nevelő anyák szja-mentességére, hiszen nekik idén október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a munkával megszerzett jövedelmeik után.

A kedvezmény minden édesanyának jár, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három gyermek után jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

A kedvezmény tehát akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető.

Aki még októberben kitölti és eljuttatja a NAV-hoz vagy a munkáltatójához az adóhatóság adóelőleg-nyilatkozatát, az már novembertől hozzájut a mentesség miatti plusz pénzhez, míg az adóbevalláskor nyilatkozók ezt visszamenőleg, egy összegben kapják meg. Koncz Zsófia tájékoztatása szerint

egy 3 gyermekes édesanya így átlagosan 109 ezer forinttal több pénzből gazdálkodhat, míg a duplájára emelt családi adókedvezménnyel együtt ez az összeg havi 307 ezer, éves szinten akár mintegy 3 millió 700 ezer forintot jelent.

Ahogy a tájékoztatás alapján egyértelmű, az szja-mentesség érvényesítéséhez szükséges adóelőleg-nyilatkozatot a munkavállalónak kell elkészítenie és eljuttatnia a munkáltatójához. Nézzük, mit ajánl ennek megtételéhez a NAV!

Az érvényesítéshez a kulcs az adóelőleg-nyilatkozat

A NAV tájékoztatásában arra hívja fel a figyelmet, hogy ha a magánszemély év közben adóalap-csökkentő kedvezményt kíván érvényesíteni, illetve a költségelszámolásról szeretne nyilatkozni, akkor azt a munkáltató, kifizető részére átadott adóelőleg-nyilatkozattal teheti meg.